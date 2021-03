De Borg au cinéma à Borg sur la piste

30/03/2021 à 19:45 CEST

Il n’est pas facile en soi de porter un patronyme du poids de Borg. Si votre physique vous trahit aussi et que tout le monde vous rapporte à votre célèbre père, cela peut devenir un problème, mais si vous avez l’intention de vous consacrer au tennis comme votre père, alors il est inévitable de chercher des ressources pour survivre à tout cela.

Leo Borg, à 17 ans, essaie de percer dans le monde du tennis et pour cela il s’entraîne dur chaque jour. Il a même parfois travaillé dans le Rafa Nadal Academy, où il compte implanter son centre de formation à l’avenir.

Ce mardi, il a perdu au premier tour du Challenger de Marbella, où il cherchait ses premiers points ATP, contre le Japonais Taro Daniel qui l’a battu par un retentissant 6-1 et 6-2.

Mais si quelqu’un sait à quel point il est difficile de se consacrer au tennis, c’est Leo, qui sûrement son père a expliqué tout ce qui est bon dans ce monde, mais aussi le mauvais, ce qui est beaucoup, surtout pour Bjorn Borg, qui à seulement 26 ans a décidé de prendre sa retraite parce qu’il n’était pas content.

Jouer son père

Leo le sait parfaitement parce que même joue son père dans le film «Borg-McEnroe, le film». Logiquement, son rôle se déroule dans l’adolescence de Bjorn, une étape très difficile pour le joueur de tennis suédois.

Même ainsi, Leo veut le prouver et assure que ce n’est pas l’imposition de son père mais son propre choix. Il veut être un joueur de tennis professionnel et continue de prendre des mesures pour y parvenir.

Différents styles sur la piste

Il considère qu’il ne ressemble pas à son père en tant que joueur de tennis: «C’était un joueur défensif, il a passé des balles, je suis agressif. Ce sont deux styles très différents », reconnaît-il dans une interview au journal Marca. Plus de différences: malgré leur ressemblance physique, Leo jette le fameux ruban dans les cheveux de son père et porte une casquette à l’envers.

Il vivra toujours sous l’ombre de son patronyme, mais sa tête y est préparée et pour la porter avec la pression nécessaire, ni plus ni moins. Leo croit en lui et en ses possibilités. Il a joué son père dans les films, mais sur la piste, il veut être lui-même. Les gènes les ont.