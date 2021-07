De Billy Gilmour quittant Chelsea et Junior Firpo rejoignant Leeds à un nouvel arrière gauche pour le Bayern Munich, voici quelques gros transferts que vous avez peut-être manqués

in

L’Euro 2020 est terminé et dans les livres d’histoire maintenant, mais il est maintenant temps que les transferts soient terminés avant les nouvelles saisons à travers l’Europe.

Ceux qui ont joué dans un tournoi paneuropéen pourraient bien gagner des coups alors que les clubs cherchent à constituer des équipes capables de remporter des titres, des places européennes et de les aider à éviter la relégation.

.

Jadon Sancho sera un joueur de Man United la saison prochaine avec un accord de 73 millions de livres sterling qui devrait être conclu

Certaines équipes de football sont cependant plus efficaces et silencieuses que d’autres et effectuent leurs transferts bien avant leurs adversaires.

Le déménagement de Sancho à Manchester United s’est déroulé en public avec des mises à jour régulières de Fabrizio Romano, mais qui savait que Norwich avait dépensé près de 40 millions de livres sterling pour une multitude de stars avec l’argent gagné grâce à la vente d’Emi Buendia?

Pendant ce temps, pour chaque accord final conclu – nous vous regardons Daniel Levy – il y a des mouvements qui sont terminés avant même que nous ayons pensé à la nouvelle saison.

Mais quelles sont les offres que vous avez peut-être déjà manquées cet été à travers l’Europe ? talkSPORT.com jette un œil.

.

Buendia a fait des ondes de choc en se rendant à Aston Villa et non à Arsenal comme beaucoup s’y attendaient Enock Mwepu (Brighton) – 20,7 millions de livres sterling

“C’est avant tout un milieu de terrain central, même s’il est capable de jouer à de nombreux postes, il est ouvert d’esprit, adaptable et très désireux d’apprendre et de se développer”, estime le nouveau patron Graham Potter.

En effet, son surnom serait “The Computer” pour sa capacité à déterminer exactement ce qu’il doit faire, quelle que soit la position dans laquelle il joue.

Mwepu est également une machine à presser, mais on ne sait pas encore s’il s’alignera aux côtés d’Yves Bissouma dans le milieu de terrain des Seagulls, le Malien pouvant être vendu cet été.

.

Mwepu est une signature fantastique sous le radar Fikayo Tomori (AC Milan) – 25 millions de livres sterling

Qu’il apparaisse à peine à Chelsea ou qu’il soit salué par une foule de légendes du football, Tomori est la preuve que le travail acharné et la confiance en soi peuvent vous amener au sommet.

Il a refusé un prêt l’été dernier et en janvier, il était au San Siro et ses performances ont vu un accord temporaire rendu permanent en juin.

Le grand de l’AC Milan et de l’Italie Franco Baresi a déclaré à propos de sa forme la saison dernière : « Tomori s’impose avec talent et détermination. Il n’a montré aucune peur de jouer dans une nouvelle ligue. Il peut potentiellement devenir un grand champion. J’espère qu’il sera à la hauteur des attentes.

.

Lorsque vous quittez la Premier League, même en tant qu’Anglais talentueux, vous pouvez oublier Michael Olise (Crystal Palace) – 8 millions de livres sterling

Les Eagles ont subi un double coup de blessure et seront sans Nathan Ferguson et Eberechi Eze pour le début de la saison, au moins.

Palace, qui a nommé Patrick Vieira comme nouveau patron, a de nouveau plongé dans le championnat pour signer un autre jeune talent.

Le Français Olise, 19 ans, a ébloui pour Reading la saison dernière avec sept buts et 12 passes décisives, ce qui lui a valu le prix EFL du jeune joueur de l’année, et a déjà remporté le maillot n ° 7 à Selhurst Park.

Il était également une fois dans les livres de Chelsea et de Man City et a donc un point à prouver en Premier League.

.

Olise pourrait avoir un impact similaire à Eze dans le sud de Londres Junior Firpo (Leeds) – 12,8 millions de livres sterling

Les hommes de Marcelo Bielsa sont destinés à l’évolution plutôt qu’à la révolution cette saison.

Ils ont débarqué Firpo, qui était dans les livres de Barcelone au cours des deux dernières saisons, alors qu’ils cherchent à s’améliorer à l’arrière gauche.

Il aurait été l’un des joueurs les plus en forme du Camp Nou et pourrait même jouer au poste de défenseur central si nécessaire – il l’a fait contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions la saison dernière.

.

Si Firpo peut gérer Kylian Mbappe, il peut gérer Teemu Pukki Billy Gilmour (Norwich City) – Prêt

Les Canaries ont perdu l’un de leurs joueurs clés du dernier mandat avec le retour d’Oliver Skipp à Tottenham après la conclusion de son prêt.

Heureusement, ils ont débarqué Gilmour en prêt de Chelsea, plongeant après sa performance exceptionnelle contre l’Angleterre à l’Euro 2020.

Il peut avoir une saison de football de Premier League à son actif, Norwich un milieu de terrain avec un potentiel incroyable – qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

.

Gilmour a dirigé le milieu de terrain pour l’Écosse contre l’Angleterre le mois dernier Danny Rose (Watford) – Gratuit

Il n’a peut-être pas joué au football senior depuis près d’un an, mais les Hornets se sont précipités pour décrocher un arrière gauche qui, il y a à peine deux ans, a commencé une finale de Ligue des champions.

Rose a décliné depuis lors, mais a encore beaucoup de talent et d’expérience à offrir à l’équipe nouvellement promue, qui revient en Premier League après un an d’absence.

.

Rose n’a pas joué de match de Premier League depuis juillet 2020 Rodrigo de Paul (Atletico Madrid) – 29,9 M £

Recherché par Leeds l’été dernier, et Liverpool aussi, l’intrigant argentin va jouer sous la direction de son compatriote Diego Simeone en Liga.

Un talentueux polyvalent au milieu de terrain, il ajoutera une ténacité supplémentaire à une équipe qui espère conserver un titre devant Barcelone et le Real Madrid.

.

De Paul a remporté la Copa America cet été avec l’Argentin Omar Richards (Bayern Munich) – Gratuit

Olise n’est pas le seul talent à quitter Reading cet été.

L’arrière gauche Richards, 23 ans, a rejoint les géants allemands pour rien et pourrait être leur premier choix pour commencer la saison.

Avec Alphonso Davies et Lucas Hernandez blessés, il pourrait être immédiatement jeté sous Julian Nagelsmann

Quel saut ce serait !

.

Richards se bat contre deux grandes stars pour un début au Bayern Hakan Calhanoglu (Inter Milan) – Gratuit

Il est sûr de dire qu’ils font les choses différemment en Italie.

Un tel geste est rare en Angleterre, mais le milieu de terrain offensif turc échange l’AC Milan contre l’Internazionale – pour rien.

Son ancienne équipe ne lui a pas offert un assez bon accord, et l’Inter avait besoin d’un milieu de terrain avec la forme physique de Christian Eriksen actuellement une préoccupation alors qu’il se remet de l’arrêt cardiaque qu’il a subi à l’Euro 2020.

.

Calhanoglu pourrait recevoir une savoureuse réception au derby milanais Matteo Guendouzi (Marseille) – Prêt

Une vraie leçon pour les footballeurs talentueux ici, vous avez peut-être la qualité pour jouer pour une équipe de premier plan en Premier League, mais le caractère est également important.

Le Français, dont la dernière contribution pour les Gunners était une dispute avec Neal Maupay, a passé la saison dernière avec le Hertha Berlin qui a terminé 14e de Bundesliga.

Le transfert de Guendouzi est un prêt avec obligation d’achat donc il n’y aura pas de retour Emirates, pour l’instant.

.

Guendouzi a fait 24 apparitions pour le Hertha Berlin la saison dernière