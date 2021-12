De Blasio annonce une récompense de 100 $ pour le coup de rappel COVID-19

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé mardi une nouvelle récompense de 100 $ pour ceux qui reçoivent un rappel de COVID-19, ont rapporté plusieurs sources.

Dans un effort pour lutter contre la flambée des cas de coronavirus Omicron à New York, tout résident qui prend un rappel de COVID-19 jusqu’au 31 décembre recevra 100 $, selon Bloomberg. Environ 1,7 million de New-Yorkais ont déjà reçu le rappel, selon de Blasio.

« Ce sera de loin le plus grand programme d’incitation aux États-Unis d’Amérique et je veux voir les New-Yorkais réagir », a déclaré de Blasio lors d’une conférence de presse mardi, selon NBC 4. « C’est le moment. Obtenez ces injections de rappel. Aidez à rendre votre famille plus sûre, aidez à rendre toute cette ville plus sûre.

Le maire a averti les New-Yorkais que les experts de la santé s’attendent à ce que le nombre de cas augmente mais ne dure que quelques semaines, selon NBC 4. La moyenne hebdomadaire des cas roulants est en hausse d’environ 123 % par rapport aux quatre semaines précédentes, tandis que les hospitalisations sont en hausse de 12 %. , a déclaré NBC 4.

« Tous ceux qui n’ont pas été vaccinés, il est temps. Tous ceux qui n’ont pas eu ce rappel, il est temps. Cette ville est prête à faire en sorte que tout le monde reçoive ce rappel et c’est ainsi que nous traversons ces quelques semaines difficiles », a déclaré de Blasio, a rapporté NBC 4. « Plus d’arrêts. Nous les avons traversés, ils ont été dévastateurs, nous ne pouvons plus les revivre. Nous devons tous travailler ensemble ces prochaines semaines.

Les maires ont commencé à mettre en œuvre des politiques COVID-19 plus strictes alors que la variante Omicron continue de se propager à travers le pays.

Le maire de Boston, Michelle Wu, a déclaré lundi que la ville mettrait en œuvre une preuve de vaccination obligatoire pour les restaurants et autres lieux intérieurs à partir du 15 janvier. Tous les employés de la ville de Boston seront également tenus de prouver la vaccination à moins d’une exemption médicale ou religieuse.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré lundi que 73% des cas de COVID-19 signalés au cours de la semaine du 12 au 18 décembre étaient la variante Omicron.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]