De bons présages pour Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United renforcent les espoirs de trophées avant la finale de la Ligue Europa avec Villarreal

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, espère que de bons présages pour son équipe les aideront à remporter le trophée de la Ligue Europa.

Les Red Devils affrontent Villarreal à Gdansk dans l’espoir d’obtenir leur premier argenterie en quatre ans, et le premier du règne de Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer est manager de United depuis décembre 2018, mais n’a pas encore gagné d’argenterie

United est favori pour soulever la Ligue Europa, mais ils accepteront toute l’aide qu’ils pourront obtenir.

La finale se joue le 26 mai et le club a un lien étrange avec cette date.

Solskjaer a marqué le vainqueur du temps additionnel du club contre le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des champions en 1999, en route vers un triplé célèbre.

Ce match a eu lieu le 26 mai, alors que c’est aussi le jour de l’anniversaire de Sir Matt Busby.

Le numéro 26 tient également une place spéciale pour le Norvégien.

“L’anniversaire de ma femme est le 26”, a-t-il déclaré à UEFA.com. «Nous nous sommes mariés le 26, alors je dois croire au destin ou au skjebne [the Norwegian word]. C’est un numéro spécial pour nous, pour ma famille aussi.

«Je dois prendre cela comme un bon présage. Je ne suis pas très superstitieux mais cela semble être un bon signe.

Solskjaer a connu un grand succès en tant que joueur du club et espère en faire plus en tant que manager.

Mais il était détendu sur l’ensemble de la situation menant à la finale.

Solskjaer a fait une silhouette détendue avant sa première finale en tant que manager de United

«Je ne suis pas du genre à penser à quel point je suis fier», a-t-il admis. «Mais, bien sûr, ce sera un moment spécial. Il faut être fier de pouvoir mener une équipe de Manchester United vers une finale.

«Ce fut un voyage fantastique et, comme on dit en norvégien, veien er malet [the goal is the journey]. Vous devez profiter du voyage.

«Ce n’est qu’une étape sur la voie du retour de notre Man United. Si vous pouvez gagner un trophée, c’est fantastique, mais de toute façon, je l’ai vraiment apprécié.

«Je vais profiter de la nuit, mais une fois la nuit terminée, vous vous asseyez, vous retournez en Norvège pour des vacances d’été et l’esprit doit à nouveau passer à la saison prochaine. C’est juste comme ça.

