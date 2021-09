27/09/2021 à 22:46 CEST

.

Fede Vidal, entraîneur national de futsal, a critiqué le travail d’arbitrage lors de la défaite contre le Portugal lundi en quarts de finale de la Coupe du monde, et a souligné que dans le premier but reçu il y avait une “faute claire” et que, à la non corrigez-vous, “de cette façon, l’arbitrage vidéo est inutile”.

“Ce fut un match très équilibré dans de nombreuses phases. Dans certains, nous avons été supérieurs; nous sommes devenus 2-0, nous avons eu des occasions, plusieurs poteaux et barres transversales … Nous l’avons regretté et malheureusement le ballon n’est pas entré pour ce troisième but et cela a été une honte », a déclaré Vidal aux médias de la sélection.

“Dans le premier but que nous avons concédé, il y a une faute claire et de cette façon l’arbitrage vidéo est inutile. S’ils ne peuvent pas voir la vidéo et décider qu’ils ont eu tort, c’est absolument inutile”, a-t-il ajouté.

Vidal considère que “l’équipe a montré son visage, mais malheureusement elle n’a pas servi”. “C’est une Coupe du monde que nous avons terminée avant que nous l’aurions tous souhaité. Nous avons fait des mérites pour être en demi-finale, mais à des moments précis nous n’avons pas eu cette chance devant le but et nous avons encaissé un but un peu malheureux, ” il ajouta.

“Maintenant, nous devons faire une autocritique de ce que nous avons pu faire bien et mal. Nous avons sûrement des choses à considérer et à améliorer, puis penser à ce qui suit”, a-t-il conclu.

L’international espagnol Carlos Ortiz Il a souligné: “Nous n’avons pas eu la chance du visage. Mais c’est du sport. Si vous n’avez pas de chance, vous devez travailler plus dur pour l’avoir. Nous avons travaillé très dur, plus que quiconque. Mais au final le sport parfois ne vous récompense pas.”

“Je ne joue sûrement plus dans une Coupe du monde. J’aimerais continuer à défendre ce maillot, mais cela ne dépend plus de moi, mais de l’entraîneur”, a-t-il déploré.