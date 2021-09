de Cardano [ADA] controversé DEX Minswap introduit tout nouveau protocole de mise à l’échelle eUTxO

Minswap a annoncé un nouveau protocole de mise à l’échelle nommé Laminar qui se concentre sur les contrats intelligents de style comptable basés sur eUTxO. Le modèle eUTxO est un modèle propriétaire de la blockchain Cardano qui rend les contrats intelligents sur ce réseau uniques.

Il se combine avec le protocole basé sur Haskell pour les contrats intelligents, ce qui permet aux développeurs de développer plus efficacement des solutions de mise à l’échelle pour ce réseau. La nouvelle solution de mise à l’échelle de Minswap utilise ces avantages et sera disponible pour la mise à l’échelle des contrats intelligents de style comptable.

Un autre outil pour DeFi sur Cardano ?

DeFi est le premier produit auquel tout le monde pense dans les blockchains qui prennent en charge les contrats intelligents. L’industrie mûrit et de plus en plus de produits sont lancés chaque jour sur de nombreuses chaînes de blocs. Cardano entre très fortement dans cette industrie, et nous voyons de nouveaux outils pour cet objectif émerger sur son écosystème.

Minswap est l’un des échanges décentralisés sur cette blockchain qui avait ses propres problèmes. Mais il se concentre maintenant sur des solutions de contrats intelligents de style comptable pour montrer ses capacités.

Laminar est le nom de la nouvelle solution de mise à l’échelle de Minswao. Il utilise le protocole eUTxO de Cardano pour la mise à l’échelle des services. Selon Minswap, il présente de nombreux avantages pour la mise à l’échelle des contrats intelligents sur Cardano. Il peut évoluer jusqu’aux limites des transactions sans avoir besoin de mettre à jour les paramètres.

L’utilisation de cette solution ne nécessite aucune modification du contrat intelligent sous-jacent. En termes simples, les développeurs peuvent déployer Laminar « sans se soucier de le rendre simultané dès le départ ».

Le message d’annonce de Minswap contient une explication détaillée de Laminar et de ses avantages. Il souligne également les défis que l’équipe Minswap a rencontrés dans les phases de développement. Le produit n’a pas été lancé sur testnet et Minswap en décrit la raison :

« Laminar est actuellement la solution dont nous sommes le plus satisfaits et c’est ce que nous continuerons à développer et à approfondir. Cependant, comme la plupart des autres protocoles complexes, la construction et l’audit prennent beaucoup de temps. Le point de Laminar est qu’il ne nécessite pas de modifications du contrat intelligent de style comptable sous-jacent, nous pouvons donc lancer le protocole de base d’abord pour obtenir des commentaires avant de passer à la conception d’une couche de traitement par lots incitative bien équilibrée.

À la fin de l’annonce, l’équipe Minswap se concentre sur les problèmes liés à l’état actuel de la blockchain Cardano. Mais les problèmes ne sont pas critiques pour leur conception. L’équipe Minswap pense que les limitations peuvent être gérées par des votes de gouvernance et exige en quelque sorte que la communauté Cardano le fasse.

