De Capri à Porto Cervo, les pics de vente au détail dans les complexes de luxe en Italie – WWD

MILAN — Rencontrez-les à la plage. C’est peut-être le mantra que les marques de luxe et de mode répètent cet été.

Certes, le commerce de détail des stations balnéaires connaît un moment d’or en Italie, l’un des pays les plus attrayants pour les touristes internationaux, surtout pendant l’été.

Les chaînes d’hôtels de luxe renforcent leurs activités en Italie, notamment le groupe de voyage Belmond, contrôlé par le conglomérat français LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et qui, en mai, après une rénovation complète, a rouvert le célèbre Splendido Mare surplombant le port pittoresque de Portofino. Dans le même temps, les marques de mode se battent pour obtenir les meilleurs emplacements commerciaux dans les destinations de vacances les plus attrayantes de la péninsule.

Cette année, en effet, grâce à l’accélération de la campagne de vaccination à l’échelle mondiale, les touristes internationaux reviennent en Italie. C’est un signe encourageant pour le pays où, avant la pandémie, selon une recherche menée par Bain & Co., 60% des achats de luxe dans le pays étaient effectués par des touristes étrangers. En particulier, comme l’a souligné la recherche, avant la crise du COVID-19 de 2020, le segment le plus riche des visiteurs internationaux en vacances en Italie dépensait environ 15 milliards d’euros par an en visites, expériences et achats.

“Après les fermetures, les gens sont d’humeur à voyager, à faire du shopping et à s’amuser”, a déclaré avec enthousiasme Giancarlo Sandretto, PDG de Sant’Andrea srl, une entreprise qui acquiert des magasins de luxe dans des villes et des stations balnéaires clés en Italie et en Europe. et les loue à des marques de mode et lifestyle.

Sant’Andrea srl ​​dispose de 10 espaces commerciaux à Forte dei Marmi et de trois emplacements à Capri, entre autres. « L’été dernier, il y avait quatre magasins fermés sur la Via Camerelle de Capri, ce qui n’est jamais arrivé auparavant sur l’île. Cependant, cet été, la situation est inverse et il y a une liste d’attente de marques qui souhaitent louer un espace sur l’île », a déclaré Sandretto.

A ce jour, le taux d’occupation des hôtels, chambres d’hôtes et chambres d’hôtes est supérieur à 90 % pour le mois de juillet, avec des tarifs de chambre pour une nuitée dépassant les 1 000 euros.

“Les touristes américains sont enfin de retour à Capri”, a déclaré Sandretto, soulignant à quel point l’île méditerranéenne fait partie des destinations de vacances préférées des visiteurs internationaux. Selon les recherches susmentionnées menées par Bain, la côte amalfitaine et Capri sont les quatrièmes endroits les plus préférés au monde pour les vacances des touristes non européens dépensiers.

A Capri, qui abrite déjà des boutiques de grandes marques de luxe, une ribambelle d’ajouts peuplent les rues commerçantes de l’île : la milanaise Luisa Beccaria s’est installée sur l’emblématique Piazzetta, tandis que Genny et Golden Goose ont opté pour la prestigieuse Via Camerelle. La marque de baskets de luxe et de streetwear, qui a été rachetée l’an dernier par la société de capital-investissement Permira pour 1,3 milliard d’euros, a inauguré une boutique qui rend hommage à la tradition du lieu avec ses murs rouges pompéiens. Le magasin – qui abrite un artisan qui fournit des services de personnalisation pour personnaliser des baskets et des sacs avec une gamme d’embellissements allant des cristaux Swarovski aux étiquettes manuscrites – propose également la première collection capsule de villégiature de la marque. Il est également en vente dans sept autres magasins Golden Goose dans le monde, dont Puerto Banús sur la Costa del Sol, Cannes, Saint-Tropez, Hawaï, les Hamptons et Miami. Conçue pour offrir une garde-robe estivale cool, la capsule se compose de styles de vêtements de plage pour hommes et femmes, de robes en lin, de chemises et de pantalons, ainsi que d’accessoires, allant des sacs en toile aux chapeaux de paille.

Malgré la prolifération des magasins de marques établies, Capri préserve une authenticité locale avec une gamme de boutiques artisanales vendant les sandales emblématiques de l’île, rendues célèbres dans le monde entier par des reines de la mode telles que Jackie Kennedy Onassis et Marella Agnelli, et des vêtements vestimentaires. Par exemple, Blanche Capri Couture a ouvert une boutique dans le centre de la Via Fuorlovado proposant des robes et des pièces séparées créées sur l’île à partir de tissus que les clients peuvent choisir.

L’exclusivité et l’unicité sont les principales valeurs au cœur de The Pink Closet, la boutique ouverte à Ravello par Mariella Avino, propriétaire et directrice générale du complexe de luxe Palazzo Avino à Ravello, l’un des joyaux de la côte amalfitaine.

Plutôt que d’offrir des produits de marques de luxe établies, Avino remplit son wunderkammer rose, situé en face de l’entrée principale de l’hôtel et occupant un espace pittoresque qui abritait auparavant une galerie d’art, avec une gamme de vêtements et d’accessoires de marques internationales de niche. Pour cet été, Avino a également lancé Creative Lab, un programme axé sur le développement de capsules spéciales et de produits dédiés créés par des marques émergentes telles que Giannico, Caterina Gatta, Vernisse, Leontine Vintage, Gala Rotelli, Bluetiful et House of Mua Mua, entre autres. .

« Les gens qui magasinent en vacances ne recherchent pas des choses ordinaires. Ils veulent quelque chose de spécial, d’unique, qui puisse leur apporter joie et bonheur immédiats, mais aussi qui une fois chez eux leur rappelle leurs vacances et leurs expériences à l’étranger », a déclaré Avino, qui a lancé fin juin l’extension numérique de The Pink Closet. “Grâce au commerce électronique, nos clients fidèles, mais aussi les nouveaux, peuvent profiter d’une partie de l’expérience Palazzo Avino à la maison.”

Alors que les touristes russes doivent encore faire un véritable retour en raison des restrictions de voyage imposées par leur propre pays, la station balnéaire de luxe toscane Forte dei Marmi est en pleine floraison. « Les prix de l’immobilier de détail augmentent et la demande d’emplacements est plus élevée que jamais », a déclaré Sandretto.

La destination balnéaire populaire cette saison accueille de nombreux touristes dépensiers d’Europe du Nord, mais aussi de nombreuses familles italiennes aisées qui craignent toujours de faire des voyages internationaux, a déclaré Sandretto. Parmi les marques de luxe qui ont investi dans Forte dei Marmi figurent Louis Vuitton ; Salvatore Ferragamo; Zimmermann ; Forte Forte ; Manebì, qui a également ouvert des boutiques dans les destinations balnéaires italiennes Pietrasanta et Alassio, et Ermenegildo Zegna. Pour célébrer l’ouverture de la boutique, la centrale de vêtements pour hommes a créé une capsule de shorts de bain et de serviettes de plage décorés d’imprimés inspirés des célèbres cabanes de plage de Forte dei Marmi.

Selon Sandretto, parmi les destinations de villégiature italiennes qui bénéficieront de l’arrivée de méga yachts naviguant sur la mer Méditerranée cet été se trouve Porto Cervo, le village de luxe sur la côte nord-est de la Sardaigne.

“L’itinéraire traditionnel des méga yachts de milliardaires va de Puerto Banús à Ibiza, puis touche Porto Cervo pour se terminer à Mykonos”, a déclaré Sandretto.

À Porto Cervo, dans le développement commercial de la Promenade du Port, le détaillant multimarques de luxe Modes a ouvert sa plus grande boutique en Italie, un espace de 3 391 pieds carrés sur trois étages conçu par le studio d’architecture berlinois Gonzalez Hasse AAS, qui sera également en charge du design du flagship de Modes inauguré à Paris en septembre.

« Notre ADN est profondément enraciné dans le commerce de détail des complexes hôteliers », a déclaré Aldo Carpinteri, fondateur et PDG de Modes, qui exploite des magasins multimarques et des concessions dans certaines des destinations de vacances les plus prestigieuses, notamment St. Moritz, Forte dei Marmi, Portofino et le complexe de luxe de Sardaigne Forte Village. « Je pense que le concept multimarques répond parfaitement aux besoins de ceux qui font du shopping en vacances, puisqu’il peut leur proposer des choses spéciales, exclusives, plus flamboyantes et extravagantes que l’assortiment que vous pouvez proposer pour la vie citadine.

