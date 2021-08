De Beers se lance dans la transformation de sa marque, des diamants de qualité laboratoire à des prix plus bas

Malgré la pandémie, De Beers Forevermark a réalisé 60 000 à 65 000 carats de chiffre d’affaires en Inde au cours de l’exercice 21, soit une croissance de 15 % par rapport à l’exercice 20, a déclaré Jain bien qu’il ne veuille en divulguer aucune valeur.

Le major du diamant, De Beers, changeant le nom de la marque de Forevermark en De Beers Forevermark, s’est lancé dans une transformation de marque pour créer une plus grande accessibilité aux diamants pour les acheteurs indiens.

Bien que le Forevermark soit disponible dans moins de 1% du total de 30 à 35 millions de carats de diamants extraits chaque année, le nouveau programme de code d’origine couvrira une gamme de diamants de 0,08 carat ou point et moins pour assurer aux clients que les diamants contiennent en son sein sont naturels et sans conflit. De Beers a découvert ces diamants au Botswana, au Canada, en Namibie ou en Afrique du Sud.

« Le programme Code d’origine, destiné à la certification de chaque bijou en diamant vendu, fonctionne actuellement avec (7 partenaires de développement et 50 détaillants) avec seulement des diamants de 30 points et plus. Une fois la certification accordée aux diamants à partir de 0,08 point et moins, 85 % du total des diamants extraits par Dee Beers seront certifiés, ce qui entraînera une transformation majeure du marché du diamant », a déclaré Sachin Jain, directeur général de Dee Beers Forevermark. Bien que la taille actuelle du marché indien des bijoux en diamants ait été fixée à 5 à 5,5 milliards de dollars, Dee Beers a analysé un potentiel de marché de 17 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

De Beers espère faire certifier 85 % de sa production selon le code d’origine au cours des 4 à 5 prochaines années, ce qui nécessitera la refonte de l’intégralité de son back-end. La refonte permettra de favoriser la croissance globale du marché du diamant, car le code d’origine était un programme de masse. Le changement de nom s’appliquera à tous les canaux Forevermark. Un rapport de vérification des bijoux en diamant De Beers Forevermark, qui a été publié, authentifiera l’ensemble du produit et pas seulement les achats de diamants des consommateurs. La société lancerait une campagne de masse à partir de la mi-septembre-octobre avec le plus gros investissement réalisé à ce jour, a déclaré Jain.

En ce qui concerne les tendances du marché indien, a déclaré Nancy Liu, PDG de De Beers Forevermark, les diamants de qualité de laboratoire en cours de développement ont abaissé les prix et il pourrait y avoir des opportunités d’accéder aux diamants sur le marché indien à un prix aussi bas que Rs 1 000. .

Il a déclaré que De Beers Forevermark avait ajouté à son portefeuille Forevermark Avaanti. De Beers Forevermark est actuellement présente dans 60 villes indiennes dans 275 points de vente et 13 magasins exclusifs. Le nombre de magasins exclusifs devrait atteindre 16 l’année prochaine. La société est également présente dans 30 pays à travers le monde.

