De Blasio ordonne à 80 flics de ramener les travailleurs de Midtown ⋆ .

Le maire Bill de Blasio s’est finalement rendu compte que la suppression du financement de la police n’avait pas fonctionné comme il l’espérait – et a maintenant ordonné au NYPD de remettre Midtown Manhattan en sécurité afin que les travailleurs reviennent après plus d’un an de verrouillage pandémique.

Au moins 80 officiers et superviseurs en uniforme devraient inonder la zone au cours des deux prochaines semaines après avoir été redéployés de toute la ville pour lutter contre les vagabonds violents et autres problèmes de sécurité, ont déclaré au Post des sources proches du plan.

Un inspecteur adjoint du NYPD sera en charge de la nouvelle «unité d’amélioration des affaires», qui sera basée dans le quartier sud de Midtown, ont indiqué des sources.

Le plan ne provient pas du NYPD, mais a été développé en réponse à une série de réunions récentes que le maire a tenues à l’hôtel de ville avec son personnel et ses officiers de police, ont indiqué des sources.

Cela fait suite à des mois de plaidoyer de la part de chefs d’entreprise et d’autres personnes pour que le maire sévisse contre les criminels et les vagabonds qui se déchaînent autour de Penn Station et ailleurs.

À titre d’exemple du problème qui persiste depuis longtemps, un agent d’entretien de Vornado Realty a déclaré qu’il y avait «toute une équipe» de vagabonds qui gisaient sur le trottoir près de la 34e rue et de la huitième avenue «tous les matins».

Un sans-abri dort sur un trottoir à Times Square le 22 février 2020.

Christopher Sadowski

«Les gens sortent des stations choqués. Vous pouvez voir sur leurs visages, ils ne peuvent pas croire ce qu’ils voient », ont déclaré les travailleurs.

«Je trouve du vomi, des excréments, des aiguilles. Personne ici ne les contrôle.

Récemment, la situation a fait craindre qu’elle empêchera les personnes qui travaillaient à domicile en raison de la pandémie de coronavirus de retourner dans leurs bureaux.

«Ils ont peur pour leur sécurité en marchant du train au travail, et ils ont peur de prendre le train», a déclaré une source.

Rues et trottoirs presque vides à Times Square le 8 avril 2021. Christopher Sadowski

Un superviseur du bureau de Midtown a déclaré que sans un revirement dramatique, cela pourrait coûter à la ville «des centaines de millions de dollars» en affaires.

«Il y a trop d’agressions aléatoires de la part de personnes errant dans la rue», a déclaré une source. «Les attaques sont menées par des gens qui viennent d’être jetés à Midtown sans que personne ne fournisse de services.»

Une source du secteur immobilier l’a résumé: «Nous devons agir.»

Un sans-abri dort devant le Grand Central Terminal à New York le 21 novembre 2020. Christopher Sadowski

“Pour que la ville de New York revienne, nous avons besoin d’une masse critique de personnes”, a déclaré la source. «Pour atteindre cette masse critique, nous avons besoin que les gens se sentent en sécurité.»

Des sources ont déclaré que de Blasio avait finalement cédé à la pression d’intérêts particuliers, notamment la Times Square Alliance et le 34th Street Partnership, ainsi que Vornado Realty Trust, Brookfield Properties et le groupe associé, développeur du complexe Hudson Yards.

Le maire a également été alarmé par l’attaque de crime de haine du mois dernier contre une femme américaine d’origine asiatique de 65 ans qui a été jetée au sol et piétinée alors qu’elle se rendait à l’église devant des ouvriers du bâtiment de Midtown qui ne sont pas intervenus, ainsi que par la fusillade d’un touriste frappé par une balle perdue près de Penn Station, selon des sources.

Un suspect est vu en train de frapper et de donner des coups de pied à une femme d’origine asiatique de 65 ans devant un immeuble à Midtown. DCPI

La situation s’est développée après que de Blasio et le conseil municipal aient accepté de réduire de 1 milliard de dollars le budget du NYPD en réponse aux demandes des militants anti-flics qui ont maintenu un campement «Occupy City Hall» pendant un mois l’été dernier.

À la suite de ces réductions, le NYPD a dissous son unité de sensibilisation des sans-abri, composée de 86 membres.

Cette décision a conduit les flics à clore des milliers de plaintes sans prendre aucune mesure car ils n’avaient plus compétence, a révélé The Post en décembre.

De Blasio a également déplacé l’application des règles sur les vendeurs de rue du NYPD au Département de la protection des consommateurs et des travailleurs, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de marchands de trottoirs.

Un vendeur de rue vend des crabes bleus le long de la rue Main à Flushing, Queens. JC Rice

Dans le cadre du plan du NYPD, les flics redéployés seront affectés à des postes de pied à travers Midtown et accompagneront les travailleurs du département des services aux sans-abri et du département de la protection des consommateurs et des travailleurs lorsqu’ils se rendront sur le terrain, ont indiqué des sources.

«Le maire et les politiciens locaux ne voulaient pas que la police s’occupe des sans-abri et des colporteurs, mais maintenant que leur plan a lamentablement échoué, le maire demande à la police d’aider à nettoyer le désordre qu’ils ont créé», a déclaré un flic de Manhattan.

Une autre source a déclaré: «Le plan du maire a échoué et il s’en rend compte en privé.»

Paul Dimino, propriétaire de troisième génération du Sea Breeze Fish Market sur la neuvième avenue, a qualifié de Blasio d ‘«idiot».

Les trottoirs sont remplis de vendeurs le long de Kingsbridge Avenue entre Reservoir Avenue et Jerome Avenue dans le Bronx, NY. JC Rice

«Defund la police à New York, c’est la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue», a-t-il déclaré.

«Nous disons aux toxicomanes sans abri:« Venez ici, nous prendrons soin de vous et vous pouvez faire tout ce que vous voulez ». C’est stupide.”

Dimino, 46 ​​ans, a déclaré qu’avant la pandémie, «il n’y avait que des touristes ici, des petits restaurants, le quartier devenait de plus en plus agréable».

«Maintenant, je ne conseillerais à personne de venir ici. C’est dangereux comme l’enfer! il a dit.

Des officiers du NYPD en patrouille à cheval à Times Square le 17 juin 2020.

«Il y avait 40 flics dans ce coin l’autre soir parce que les gars se disputaient à l’extérieur de la pizza au dollar, se frappant avec des pelles et des pelles. C’est fou!”

Dimino a ajouté: «J’ai grandi ici, j’ai vu les souteneurs et les prostituées – et c’est pire!»

Plus tôt ce mois-ci, le président de l’arrondissement de Manhattan, Gale Brewer, a envoyé à l’administration de Blasio une lettre exigeant de savoir «quelle agence à but non lucratif – le cas échéant – est chargée de travailler avec les personnes sans-abri qui« vivent »ou qui visitent constamment Penn Station.»

Paul Dimino, propriétaire de la troisième génération du Sea Breeze Fish Market, a qualifié le démantèlement de la police du maire Bill de Blasio de «la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue».

«Il doit y avoir un effort total sur ce sujet», a déclaré Brewer au Post.

Le président par intérim de la Times Square Alliance, Tom Harris, a déclaré dans un communiqué préparé: «Les problèmes de sécurité dans et autour des quartiers centraux des affaires, des principaux centres de transport et des destinations touristiques de New York doivent être abordés alors que nous prévoyons d’accueillir les travailleurs de nouveau à Midtown, en plus des touristes que nous avons hâte de voir revenir alors que les restrictions sont levées et que de plus en plus de personnes sont vaccinées.

Les agents du NYPD se tiennent devant leur station de Times Square lors d’une manifestation de George Floyd à Midtown Manhattan le 31 mai 2020.

Le 34th Street Partnership a nié avoir contacté le bureau de Blasio et a refusé de commenter davantage.

Les porte-parole de Vornado, Brookfield and Related ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu.

Un gang de cyclistes est vu attaquer une BMW sur la 21e rue et la cinquième avenue à Midtown Manhattan le 29 décembre 2020. @ Breaking911 / Twitter

Dans une déclaration préparée, l’attaché de presse de la mairie, Bill Neidhardt, a reconnu l’opération prévue de la police de New York, qu’il a qualifiée de “groupe avec une formation spéciale pour servir de soutien aux” employés du département de l’assainissement, du City Cleanup Corps et du département des services aux sans-abri. “Travailler dans les efforts de rétablissement.”

Le NYPD n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Reportage supplémentaire de Craig McCarthy