NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le maire de New York, Bill de Blasio, a brièvement évoqué sa décision de signer un projet de loi autorisant les non-citoyens à voter aux élections municipales malgré des problèmes avec celui-ci.

Dans une interview avec « Fox News Sunday », de Blasio a admis qu’il n’était pas à 100% derrière le concept d’autoriser les non-citoyens à voter, puis est immédiatement passé à ce qu’il a dit être une préoccupation plus urgente : faire face à la pandémie de coronavirus.

LE CONSEIL DE LA VILLE DE NEW YORK APPROUVE UNE MESURE PERMETTANT À PRÈS DE 800 000 NON-CITOYENS DE VOTER AUX ÉLECTIONS LOCALES

« J’ai des sentiments mitigés. J’ai été très ouvert sur cette loi, et je pense qu’il y a de grandes questions juridiques, mais je respecte aussi le conseil municipal. Ils ont pris une décision », a déclaré de Blasio.

Cela faisait écho à ce qu’il avait déclaré à une émission de radio locale en septembre – des mois avant que le conseil n’approuve le projet de loi – dans lequel il affirmait que le conseil n’avait probablement pas l’autorité légale pour adopter une telle mesure et que cela découragerait les gens de devenir citoyens.

Le projet de loi permettra à environ 800 000 non-citoyens de voter aux élections municipales, y compris les détenteurs d’une carte verte et ceux ayant une autorisation de travail, à condition qu’ils aient vécu dans la ville pendant au moins 30 jours consécutifs avant une élection.

En tant que maire, de Blasio a le pouvoir d’opposer son veto au projet de loi, mais il a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé à le faire.

LES RÉPUBLIQUES DE NY JOUENT D’ENTREPRENDRE DES ACTION EN JUSTICE SI DE BLASIO SIGNE UN PROJET DE LOI AUTORISANT LES NON-CITOYENS À VOTER

Le maire a reconnu qu' »il s’agit d’un problème important », mais a déclaré que son « problème central » était de surmonter le COVID-19 et la variante omicron.

« C’est là que je me concentre », a déclaré de Blasio.

Le maire de New York, Bill de Blasio, fait des déclarations sur un site de vaccination de masse au Yankee Stadium au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) dans le quartier du Bronx à New York, le 5 février 2021. (REUTERS/Carlo Allegri)

De Blasio a également abordé son mandat controversé sur les vaccins pour les travailleurs du secteur privé. Le maire a défendu les mandats en général, déclarant que chaque mandat qu’il a imposé a permis de vacciner davantage de personnes et, par conséquent, « la ville est ouverte et prospère ».

Le maire a également affirmé que malgré l’augmentation du nombre dans plusieurs catégories de crimes violents, la ville de New York est « une ville beaucoup plus sûre qu’elle ne l’était il y a huit ans ».

Selon les statistiques du NYPD, la ville a connu plus de meurtres et de viols à ce jour en 2021 qu’en 2013, bien que le nombre total de « crimes répertoriés » – meurtre, viol, vol qualifié, voies de fait graves, cambriolage, grand larcin et grand larcin d’une automobile sont en baisse. Les crimes répertoriés en 2021 ont augmenté de plus de 1 000 par rapport à 2020, ce que de Blasio a décrit comme un « horrible patch » pendant la pandémie.

Le maire, qui quittera ses fonctions à la fin de son mandat à la fin de l’année, vise désormais la fonction de gouverneur. Bien qu’il n’ait pas encore officiellement annoncé sa candidature à la course primaire démocrate contre le gouverneur par intérim sortant Kathy Hochul et d’autres, de Blasio a admis qu’il l’envisageait malgré le faible nombre de sondages.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’animateur de « Fox News Sunday », Chris Wallace, a souligné les données de sondages montrant que seulement 6% le soutenaient contre 36% pour Hochul, et que 55% avaient une opinion défavorable de lui.

De Blasio était imperturbable, déclarant que les faibles chiffres à une date si précoce « me rappellent à peu près toutes les élections auxquelles j’ai participé », et il est habitué à être un outsider.

« Ce n’est pas là où vous commencez, c’est là que vous finissez », a-t-il déclaré.