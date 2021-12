De Blasio s’attribue le mérite de la transition «verte» de la flotte que les constructeurs automobiles prévoient déjà

Mercredi, le maire sortant Bill de Blasio a tenté de revendiquer le mérite d’une transition planifiée vers les véhicules électriques qui est essentiellement intégrée dans l’engagement des constructeurs automobiles américains à nix voitures à essence d’ici 2035.

S’adressant aux journalistes de l’hôtel de ville, de Blasio a vanté l’investissement de 420 millions de dollars de la ville pour remplacer sa flotte énergivore par des véhicules électriques longtemps après son départ de ses fonctions.

« Nous avons vu tellement de choses qui nous disent que l’impact de la crise climatique augmente, nous devons faire tout notre possible pour y remédier », a déclaré le maire.

Le calendrier de Hizzoner pour l’adoption des véhicules électriques est passé au plus tard en 2030 pour les voitures particulières et les camions légers et au plus tard en 2035 pour la plupart du reste de la flotte, a déclaré l’hôtel de ville. C’est cinq à 10 ans plus tôt que son calendrier annoncé en février 2020 avant la pandémie de COVID-19.

L’effort est également conforme aux objectifs déclarés de l’industrie automobile américaine. General Motors prévoit d’arrêter de fabriquer des voitures à essence d’ici 2035, tandis que Ford a déclaré que 40 % de ses nouvelles voitures seront électriques d’ici 2030.

Les commentaires de De Blasio mercredi faisaient suite à une annonce en septembre d’un nouvel investissement de 75 millions de dollars dans les véhicules électriques, dont quelque 300 nouveaux chargeurs fixes et portables.

La présidente de la New York League of Conservation Voters, Julie Tighe, a déclaré que le maire devrait être félicité pour avoir investi dans une nouvelle flotte de la ville et dans davantage de ports de recharge, ce qui manque cruellement à la ville.

« C’est une grande source d’émissions. C’est une grande source de pollution de l’air, qui est une grande source de problèmes respiratoires. Il a le mérite d’avoir mis de l’argent à disposition dans le budget pour cela », a déclaré Tighe.

Mais les villes qui veulent abandonner les véhicules à essence sont confrontées à des défis et à des coûts plus élevés, selon Nate Shadoin, directeur de l’électrification de la flotte chez Mike Albert Fleet Solutions, en particulier en ce qui concerne les véhicules plus gros comme les autobus scolaires et les chasse-neige.

La ville de New York investira 420 millions de dollars pour remplacer sa flotte énergivore par des véhicules électriques d’ici 2030 au plus tard. Chris Hondros/.

« Si vous pensez aux gars qui conduisent et donnent des contraventions, ou aux véhicules de pool pour les employés du gouvernement, c’est facile », a déclaré Shadoin. « C’est quand vous arrivez à des véhicules spécialement conçus pour des tâches très spécifiques. Ils ne sont pas très nombreux. »

Un représentant de la mairie a déclaré qu’un petit nombre de « camions d’urgence et de camions spécialisés » appartenant à la ville prendrait jusqu’en 2040 pour être remplacés par des véhicules électriques.

Un autre défi est celui des infrastructures. La ville sous de Blasio a quadruplé le nombre de voitures électriques en sa possession, selon les statistiques officielles. Il a construit beaucoup moins de chargeurs.

« La flotte de la ville, pour lui donner crédit, a fait des progrès, mais dans l’ensemble, l’infrastructure n’est pas là », a déclaré l’ancien commissaire aux taxis et aux limousines, Matthew Daus, de l’Association internationale des régulateurs des transports. « Vous devez disposer de bornes de recharge publiques et privées et développer l’infrastructure grâce à des partenariats public-privé. Rien de tout cela ne se passe ici et cela se passe dans d’autres parties du pays, en particulier sur la côte ouest. »

Un représentant de de Blasio a contesté que la ville s’appuyait sur le travail des autres.

« Les engagements et les exigences des constructeurs automobiles référencés dans votre article concernent la vente de véhicules neufs. Nous nous engageons à exploiter, déjà pleinement en place, une flotte de véhicules électriques légers d’ici 2030 et des véhicules électriques légers, moyens et lourds (à l’exclusion essentiellement des camions de pompiers) d’ici 2035 », a déclaré la porte-parole de la mairie, Kate Smart, dans un e-mail.