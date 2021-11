De bons traqueurs, si vous utilisez Android

La tuile est dans un endroit un peu difficile. Récemment, l’entreprise a commencé à faire face à la mère de toute concurrence – Apple. Apple étend non seulement la portée de son réseau Find My, mais il a également publié des trackers Bluetooth AirTags et a intégré au système des fonctionnalités que d’autres ne peuvent tout simplement pas égaler. Mais Tile a quand même quelques avantages. Les derniers trackers de Tile sont disponibles dans une gamme de facteurs de forme différents, et nouveau pour 2021, ils offrent un volume plus élevé, une résistance à l’eau améliorée et une meilleure portée.

Mais ils ont encore une bataille difficile devant eux. Il y a un moyen pour lequel Tile ne peut tout simplement pas rivaliser. Atteindre. Le réseau Find My d’Apple utilise le vaste réseau d’iPhones d’Apple pour garder une trace de vos objets perdus – et soyons francs : si vous avez perdu quelque chose, vous voulez probablement le réseau le plus précis et le plus élaboré à votre disposition pour vous aider à le retrouver.

Bien sûr, cela laisse toujours les utilisateurs d’Android. Les nouveaux trackers de Tile peuvent-ils rivaliser avec les AirTags ? Et les utilisateurs d’Android doivent-ils les acheter ou opter pour autre chose ? J’utilise la nouvelle gamme de trackers Tile depuis un certain temps maintenant pour le savoir.

Tracker Bluetooth Tile Pro Premium Prix : 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Compagnon de tuile

Le Tile Mate est le tracker d’entrée de gamme de Tile. Il est relativement petit, se glisse facilement sur un porte-clés et offre une portée allant jusqu’à environ 250 pieds. C’est certainement un peu plus grand qu’un AirTag, mais il a également un trou de serrure intégré – vous n’avez donc pas besoin d’utiliser d’autres supports comme vous le faites avec un AirTag. Le tracker est disponible en noir ou blanc, et est très léger.

Le bouton du Tile Mate est situé sous le logo Tile au milieu du tracker. Il est assez facile d’appuyer dessus, et en appuyant deux fois, votre téléphone sonnera, si votre téléphone est à portée.

Tile Mate Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le haut-parleur du Tile Mate est relativement fort, mais pas aussi fort que celui du Tile Pro. J’ai découvert que j’étais facilement capable de l’entendre en haut depuis le bas de ma maison. Au dos, le Tile Mate a un code QR qu’une personne peut scanner si elle trouve votre article. En scannant le code, les informations de contact seront affichées à la personne qui a trouvé l’appareil.

Le Tile Mate est un choix solide pour ceux qui veulent attacher quelque chose à leurs clés ou à un autre sac à dos. Il a une résistance à l’eau IP67 et la batterie devrait durer jusqu’à trois ans. Malheureusement, cette batterie n’est pas remplaçable, donc après les trois ans, vous devrez acheter un nouveau tracker. Il coûte 24,99 $ pour un tracker.

Tracker Bluetooth Tile Mate Prix: 24,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Carrelage Autocollant

La prochaine augmentation de prix est le Tile Sticker, qui est conçu dans un but légèrement différent. Le Tile Sticker s’adresse à ceux qui souhaitent attacher de façon semi-permanente un Tile à un objet, comme une télécommande ou un vélo.

L’appareil est petit et en forme de rondelle, et a une empreinte beaucoup plus petite que le Tile Mate, bien qu’il soit un peu plus épais. Il a un dos adhésif et il n’est disponible qu’en noir. Cet adhésif semblait être très résistant lors de mes tests, et je ne me suis jamais inquiété que le tracker se détache de lui-même.

Sticker carrelage Source de l’image : Christian de Looper pour .

Comme le Tile Mate, le Sticker possède une batterie non remplaçable, ce qui est un peu frustrant à voir. La batterie devrait cependant durer environ trois ans, ce qui n’est pas mal.

L’autocollant Tile n’a pas de code QR dessus. En règle générale, il semble que le tracker soit davantage conçu pour une utilisation à domicile, mais un petit code QR sur le dessus aurait toujours été bien.

Le bouton du Tile Stick est situé sur le côté et il est beaucoup plus difficile à appuyer que le bouton des autres Tile Trackers. Vous devrez appuyer assez fort pour appuyer deux fois sur le bouton pour faire sonner votre téléphone. Le haut-parleur est à peu près aussi fort que le Tile Mate, c’est-à-dire qu’il est assez fort pour la plupart des situations. Encore une fois, j’ai pu entendre le haut-parleur d’un autre étage de ma maison.

L’autocollant de tuile coûte 29,99 $.

Autocollant de tuile Bluetooth Tracker Prix: 29,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Carrelage Mince

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Vient ensuite le Tile Slim, conçu pour tenir dans votre portefeuille. Le Tile Slim porte vraiment bien son nom – c’est un tracker très fin, et honnêtement, on avait l’impression qu’il pouvait être cassé en deux assez facilement. En toute sécurité dans votre portefeuille, cependant, cela ne devrait pas être un gros problème. Elle est un peu plus épaisse qu’une carte de crédit moyenne, mais elle s’adaptera toujours parfaitement à n’importe quel portefeuille.

Le Tile Slim a également une portée allant jusqu’à 250 pieds et la batterie non remplaçable devrait durer jusqu’à trois ans. Le bouton sur le Slim est situé sous le logo Tile, et c’est le plus facile à presser de tous les nouveaux trackers Tile. Le haut-parleur de l’appareil est à peu près aussi fort que les trackers Sticker et Mate. Et, au dos du slim, se trouve le code QR.

Le Tile Slim coûte 34,99 $, ce qui en fait le deuxième tracker Tile le plus cher.

Tracker Bluetooth Tile Slim Prix: 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Carrelage Pro

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le Tile Pro est conçu pour être le meilleur tracker de Tile. Contrairement aux autres trackers de la liste, le Pro a une portée allant jusqu’à 400 pieds. Il a également un haut-parleur plus fort que les autres trackers. En effet, le haut-parleur du Pro sonne plus fort que les autres trackers, mais ce n’est pas tellement plus fort que cela fait une réelle différence dans l’utilisation quotidienne. Le haut-parleur ne devrait pas être la raison pour laquelle vous dépensez plus pour le Tile Pro.

Le Tile Pro est le seul tracker à proposer une batterie remplaçable. La batterie devrait durer jusqu’à un an avec une charge, et vous pouvez la remplacer simplement en ouvrant la porte à l’arrière du tracker.

Comme le Tile Mate, le Tile Pro est disponible en noir et blanc. C’est le modèle le plus cher, à 34,99 $.

Tracker Bluetooth Tile Pro Premium Prix : 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

L’application Tile

Vous interagirez avec tous vos trackers Tile via l’application Tile, et heureusement, c’est assez facile à utiliser. L’application Tile vous permet de voir tous vos trackers en un coup d’œil et d’ajouter un nouveau tracker si vous en obtenez un. Grâce à l’onglet principal, vous pouvez déclencher rapidement et facilement vos trackers Tile pour émettre un son, puis plonger dans chacun individuellement pour voir son historique de localisation, pour sélectionner la sonnerie, etc. Il y a aussi un onglet pour voir tous vos appareils Tile sur une carte et un onglet séparé pour les notifications.

Tile propose désormais également un abonnement Tile Premium, qui coûte 29,99 $ par an, et offre des fonctionnalités telles qu’un historique de localisation de 30 jours, un partage de localisation illimité, des alertes intelligentes, etc. Les alertes intelligentes peuvent être utiles pour ceux qui perdent régulièrement des objets, car vous recevrez une notification lorsque vous serez hors de portée de l’un de vos objets. C’est une fonctionnalité que les AirTags offrent également, et avec AirTags, c’est gratuit.

Les malheurs du réseau

Les trackers Bluetooth sont aussi bons que leur réseau, et en ce qui concerne les entreprises de trackers Bluetooth, Tile est le plus grand. Cela signifie que Tile mettra à jour l’emplacement de vos appareils lorsque d’autres utilisateurs avec l’application Tile installée seront à portée. C’est une fonctionnalité intéressante.

Mais il y a une entreprise qui peut facilement surpasser cela – Apple. Mis à part les problèmes de concurrence, le fait est que l’emplacement des AirTags est mis à jour chaque fois qu’un iPhone se trouve à leur portée. Il y a beaucoup plus d’iPhones que d’utilisateurs de Tile – et le résultat est que vous obtiendrez probablement des informations de localisation beaucoup plus précises avec un AirTag qu’avec un tracker Tile.

Conclusion

Si vous êtes un utilisateur Android, les trackers Tile n’ont aucune concurrence. Ils sont disponibles dans une gamme de facteurs de forme, fonctionnent correctement et sont dotés de fonctionnalités très pratiques pour vous aider non seulement à perdre vos objets, mais aussi votre téléphone.

Traqueur Bluetooth Apple AirTag Prix : 29,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Mais Tile pourrait s’améliorer de manière significative. Par exemple, les trackers non Slim devraient vraiment proposer une batterie remplaçable. Et, les trackers Tile sont un peu chers, avec un prix de départ de 24,99 $.

La compétition

La plus grande concurrence vient d’Apple, et si vous êtes un utilisateur d’Apple, les AirTags sont toujours la voie à suivre. Les AirTags ont un prix similaire, mais s’intègrent mieux à vos appareils Apple, offrent gratuitement certaines fonctionnalités payantes de Tile et s’appuient sur un réseau beaucoup plus vaste. C’est un peu dommage que Tile ne puisse pas rivaliser, mais ce n’est tout simplement pas le cas.

Il n’y a pas beaucoup de concurrence dans le monde Android – si vous recherchez des trackers Bluetooth, optez pour une tuile.

Dois-je acheter un tracker Tile ?

Oui, mais seulement si vous êtes un utilisateur Android ou si vous avez besoin d’un facteur de forme dans lequel seul Tile entre en jeu. N’oubliez pas que même un AirTag devrait tenir dans votre portefeuille.

Tracker Bluetooth Tile Pro Premium Prix : 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission