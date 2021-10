« De Bruyne et Salah ont eu des ‘conflits de personnalité’ avec Mourinho »

10/12/2021 à 21:37 CEST

Dans une interview pour Goal, Eddie Newton, en charge des transferts à Chelsea à l’époque, a expliqué deux des plus controversés dont on se souvient dans l’équipe « bleue ». Maintenant tous deux établis en tant que grandes bannières de Manchester City et de Liverpool, souvenez-vous des situations et La relation de De Bruyne et Salah avec Mourinho, qui les a amenés à chercher un avenir loin de Stamford Bridge.

Newton a été clair : « Je pense qu’ils étaient assez bons, mais c’était l’entraîneur qui n’était pas d’accord avec eux, donc ça n’allait pas marcher. » Pour lui, qui a contribué à créer le département qui surveille les progrès des jeunes joueurs en prêt du club, la situation pour les deux ne se résumait pas au talent.

Salah a été critiqué après un match et n’a eu aucune chance, il est donc parti en prêt à la Fiorentina avant de rejoindre la Roma, où il a été vendu avant de signer pour Liverpool. Mourinho a noté ceci à propos de son arrivée : « Il est venu à Chelsea depuis Bâle comme un enfant solitaire, naïf, complètement hors contexte et physiquement fragile. »L’affaire De Bruyne

Le cas de De Bruyne est différent. Il a été immédiatement prêté au Werder Brême après sa signature, où il a impressionné et on lui a dit qu’il comptait sur lui. Mourinho a commenté qu’il voulait qu’il reste, et lui en a donné l’opportunité au début du Premier ministre, mais selon l’entraîneur portugais sur talkSPORT, le Belge lui a dit: « Je veux jouer chaque match, je veux jouer chaque minute. Il a mis beaucoup de pression là-dessus« « Il n’avait aucune patience », a précisé l’entraîneur actuel de la Roma.

Plus tard, comme Mourinho l’a également expliqué, il lui a déjà demandé de partir pour l’Allemagne faute de minutes. Là, il a brillé à Wolfsburg. Pour Newton, c’était donc un problème d’approches : « ça n’allait pas marcher. L’entraîneur et le joueur ont eu deux approches différentes« .

Avant votre départ, Mou lui a également reproché sa contribution, le comparant à d’autres footballeurs qui avaient joué beaucoup plus de minutes que lui.