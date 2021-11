De cette façon, vous pourrez gérer toutes les notifications que vous recevez sur les réactions sur WhatsApp | La technologie

Heureusement, nous pourrons gérer toutes les notifications que nous recevons des futures réactions à nos messages.

C’est un secret de polichinelle que WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de réagir avec des emojis à différents messages, une façon dont nous devons exprimer avec ces éléments une sorte de sentiment que nous avons dans un message reçu.

Bien que nous puissions configurer WhatsApp pour recevoir des notifications chaque fois que nous recevons un message de nos contacts ou même de groupes, tout fonctionne différemment avec le sujet des réactions car cela pourrait devenir un cauchemar de recevoir des notifications à plusieurs reprises chaque fois que quelqu’un réagit à l’un de nos messages.

C’est pourquoi le dernier WhatsApp bêta 2.21.24.8 pour Android Nous avons un ajout intéressant sous la forme de notifications de ces réactions avec des emojis et comme son nom l’indique, cela nous permettra de gérer ce type de notifications qui peuvent devenir assez embêtantes.

De cette façon, nous serons autorisés gérer les notifications de réactions à nos messages à la fois pour les discussions individuelles et de groupe afin que nous puissions contrôler un peu cette avalanche de notifications que nous pouvons finir par recevoir.

Cette option est facilement accessible via les options puis en cliquant sur les notifications, et on ne sait pas si elles seront activées ou non par défaut.

Dans les captures d’écran fournies par wabetainfo, nous pouvons voir comment fonctionnent même l’accumulation de ces réactions à nos messages, ainsi que l’option correspondante où nous pouvons les gérer.

On ne sait pas quand les réactions aux messages seront disponibles mais apparemment elles devraient être très proches, vraisemblablement avant Noël.