De Bruyne récupère la Belgique en tant que favori

17/06/2021

Le à 20:37 CEST

La star de Manchester City Kévin de Bruyne a fait ses débuts dans le Eurocoupe avec son cachet particulier : but et aide pour le retour de Belgique avant une surprenante Danemark qui a honoré Eriksen.

Le Danemark surprend la Belgique, l’un des théoriciens préférés de l’Eurocup, avec un premier démarrage brillant qui s’est terminé Poulsen avec un superbe but croisé à la deuxième minute.

L’hommage promis à Eriksen s’est ainsi avancé, à la dixième minute, avec tous les supporters livrés, y compris le rival, notamment son coéquipier de l’Inter. Romelu lukaku, dans une ovation sincère et émouvante de tout le stade tout au long d’une minute intense.

Les Danois ont avancé au tableau d’affichage et dans la domination du match contre des Belges faibles et mal placés sur le terrain.

BRILLANT BRAITHWAITE

le Barça Braithwaite Il a également brillé dans la première demi-heure, tout en furie et ambition offensive, avec deux tirs aux 14e et 17e minutes, le second de la tête au centre de Maehle, pour ébranler les fondements du onzième Roberto Martinez, inconnu avant la pause.

Aussi Damsgaard, à 35′, il a de nouveau tenté de capter l’évidente supériorité d’un Danemark gonflé d’un pied gauche croisé contre un shake Courtois et même le 9′ du Barça Braithwaite Il l’a tenté à la limite de la pause, avec un tir du gauche qui a dévié de justesse hors du cadre du Madridista.

DYNAMITE SPECTACULAIRE

La la dynamite rouge a été spectaculaire en première mi-temps annulant tout favoritisme des diables rouges, dans un groupe B de l’Euro très équilibré avec les quatre équipes à égalité à trois points à ce moment-là.

Belgique ne savait pas avant l’entracte comment combattre la supériorité écrasante d’un Danemark à la hausse, gaspillant même des options claires pour clore le match, mais a été contraint au redémarrage de devoir prendre son as de sa manche.

De Bruyne a fait ses débuts en Eurocup avec le supposé favori de la compétition pour changer le scénario d’un duel de couleur locale claire au Parken Stadion.

DE BRUYNE : DÉBUT, OBJECTIF ET ASSISTANCE

Et la star du Manchester City. C’était la 55e minute et, après un excellent coup du meilleur buteur Lukaku par le groupe avec le centre du dos à De Bruyne, qui a laissé trois adversaires assis, il a donné le ballon à Thorgan danger, qui est venu par derrière et a terminé à plaisir au centre. Attachez-vous à l’un des frères du madridista, après jouer parfaitement combiné avec Lukaku et De Bruyne.

Belgique a commencé à montrer ses cartes au meilleur moment pour ses intérêts et De Bruyne révolutionné la rencontre avec son superbe but à la 71e minute, après un coup du lapin avec son pied gauche impeccable de l’extérieur de la surface. Belgique Il a retrouvé son statut de premier candidat au titre en transformant un parti qui avait appartenu aux Danois jusqu’à ce qu’ils accusent le surmenage émotionnel et physique devant leur public, sans s’évanouir à aucun moment, y compris le Braithwaite actif, qui a forcé l’arrêt de Courtois dans le 75′ et a connecté une superbe tête à la limite (87′) qui a touché la barre transversale.

Répit Roberto Martinez dans une dernière section qui offrait déjà peu de variations techniques et tactiques, malgré les changements habituels, dont celui de la madridista Eden Hazard, complètement inaperçu. La dernière réaction de Danemark Il n’a cependant pas arrêté son élimination et la victoire clé de la Belgique pour accéder au classement virtuel des huitièmes de finale de ce Championnat d’Europe.

FICHE TECHNIQUE

DANEMARK

Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard (Olsen, 85′), Maehle, Wass (Stryger, 62′), Hoejberg, Delaney (Jensen, 73′), Poulsen (Norgaard, 62′), Damsgaard (Cornelius, 72′) et Braithwaite.

BELGIQUE

Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker (Witsel, 60′), Thorgan Hazard (Vermaelen, 95′), Mertens (De Bruyne, 46′), Lukaku et Carrasco (Hazard, 60′).

BUTS

1-0. M.2. Poulsen, d’une frappe croisée devant la surface, après avoir reçu une passe décisive de Hoejberg.

1-1. M. 55′. Thorgan Hazard termine une passe de De Bruyne dans la surface après un centre de Lukaku.

1-2. M. 71′. De Bruyne marque un but du pied gauche de l’extérieur de la surface.

ARBITRE

Bjorn Kuipers (Pays-Bas). TA : Wass (58′), Damsgaard (68′) et Jensen (82′) / Thorgan Hazard (94′).