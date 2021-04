De Bruyne, contre la Super League: "Nous devons travailler ensemble sur une solution"

Milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, s’est positionnée à l’opposé de la création de la Super League européenne, comme le montre un texte publié sur son profil Twitter: “Peut-être que c’est le bon moment pour se réunir et trouver une solution. Continuons d’inspirer les générations futures de footballeurs et laissons les fans rêver”.

L’ex-Chelsea, qui s’est blessé à la cheville droite lors du dernier match de la FA Cup, l’a été ouvertement malgré le fait que son club fasse partie du club fondateur de la Super League européenne: “Nous savons que c’est une grande entreprise et que j’en fais partie, mais je ne suis qu’un garçon qui aime jouer au football. Ce n’est pas une question d’entité dans ce cas, mais le football dans le monde”.

pic.twitter.com/qNYaNgyDuk – Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 20 avril 2021

Dans ce sens, le Belge a déclaré qu’il était capable de grandir en tant que footballeur à égalité, ce que la Super League ne permettrait en aucun cas: “Ce garçon est venu d’une petite ville de Belgique avec le rêve de jouer au plus haut niveau. J’ai représenté le football belge, allemand et anglais. Et aussi mon pays avec fierté. J’ai travaillé et affronté tout le monde en essayant d’être le meilleur”.

Un problème pour Manchester City

Manchester City, qui selon la BBC pourrait quitter la Super League européenne dans les prochains jours, ainsi que Chelsea, devra faire face aux prochains engagements sans Kevin De Bruyne, blessé lors du match de l’échanson contre Chelsea et son évolution marquera la disponibilité pour Pep Guardiolà.

Le Belge est une pièce vitale sur l’ardoise de l’entraîneur catalan. Cette saison, l’ancien Chelsea a participé à un total de 35 matchs toutes compétitions confondues et a marqué huit buts et a distribué 16 passes décisives..