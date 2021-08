De bonnes attentes pour les amandes espagnoles, en particulier biologiques

31/08/2021 à 9h12 CEST

Les producteurs d’amandes s’attendent à de bons prix cette saison (qui sera maximum pour le bio), en grande partie en raison des prévisions d’une baisse de la récolte espagnole et, surtout, en Californie, qui marque la valeur internationale et elle traverse un sécheresse sévère dans un contexte de demande mondiale croissante.

Le prix des amandes espagnoles va-t-il augmenter ? Il semble que oui, puisque le les premiers matchs se négocient déjà plus haut que la saison dernière sur des marchés comme Murcie, selon son technicien, Manuel Brascones, et en moyenne un euro par kilo de plus que lors de la campagne 2020, selon le directeur de l’association Descalmendra, José Luis Balanzá, dans des déclarations à Efe.

Dans la Marché aux poissons de Murcie, le grain de la variété communale a été coté le 19 août à 5,10 euros/kg (+66,12 % par rapport à 2020) ; le marcona, à 6,66 euros/kg (+32,93 %) et le bio à 7,37 euros/kg (+15,60 %), tandis que dans le Marché aux poissons d’Albacete leurs valeurs sont de 4 euros/kg (+33,33%) pour la commune et de 7,40 euros/kg (+18%) pour le bio.

Selon la responsable nationale du secteur des fruits secs de l’UPA, Francisca Iglesias, les prix pourraient ne pas atteindre les niveaux élevés enregistrés lors de la campagne 2015, bien qu’ils prévoient des plus hauts historiques, jusqu’à 12 euros/kg, pour le bio, qui n’est produit que dans le sud-est de l’Espagne et est très demandé en Europe.

La cause, selon Iglesias, est que la valeur du bio, fruit des amandiers traditionnels pluviaux, n’est pas tellement conditionnée par les prix américains et cette année il n’aura qu’un tiers de la production normale, après moins de floraison à cause du gel. Avril et maladies fongiques.

La Tableau des noix, à laquelle participent les associations agricoles Asaja, COAG, UPA et Coopératives agro-alimentaires et l’organisation de producteurs Aeofruse, a publié en juin dernier la capacité de la campagne, avec une prévision de 84 000 tonnes de grain d’amande, 12% de moins qu’en 2020.

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA), dans son dernier aperçu de la production, fixe la coupe à 12,2 % (311 200 tonnes d’amandes décortiquées).

Balanzá, cependant, maintient l’estimation préliminaire faite en mai par son organisation et Aeofruse de 109 234 tonnes de grains d’amande, car, malgré les effets des gelées printanières sur les productions méditerranéennes et castillanes-la Manche, de nouveaux amandiers sont entrés en production, beaucoup d’entre eux irrigués et donc plus performants.

Il a également confirmé que en moins de trois ans, il devrait atteindre 180 000 tonnesConséquence de l’augmentation de la surface de production d’un aliment considéré comme sain et dont la consommation ne cesse de croître.

Californie : sécheresse structurelle

Ces chiffres sont très modestes par rapport au principal producteur mondial, la Californie, où cette année, selon l’USDA, un volume de 1,27 million de tonnes est attendu, le deuxième chiffre le plus élevé de l’histoire après le record de 1,41 million de tonnes enregistré en 2020 .

Cette baisse de 10,12 %, supérieure à tout ce qui se passe en Espagne, ne serait pas inquiétante si la Californie ne parlait pas déjà d’une sécheresse structurelle dans la région, ce qui laisse incertaines les prévisions pour la campagne 2021/22. Elle pourrait être inférieure à l’actuel. un, a expliqué Balanza.

Le réalisateur de Descalmendra est convaincu que le amande espagnole, qui a commencé à partir de prix bas, va continuer à rebondir, puisque l’export californien n’a cessé de croître malgré la crise du covid-19 dans la campagne 2020, qui a réduit ses stocks, et la force actuelle du dollar face à l’euro.

La hausse du prix international, en dollars, a déjà été constatée non seulement dans le prix à l’origine, mais aussi dans le commerce de ce fruit sec, puisque l’Espagne, entre le 1er août 2020 et le 31 juillet. En 2021, elle en a importé 107 730. tonnes de céréales de Californie, soit 24,21% de plus qu’en campagne 2019, et 645,17 tonnes d’amandes décortiquées (+ 5,49%).

Et est-ce que L’Espagne est le « hub & rdquor; ou nœud de distribution des amandes en Europe -bien que l’Allemagne soit de plus en plus importante-, elle est donc apparue comme le premier acheteur d’amandes californiennes dans le monde jusqu’à il y a quelques années, lorsque l’Inde l’a dépassée en achats.

