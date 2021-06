De Boer : « J’assume l’entière responsabilité »

in

27/06/2021 à 21:17 CEST

“J’assume toute la responsabilité, s’il y a quelqu’un qui doit prendre la responsabilité, c’est moi. On n’a pas été à notre niveau malgré le fait qu’on ait mis la volonté”, a reconnu l’entraîneur de la sélection ‘oranje’, Frank de Boer, après l’élimination de son équipe en Eurocup aux mains de la République tchèque (0-2).

“République tchèque C’est une bonne équipe, elle a su générer des opportunités et les marquer. Nous savions qu’il allait être un rival dangereux et il l’a montré” a ajouté De Boer.

De Boer a également expliqué qu’à la mi-temps, il avait parlé à Memphis et Malen d’échanger leurs positions sur le terrain. “Ils étaient sur la même ligne d’attaque, je leur ai dit qu’ils allaient devoir changer de position sur le terrain pour créer plus de danger et générer des espaces.

“Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour gagner le match, mais c’était impossible”, a-t-il ajouté.

“Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour en parler. Maintenant nous avons soif d’élimination“il expliqua.

“Maintenant, nous sommes avec des émotions à la surface. J’ai déjà vécu des situations comme ça en tant que joueur : ça fait mal, ça fait très mal, mais là tu commences à penser à l’avenir, donc on verra“.

“Si je pouvais revenir en arrière, je répéterais le système, oui”, a fait valoir l’entraîneur interrogé sur le système utilisé, un 3-5-2 qui a suscité de nombreuses critiques dans son pays.

À De Boer a également été interrogé sur le voyage de son équipe à Budapest, alors que l’équipe est arrivée la veille du match avec juste assez de temps pour dîner et se reposer. “Ce plan de voyage, je pense, était le meilleur pour nous à l’époque”, a-t-il justifié.