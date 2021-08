De Bruyne, Jorginho et Kanté nommés Joueur de l’année 20/21

in

19/08/2021

Le à 17:35 CEST

Le Belge Kevin De Bruyne de Manchester City, l’italien Jorginho Chelsea et le Belge N´Golo Kanté aussi de Chelsea ont été les joueurs nommés ce jeudi par l’UEFA opter pour pour le prix du meilleur joueur de l’année de la saison 2020/21.

Le lauréat de ce prix sera annoncé lors de la cérémonie de tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2021/22, qui aura lieu le jeudi 26 août au Centre des congrès Haliç à Istanbul, Turquie.

La liste définitive des trois candidats a été sélectionné par un jury composé des 24 sélecteurs dont la combinaison participé à l’Euro 2020 et par les 80 entraîneurs des clubs qui ils étaient en phase de groupes de la Coupe d’Europe et de la Ligue Europa. De plus, 55 journalistes ont également participé, de chacun des Associations membres de l’UEFA, sélectionné par le groupe European Sports Media (ESM).

Enfin, les entraîneurs et les journalistes ont été invités à sélectionnez une liste de trois joueurs en attribuant respectivement cinq, trois et un point à chacun d’eux. Le résultat final était basé sur le nombre total de votes exprimés par les entraîneurs et les journalistes. Aux coachs Ils n’étaient pas autorisés à voter pour les joueurs de leur propre équipe.