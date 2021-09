De bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses, dans la valise de Manny Pacquiao

Manny Pacquiao a officiellement annoncé sa retraite. Le monde de la boxe a accueilli la nouvelle avec enthousiasme et célèbre la gloire de sa carrière. Une carrière qui accepte à la fois les éloges et les critiques. Quelque chose que nous verrons dans cette vidéo.

Le phénomène philippin était un adepte des pires abus que l’argent de la face A permet sur les pupitres de boxe : le poids de l’aubaine. Sa gloire s’est construite de manière vertigineuse le long du même itinéraire où ont voyagé soupçons et plaintes contre d’éventuelles méthodes illégales qui lui ont permis de réaliser des exploits qui semblaient impossibles pour ceux qui ont débuté dans la boxe en tant que combattant de poids minimum.

Sa carrière a eu de la lumière et des ténèbres, c’est pourquoi sa légende est aussi humaine qu’imparfaite, car, au-delà d’être une partie active des abus de ce sport, le Philippin a donné un destin différent à tout ce que la boxe lui a permis de faire. qui a dû sortir de la boue pour atteindre les sommets de la gloire maximale dans un sport cruel et injuste comme la boxe. Son œuvre philanthropique, à cet égard, est capable de transformer ses péchés en bénédictions aux yeux des fans d’aujourd’hui et d’hier, qui lui pardonnent tout et ne savent que le remercier pour tant d’émotions.

Et ils peuvent même avoir raison.