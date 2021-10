de cette façon, vous prenez soin et contrôlez votre profil le plus intime

Nouvelles connexes

Bien qu’il soit devenu l’une des figures les plus médiatiques de la famille Bourbon, Victoria Federica (21 ans) a tenté de mener sa vie privée dans la plus stricte intimité. Bien que nombre de ses affaires soient de notoriété publique, dans la mesure du possible, la fille du Infante Elena (57) est généralement discret et réservé. Surtout quand il s’agit de questions liées à la famille royale. Pour cette raison, justement, elle était restée « en marge » des réseaux sociaux jusqu’à il y a quelques jours.

la nièce du roi Philippe VI (53) possède deux profils sur Instagram. L’un d’eux avec près de 7 000 abonnés, qu’il a toujours gardé ouvert et dans lequel il n’a publié que deux photos. D’autre part, il chérit un autre compte d’une plus grande utilisation, qui a toujours été le plus intime et qui jusqu’à cette semaine avait un cadenas. Il comptait 2 000 abonnés et était fermé à la famille et aux amis. Maintenant cependant est publique et connue de toutes ces personnes qui l’intéressent.

Comme vous l’avez vu L’ESPAGNOL, Victoria Federica bloque les utilisateurs qui ne vous font pas confiance. De cette façon, « il évite de passer outre le peu d’intimité qui lui restait et de contrôler le contenu qu’il aime ». C’est ce qu’a expliqué à ce journal Arantxa Pérez, de l’agence PR & MANAG et experte en marketing d’influence.

Bien qu’il ait laissé ouvert son Instagram le plus personnel, le fait de le restreindre à ceux qui lui donnent confiance, lui permet d’avoir une certaine vigilance. D’une part, concernant les personnes qui peuvent accéder à votre utilisateur et, d’autre part, concernant le contenu qui vous intéresse. Et c’est que, comme le commente l’expert à ce média, c’est une façon de « dire » au réseau social le type de publications qui sont curieuses.

Quant à savoir si Victoria Federica va ou non se consacrer aux réseaux sociaux, une question que de nombreux portails tiennent pour acquise simplement parce qu’elle a supprimé le verrou de son profil le plus intime, Pérez déclare : « Il ne semble pas qu’il va se consacrer à faire des collaborations, au-delà du soutien ou de la promotion des marques ou des projets de certains de ses amis, qui ont de l’expérience dans les réseaux sociaux. Ce serait étrange si je voulais négocier votre profil, compte tenu du cercle social dans lequel elle évolue ». Cependant, l’experte n’exclut pas sa participation à un cabinet dans son intégralité. En fait, selon ses propres termes, « ce serait une réussite de l’avoir comme ambassadrice car cela influencera oui ou non oui ».

Bien qu’il ne puisse toujours pas être classé comme influenceur, l’expert assure à ce média que Victoria Federica le fait influencé par le fait d’appartenir à une élite. « Tous ceux qui font partie d’un cercle social comme le sien influencent oui ou oui, par exemple, dans l’habillement des jeunes de leur âge. » Selon Arantxa Pérez, nombreux sont ceux qui « suivront son style, mais surtout pour son exposition publique, pour être qui il est ».

Jusqu’à présent, comme l’explique le spécialiste, la fille de l’infante Elena entretient une profil esthétique, marqué par des soins « décontractés » et un contrôle « naturel » qui exerce sur son contenu. Ce type de compte se caractérise par la réalisation de publications spécifiques, de photos naturelles et sans autant de poses. Selon Pérez, c’est un type d’utilisateur qui aime beaucoup actuellement parce qu’il a l’air plus proche et naturel. Selon lui, « Victoria Federica pourrait opter pour la tendance des vidéos et des histoires ».

Depuis qu’elle a décidé de rendre public son profil Instagram le plus personnel jusqu’au moment où cette nouvelle est écrite, la nièce du roi Felipe a atteint environ 10 000 abonnés. Il y a quelques jours, il comptait 2 000 abonnés et dépasse maintenant les 12 000. Son augmentation, selon l’expert mentionne à EL ESPAÑOl, est due au secret avec lequel il avait traité une partie de sa vie privée. « Votre compte est nouveau et il frappait parce qu’il avait gardé un profil bas et se tenait dans un cercle très serré. Jusqu’à présent, elle était connue par les publications de ses amis, qui la prenaient en photo. Rien n’était connu par elle-même », explique-t-elle.

