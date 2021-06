De Bruyne, Mbappé, Griezmann, CR7… Découvrez les cotes du meilleur joueur de l’Euro 2020

in

09/06/2021 à 21h15 CEST

Ronald Gonçalves

Après son report de l’année dernière à l’actuelle, L’Euro 2020 n’est plus qu’à quelques jours du coup d’envoi. Là, les plus grandes stars du continent se retrouveront à la recherche de conquérir le maximum de compétition européenne d’équipes nationales et, à ce titre, il y a beaucoup de joueurs qui promettent de devenir les stars du tournoi.

Parmi ces icônes prévisibles de l’édition, les bookmakers nomment le Belge Kevin De Bruyne et au français Kylian Mbappé comme favoris pour remporter le titre de Meilleur joueur du tournoi, tous deux cotés à 9. Derrière eux, Harry Kane rencontre 13, suivi du culé Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo Oui Romelu Lukaku avec 20, puis par Josué Kimmich, Karim Benzema Oui N’Golo Kanté avec 25 Oui Bruno Fernandes, de Manchester United, avec 30.

Bien sûr, il a déjà été démontré par le passé que tout peut arriver sur le terrain, plus la présence de finalistes de la Ligue des champions comme De Bruyne, Mbappé Oui Kanté -également ces derniers en tant que champions du monde-, avec l’inévitable mention de références d’époque telles que CR7 Oui Benzema, ils sont trop prometteurs pour être ignorés. Par conséquent, nous resterons attentifs à l’évolution des événements de la Euro 2020, programmé pour démarrer ce vendredi 11 juin avec l’affrontement entre dinde et Italie.