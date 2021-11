De Canelo Alvarez à Deontay Wilder, Anthony Joshua et le protégé de Floyd Mayweather Gervonta Davis

Mike Tyson, Tommy Hearns, George Foreman et Felix Trinidad ont tous porté cette couronne mythique dans le passé : le titre du puncheur livre pour livre le plus dur de toute la boxe.

Mais – heureusement pour le menton des combattants modernes – ces machines de destruction humaine ont toutes pris leur retraite. Alors, qui cause le carnage sur le ring de boxe en 2021 ? D’une idole mexicaine à un « Tank » entièrement chargé, comptons les 10 meilleurs bangers les plus redoutés actuellement actifs dans le sport.

. – Contributeur

Tyson était peut-être le poids lourd le plus dominant et le plus destructeur de tous les temps

Joshua s’est assuré que Klitschko ressentait toute la force de son pouvoir lorsqu’ils se sont rencontrés

10. Anthony Josué

F : 24 (22 KO), F : 2

Poids lourd (Grande-Bretagne)

Glisser vers le bas de la liste parce que, eh bien, à quoi sert un pouvoir dévastateur si vous ne l’utilisez pas ? Joshua peut blesser n’importe quel poids lourd sur la planète comme il l’a montré dans les KO accrocheurs de Dillian Whyte, Wladimir Klitschko et Alexander Povetkin. Cependant, contre Oleksandr Usyk, AJ a essayé de manière déconcertante de boxer avec un boxeur plutôt que de lâcher sa main droite battante ou son crochet gauche brutal. Encore un frappeur sans aucun doute lourd, mais doit le montrer.

9. Terence Crawford

F : 37 (28 KO), F : 0

Poids welters (États-Unis)

Juste parce que Crawford est un gaucher habile surtout connu pour ses compétences polyvalentes, ne dormez pas sur ses coups de poing tranchants et méchants. Actuellement sur une séquence de huit combats consécutifs par KO dans les combats pour le titre mondial, aucun adversaire n’a parcouru la distance avec ‘Bud’ depuis 2016. A tendance à commencer les combats lentement mais – contrairement à d’autres maîtres boxeurs du passé (toux, Floyd Mayweather) – Crawford est un finisseur impitoyable qui cherchera à éliminer un adversaire blessé avec une précision extrême.

8. Yuniel Dorticos

F : 26 (24 KO), F : 2

Cruiserweight (Cuba)

Le ‘KO Doctor’ n’a pas tout à fait été à la hauteur de son surnom face aux meilleurs de sa division – par exemple ses deux défaites contre Murat Gassiev et Mairis Briedis – mais quiconque en dehors de l’élite est en danger. Bénéficie d’un taux de KO de 86%, continue de marauder vers l’avant et la bombe de la main droite qu’il a utilisée pour rendre inconscient Andrew Tabiti auparavant invaincu lors de leur demi-finale du Super Six 2019 était l’un des KO de cette année.

7. Gennady Golovkine

W : 41 (36 KO), L : 1, D : 1

Poids moyen (Kazakhstan)

Golovkin était peut-être n ° 1 sur cette liste il y a cinq ans, mais à 39 ans, le grand de 160 livres ne peut pas appuyer sur la gâchette aussi vite qu’il l’a fait autrefois. Pourtant, même maintenant, «Triple G» peut faire rouler les Steve Rolls de ce monde et – à son apogée – a effectué une séquence de 23 combats et neuf ans de KO. A chaque coup de poing dans son arsenal et le fait que Golovkin et Canelo Alvarez aient survécu à 24 rounds l’un contre l’autre en dit plus sur leurs mâchoires de fer que sur le manque de pop de l’un ou l’autre des hommes.

Mikey Williams/Meilleur rang

Lopez a fait un travail léger de Commey, qui n’avait jamais été arrêté auparavant

Mikey Williams/Meilleur rang

Lopez, à droite, a également bouleversé les chances de battre Lomachenko en utilisant une approche différente

6. Teofimo Lopez

W : 16 (12 KO), L : 0

Léger (États-Unis)

Il a choisi de boxer plutôt que de se bagarrer lorsqu’il a bouleversé Vasyl Lomachenko l’année dernière, mais ne vous y trompez pas : le Brooklynite de 24 ans peut frapper. Le difficile champion du monde Richard Commey n’avait jamais été arrêté en 32 combats avant d’affronter Teo en décembre 2019. Il a été éliminé en un peu plus de quatre minutes après l’assaut implacable, compact et à deux mains de Lopez. Énorme à 135 lb, il sera donc intéressant de voir s’il augmente sa puissance.

5. Canelo Allvarez

W : 56 (38 KO), L : 1, D : 2

Poids super-moyens (Mexique)

Ne vous laissez pas tromper par le ratio de KO relativement bas : Alvarez a progressivement amélioré sa finition, ainsi que toutes les autres parties de son jeu. Un destructeur patient et calculé qui crée des ouvertures puis les exploite savamment. Témoin l’arrêt tardif de Sergey Kovalev par Canelo ou l’uppercut qui a fracturé l’os orbital de Billy Joe Saunders. Les KO écrasants d’Amir Khan et de James Kirkland sont des incontournables à ne pas manquer.

.

Saunders a été gravement endommagé par le pouvoir de Canelo et son coin a jeté l’éponge pour arrêter la punition

4. Artur Beterbiev

F : 16 (16 KO), F : 0

Léger-lourd (Russie)

Difficile d’argumenter avec un ratio de 100 pour cent KO. Le redoutable Beterbiev à la barbe noire ressemblant à Zangief n’a pas de poings rapides. C’est plus une puissance sourde et implacable qui a éliminé tous les combattants professionnels auxquels il a été confronté. Les blessures et l’inactivité ont été les ennemis les plus coriaces du joueur de 36 ans et il n’a pas fait de son mieux contre Adam Deines la dernière fois. Mais battre Oleksandr Gvozdyk dans la soumission était un exploit et une bataille avec le numéro 5 de cette liste est alléchante.

3. Gervonta Davis

F : 25 (24 KO), F : 0

Léger (États-Unis)

‘Tank’ Davis apporte toujours l’artillerie explosive bien qu’il ne mesure que 5 pieds 5 pouces et qu’il se batte souvent au-dessus de ce qui semble être sa catégorie de poids naturelle. Aucun combattant n’a parcouru la distance avec le Davis agressif et scié depuis 2014 et l’uppercut qui a arrêté Leo Santa Cruz l’année dernière était d’une beauté absolue (à moins que vous ne soyez dans les bottes de Santa Cruz). Doit combattre le meilleur à 135 lb mais a les outils pour figurer en tête de cette liste.

.

Vous devez avoir des poings de dynamite pour abattre Tyson Fury

2. Deontay Wilder

W : 42 (41 KO), L : 2, D : 1

Poids lourd (États-Unis)

Un poids lourd a-t-il mieux été à la hauteur de son nom de famille ? Peut sembler brut et maladroit, mais la main droite de dynamite du Bronze Bomber est l’égaliseur ultime. A plus de KOs marquants que certains champions du monde ont eu des combats et, dans sa fusillade sauvage de 2021 avec Tyson Fury, a montré qu’il était toujours dangereux même lorsqu’il était blessé et épuisé. A mis KO tous les adversaires qu’il a rencontrés à part Fury, et l’a lâché quatre fois. Pouvoir monstrueux.

1. Naoya Inoue

F : 21 (18 KO), F : 0

Poids coq (Japon)

Le plus petit homme sur le compte à rebours est le meilleur livre pour livre. Se faufile devant Wilder parce que «Le« Monstre» ne possède pas seulement un pouvoir de fin de combat, il a également les compétences pour l’utiliser. Inoue s’est frayé un chemin à travers trois divisions de poids et lors de ses 12 derniers combats, seul Nonito Donaire a parcouru la distance (et c’est en partie parce que l’arbitre a curieusement bloqué Inoue quand il a gravement blessé Donaire). Une menace pour le corps et la tête ; les poids coq ne sont tout simplement pas censés frapper aussi fort.