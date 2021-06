De Boer démissionne après l’élimination de l’Euro

in

29/06/2021 à 17h32 CEST

Les Pays-Bas sont venus au Championnat d’Europe comme l’un des grands favoris pour remporter le trophée. Cependant, le rêve s’est terminé plus tôt que prévu, et pas précisément avant l’un des candidats à la victoire de ce championnat d’Europe. La République tchèque a créé la surprise en huitièmes de finale, s’imposant 2-0 et laissant de côté l’une des équipes nationales en tête de tous les classements.

Frank de Boer n’est plus l’entraîneur national. Après l’élimination en Championnat d’Europe, il a mis un terme à son étape de sélectionneur des Pays-Bas : « En prévision de l’évaluation, J’ai décidé de ne pas continuer comme sélectionneur national. L’objectif n’a pas été atteint, c’est clair“il expliqua.

“Quand il m’a approché pour devenir sélectionneur national en 2020, j’ai pensé que c’était un honneur et un défi, mais j’étais aussi conscient de la pression qui allait s’abattre sur moi à partir du moment où j’ai été nommé, que la pression ne fait qu’augmenter. maintenant, et ce n’est pas une situation saine pour moi, ni pour le personnel à l’approche d’un match aussi important pour le football néerlandais en route vers la qualification pour la Coupe du monde “, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale a terminé