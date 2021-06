De Bruyne reprend l’entraînement avec la Belgique

in

14/06/2021 à 19h15 CEST

milieu de terrain belge Kévin de Bruyne, qui s’est cassé la figure en finale de Ligue des Champions il y a seize jours et a rejoint la concentration de l’équipe belge il y a une semaine Il a commencé à s’entraîner ce lundi avec le reste du groupe.

De Bruyne, champion de Manchester City de Premier League et candidat fort au Ballon d’Or, ne s’est pas rendu à Saint-Pétersbourg pour participer au 3-0 de la Belgique contre la Russie et il est resté seul à travailler dans le camp de base de Tubize, au sud de Bruxelles.

Mais le footballeur a déjà repris l’entraînement avec le reste des Diables Rouges, et Roberto Martínez travaille pour voir si le leader du milieu de terrain belge peut jouer le match de jeudi contre le Danemark, à Copenhague.

Cependant, Martínez a déclaré que la décision de savoir si le footballeur jouera contre les Danois serait prise la veille, en concertation avec l’équipe médicale et en fonction de son évolution actuelle.

“Kevin a joué à un très haut niveau toute l’année, donc Je pense qu’on peut s’attendre à la même chose maintenant qu’il est de retour”, a déclaré le milieu de terrain belge Dennis Praet lors d’une conférence de presse lundi., qui perdra vraisemblablement sa position au profit des récupérés.

Les Belges, forts aspirants à remporter un Championnat d’Europe dans lequel, pour l’instant, votre plus grand obstacle est d’allaiter, ils se mettent à rêver de récupérer toutes leurs étoiles.

DANGER, WITSEL, VERTONGHEN ET CASTAGNE

La progression de De Bruyne, qui a subi une intervention mineure avant de rejoindre la concentration belge et pourrait éventuellement disputer le tournoi sans masque de protection, s’ajoute à l’amélioration d’Eden Hazard, qui a été blessé pendant deux ans et a également atteint la concentration.

Le capitaine belge et attaquant du Real Madrid n’a joué que dix minutes lors de la finale 3-0 contre la Russie, mais Martínez a salué sa performance dans le match, intuitif et indifférent à son propre corps, et sa façon de travailler dans les entraînements.

L’entraîneur espagnol qui a dirigé la Belgique pendant cinq ans a laissé entendre que Hazard jouera 45 minutes contre le Danemark, et que la question est de savoir s’il vaut mieux l’utiliser dès le début et le remplacer ou commencer à la banque et lui donner entrée dans la seconde partie.

L’objectif, en tout cas, reste que Hazard et De Bruyne peuvent accélérer le rythme pour jouer 90 minutes.

C’est aussi presque prêt à s’habiller court Axel Witsel, milieu de terrain qui agit comme la force motrice du Borussia Dortmund et qui peut renforcer le travail défensif d’une équipe qui a derrière elle sa ligne la plus faible.

Le footballeur, 31 anss, il s’est cassé le tendon d’Achille en janvier lors d’un match contre Leipzig et, après cinq mois d’absence des terrains de jeu, il bouscule les échéances pour revenir à la compétition avec les Diables Rouges.

Personne ne croyait en un rétablissement aussi rapide d’une blessure qui met généralement un joueur hors de combat pendant six à huit mois, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi. Youri Tielemans, qui a qualifié de “fantastique” le retour de Witsel.

Reste à voir comment ça évolue Le genou de Jan Vertonghen, enflammé après le match contre la Russie et toujours en attente d’une évaluation médicale, même si l’entraîneur n’exclut pas qu’il puisse être récupéré pour jouer contre le Danemark jeudi.

Si la Belgique s’en sort plutôt bien, il y a de mauvaises nouvelles de l’infirmerie belge : Timothy Castagne, qui a subi une double fracture au visage lors d’un affrontement contre la Russie, a été déclaré retiré pour le reste du tournoi.

Castagne fut remplacé à Saint-Pétersbourg par Thomas Meunier, qui a marqué le deuxième but des Belges et la passe décisive de Romelu Lukaku Dans le troisième. Il sera opéré mardi et Martínez met fin à sa participation au tournoi.

Mais dans une démonstration d’optimisme, le footballeur a déclaré qu’il pourrait être récupéré pour jouer la finale, si la Belgique jouait ce match le 11 juillet au stade de Wembley.

“Si nous atteignons la finale, bien sûr, il peut venir. Mais il faudra voir s’il pourra être sur le terrain, j’en doute. D’un point de vue médical, cela prend quatre semaines. Mais après le cas d’Axel Witsel, qui ne devrait pas être là après sa blessure, Je n’exclus pas les miracles médicaux », a déclaré Roberto Martínez.