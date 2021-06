De Bryune se fait opérer pour atteindre l’Euro à temps

05/06/21 à 17h45 CEST

L’international belge et capitaine de Manchester City, Kévin de Bruyne, qui a subi une double fracture au visage en finale de la Ligue des champions, a subi ce samedi une petite opération chirurgicale qui s’est déroulée avec succès et rejoindra la concentration de l’équipe belge demain lundi.

Roberto, calme-toi

« Hier, il a été décidé que j’avais besoin d’une petite intervention. C’était aujourd’hui. Le lundi 7 juin et rejoindra la concentration (…). Tout s’est très bien passé & rdquor;, a déclaré ce samedi en conférence de presse le sélectionneur belge, Roberto Martinez.

Le technicien a souligné que l’intervention a duré environ 20 minutes et, selon les médecins, elle était nécessaire « pour la structure à long terme de l’orbite de l’œil & rdquor ;.

“Ce n’est pas un type de chirurgie qui nécessite beaucoup de temps de récupération”, a-t-il ajouté. Martinez, qui a souligné que le joueur « va bien, il est de bonne humeur & rdquor; et que, a priori, vous n’aurez pas à jouer avec un masque de protection. Le capitaine de Manchester City a subi une violente collision avec le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger qui a provoqué une double fracture au nez et à l’orbite gauche et l’a contraint à l’abandon dans un état second 60 minutes après la finale de la Ligue des champions.