“De ces années je garde le respect de la garde-robe”

07/11/2021 à 08:00 CEST

Andreu Plaza a fait ses adieux au banc du Barça le 30 juin après cinq saisons et il l’a fait en remportant son deuxième titre de champion et le cinquième dans l’histoire de la section. Il est parti comme il est arrivé, sans bruit et faisant preuve d’une chevalerie réservée aux plus grands.

Loin des déclarations ronflantes ou des guerres fratricides, L’homme de Gérone remercie le club pour cette opportunité et il est satisfait de certaines réalisations qui incluent neuf titres, avec la Ligue des champions en octobre dernier aux Palau comme moment culminant.

Le déjà ex-entraîneur de Barcelone a assisté à SPORT en pleines vacances et il a été honnête au sujet de divers problèmes survenus au cours des cinq dernières années. Et il a assuré qu’il n’exclut pas d’accrocher le cahier s’il ne trouve pas une proposition d’une Fédération qui le satisfasse.

Cela fait une semaine et demie depuis ses adieux en remportant la Ligue. Quels sentiments avez-vous ?

Je suis calme, dans une situation que je n’ai pas eue depuis genre 30 ans, car j’ai toujours eu une équipe et j’ai passé l’été en attendant la pré-saison et les recrues. Le Barça porte beaucoup et rien ne me manque. Une saison ici en vaut trois en termes d’émotions, de nerfs, de pression et d’usure. Maintenant, mon idée est de me reposer. Je suis à la plage avec mes deux petits-enfants et je veux vivre quelque chose qui n’a pas vécu depuis longtemps.

Avez-vous vu ce titre de champion impossible ?

Eh bien, il y a eu un moment très critique, lorsque nous avons perdu contre Industrias à domicile et que nous avons eu quatre points sur 21. Nous avons fait une approche sérieuse pour nous donner un match de plus, car les choses n’allaient pas et il semblait presque impossible de se qualifier pour la Coupe d’Espagne. Cela semblait être la fin du cycle, mais ensuite nous avons bien gagné 2-5 sur le court de Levante qui était invaincu et à partir de là, nous avons enchaîné 17 matchs sans perdre. Après avoir gagné ce jour-là à Valence, je n’avais plus de doutes. En fait, nous n’étions pas champions de la phase régulière de deux points, ce qui explique notre performance.

Andreu Plaza a dit au revoir au Barça en grand

| JAVI FERRÁNDIZ

Oui après avoir perdu le premier quart de finale contre l’Inter?

Nous avons été très clairs que nous pouvions, car ils ne nous ont pas dépassés de loin. Ils nous ont battus grâce à une action décisive de Pito qui nous a laissés “grogis”, mais à Torrejón, nous étions très sérieux, risquant nos vies et dans le troisième nous étions accompagnés de cette part de chance dont vous avez besoin aux tirs au but. Après, on est passé à juste titre contre Palma, même si c’était en deux prolongations.

Oui quand ils semblaient être KO lors du troisième match contre Levante?

J’ai toujours cru. Soit dit en passant, il y a là un fait très curieux. Les deux buts que nous faisons avec le gardien-joueur ont été très travaillés.Le premier est une diagonale, que nous avons mise Marcenio par Dyego pour le faire et le second est une belle attaque avec beaucoup de patience jusqu’à ce que Matheus coupe. Si quelqu’un d’autre fait cela, la clé est le “tableau noir”, mais depuis qu’Andreu l’a fait, j’ai seulement lu que c’était par chance. Pas de chance, pas de chance ! C’est une situation extrême dans laquelle les joueurs doivent beaucoup réfléchir et avec certains sachant qu’ils ne continueraient pas. Et ce n’est pas facile. Écoute, alors que je ne savais toujours pas que j’allais partir, Ximbinha m’a interrogé sur un éventuel intérêt du KPRF et j’ai dit, écoute, tu as 32 ans, tu viens d’avoir un enfant et si l’offre est plus longtemps et ils vous paient beaucoup plus, je n’y penserais pas. La gestion n’a pas été seulement la mienne mais des trois. Miguel, Txus et moi avons travaillé comme des professionnels, ce que nous devions faire, mais j’insiste sur le fait que ce n’était pas facile.

Andreu Plaza n’a pas encore décidé de son avenir

| JAVI FERRÁNDIZ

Son discours exemplaire envers le club depuis qu’il savait qu’il ne continuerait pas, est-ce vrai ou faux ?

Est très réel. Même s’il y a peut-être eu une différence avec un manager ou quelqu’un d’en haut, je crois que le club est avant tout. De moi, des joueurs, des managers et même du président. Ils ont pris une décision sportive et il n’y a pas de problème. Le fait qu’après je n’ai pas aimé quelque chose ne veut pas dire que je dois fulminer contre le club, qui a rempli son engagement financier et m’a dédommagé. J’ai passé un bon moment au Barça, je me suis senti très soutenu et il n’est pas répréhensible qu’avec certains de ceux qui viennent d’arriver, je n’ai pas eu le même “sentiment”. Je n’ai de rancune envers personne.

Vous êtes-vous senti sous-évalué ?

Eh bien, le profil des personnes qui m’ont interrogé dès le premier jour, que j’aie gagné la Ligue des champions ou perdu des matchs, ce sont des garçons de 25 ans sur Twitter qui ne savent pas qui est Paulo Roberto. Celui-là a un profil caché qu’un jeune entraîneur préfère et croit que les plus grands sont finis ou qu’on ne sait pas allumer un ordinateur, bon, je les passe, mais il y a des gens qui sont blessés et ont parfois un mauvais moment, parce qu’ils lisent vos enfants. Pas moi, je passe de tous. Après, les médias qui touchent les gens et la grande majorité de la presse écrite m’ont bien traité et je me suis senti respecté.

Quelle a été la pire de ces cinq saisons ?

Je ne saurais vous dire… les deux premières années n’ont pas été couronnées de succès. Et devoir virer certains joueurs était très mauvais pour moi. Je pense à Marc Tolrà et Drums. J’ai eu beaucoup de jours difficiles avec Marc. C’est un bon garçon et je l’apprécie beaucoup, mais il avait tort. Heureusement, nous avons réorienté la situation, mais j’ai changé sa vie. Il était ici, chez lui, et il devait aller à Lisbonne. Ce n’est pas que je le regrette, mais c’est mauvais. Et Bateria était un sommet mondial, une star, mais malheureusement des blessures l’ont empêché de montrer qui il est et j’ai dû lui dire qu’il ne continuerait pas. C’était une très mauvaise boisson, car c’est une excellente personne et il s’est toujours comporté à merveille avec tout le monde.

Plaza a eu des mots chaleureux pour Marc Tolrà

| JAVI FERRÁNDIZ

Et avec quoi resterait-il le meilleur entraîneur du monde en 2020?

Dans le respect de la garde-robe. J’ai toujours pu regarder tout le monde en face. Un exemple, Joselito ne savait pas qu’il ne continuerait pas et je lui ai dit que le mieux était qu’il soit prêté et il est venu me demander à quoi ressemblait Juanito (l’entraîneur du Betis à qui il sera prêté). Et qu’il n’a pas joué, mais il sait que je l’apprécie beaucoup et en fait je l’ai amené. Comme Roger (Serrano). Il m’a toujours dit qu’il pensait avoir sa place ici. Pouvoir leur parler après les avoir expulsés, parce que je les ai expulsés, est pour moi la chose la plus importante. Cela signifie qu’ils me respectent même s’ils ne sont pas d’accord avec mes décisions, cela leur manquerait davantage. Porter un dressing avec autant d’egos si démesurés est très difficile et j’en suis fier.

Il repart avec neuf titres, dont une Ligue des Champions et deux Ligues en cinq saisons…

Gardez à l’esprit que j’ai pris une équipe qui n’était pas en Ligue des champions et que j’avais un Superinter devant moi, une équipe surhumaine, l’une des meilleures que j’aie vues, avec une capacité brutale de gagner. C’est comme ceux qui ont couru aux côtés d’Indurain ou de Lemond en cyclisme. Nous jouons toutes les finales de championnat sauf l’« express » l’année dernière et puis gagner c’est très difficile. Nous en avons gagné deux et perdu deux autres. Je ne pense pas que l’équilibre soit mauvais, loin de là. Même cette saison, nous avons raté trois titres et cela n’aurait pas été mal ou perdre le championnat.

Quels sont vos plans?

Comme je le disais, maintenant mon idée est de me reposer et d’attendre de voir si un projet adapté sort. Une fédération, pas un club. Et si une sélection ne sort pas qui me convainc, je pourrais simplement la laisser. C’est quelque chose qui relève des possibilités.

Joan Laporta a couru pour embrasser Plaza

| JAVI FERRÁNDIZ

Qu’en penses-tu ce nouveau Barça avec Jesús Velasco?

Le CV de Velasco parle de lui-même et je n’ai pas grand-chose à dire. Hormis la signature d’Ortiz, l’équipe est celle que nous avions prévue. N’oublions pas que Pito et les blessés étaient déjà ratifiés. L’équipe de Velasco est notre plus Ortiz.

Comment voudriez-vous que les fans se souviennent de vous ?

Je ne sais pas. Ce que je n’aime pas, c’est que la mémoire est si fragile. J’aimerais qu’ils me respectent pour mon passage au club comme Marc (Carmona) ou maintenant Velasco. C’est nous qui avons été dans la section à un niveau professionnel et, chacun à sa manière et avec ses idées, nous avons permis au club d’être reconnu dans le monde entier et nous devons le rester. Nous n’avons pas échoué et celui qui viendra ne le fera pas non plus. Un entraîneur n’est pas si important pour les fans.