De Chris Eubank Jr à Tyson Fury, Dillian Whyte, Anthony Joshua et Josh Taylor

La Grande-Bretagne est peut-être une zone sans boxe en direct en ce moment, mais le sport au Royaume-Uni est en excellente santé, avec des champions du monde des poids lourds aux poids mouches.

Avec Tyson Fury, Anthony Joshua, Dillian Whyte et Joe Joyce dans le top 10 de tout classement indépendant des meilleurs grands hommes du monde, la Grande-Bretagne n’a jamais été aussi bonne en ce qui concerne les géants du sport. Mais ici, talkSPORT compte les 10 meilleurs livres pour livres dans toutes les catégories de poids et le bassin de talents est si vaste que même Tommy Fury ne fait pas la différence. Ce sont les boxeurs masculins qui font…

Eubank Jr est un solide combattant de poids moyen qui s’est entraîné avec une légende en Roy Jones Jr

10. Chris Eubank Jr

F : 31 (23 KO), F : 2

Il divise les opinions et il est frustrant qu’il n’ait pas capitalisé sur sa meilleure victoire en carrière contre un James DeGale fané, mais Eubank Jr est un solide concurrent de poids moyen. A un excellent menton, de la force et un bon moteur, même si essayer d’emprunter le style de l’entraîneur Roy Jones Jr ne fonctionnera probablement jamais. Le joueur de 32 ans affrontera ensuite Liam Williams, qui a fait ses preuves : gagnez cela et il appartient fermement à cette liste, perdez et « Next Gen » peut dire adieu à ses ambitions de titre mondial.

9. Dillian Whyte

W : 28 (19 KO), L : 2

Joseph Parker, Oscar Rivas, Derek Chisora, Robert Helenius : même si certains fans de combat s’ennuient du mantra « meilleur poids lourd à ne jamais remporter le titre mondial », la solide liste d’ennemis vaincus de Whyte le place fermement dans le top cinq de la division . La défaite par KO aux poings d’Alexander Povetkin (vengé depuis) ​​a montré ses lacunes techniques mais le « Bodysnatcher » de 33 ans est courageux et dangereux, avec un crochet gauche vicieux. Un combat de rêve avec Fury pourrait encore être le prochain.

Mark Robinson/Matchroom

Whyte espère avoir une chance de se battre pour le titre le prochain

8. Billy Joe Saunders

F : 31 (14 KO) F : 1

Il glisse dans le top 10 et ce n’est pas seulement dû à l’uppercut brutal de Canelo Alvarez qui a brisé l’orbite de Saunders et son record d’invincibilité. Il n’y a aucune honte à perdre contre les meilleurs du monde, d’autant plus que Saunders était compétitif au début, mais il y a des questions quant à savoir si le joueur de 32 ans boxera à nouveau un jour. En supposant qu’il le fasse et qu’il soit en forme, le gaucher habile – déjà champion du monde à deux poids – a la classe (de boxe) pour revenir.

7. Josh Warrington

W : 32 (KO 7), L : 1, D : 1

Un point d’interrogation frustrant plane toujours sur le populaire combattant de pression de Leeds. L’énorme défaite à huis clos contre Mauricio Lara a conduit à un match revanche très attendu contre un Headingley bruyant… seulement pour que le combat se termine par un choc des têtes. Un combat signalé avec Kiko Martinez, qui a choqué l’ancien rival de Warrington, Kid Galahad l’année dernière, peut permettre au joueur de 31 ans de revenir vers une ceinture de titre mondial de 126 livres. Mais le sentiment est que Warrington ne se reposera pas tant que le drame de Lara ne sera pas réglé, d’une manière ou d’une autre.

6. Callum Smith

F : 29 (28 KO), F : 1

Sa défaite déséquilibrée en 12 rounds contre Alvarez, ainsi qu’une mauvaise performance contre John Ryder avant cela, font qu’il est facile d’oublier que le vainqueur du Super Six Smith était n ° 1 à 168 livres avant que Canelo ne remporte sa couronne. Le ‘Mundo’ de 6 pieds 3 pouces a commencé sa nouvelle carrière chez les poids légers avec une éruption d’un tour et a certainement la taille et la force pour concourir dans une division qui comprend ses compatriotes britanniques Josh Buatsi, Anthony Yarde et Callum Johnson. N’importe quel combo du quatuor est un combat alléchant.

5. Laurent Okolie

F : 17 (14 KO), F : 0

Bien qu’il ait remporté un titre mondial, on a toujours le sentiment que « The Sauce » n’a pas encore prouvé qu’il est vraiment un opérateur de classe mondiale (un péri-péri chaud, plutôt que juste un vieux papa ordinaire). Mais le banger de 29 ans a définitivement passé le test de la vue depuis qu’il a remporté sa sangle alphabétique en 2020 : un combattant autrefois qualifié d’ennuyeux accumule désormais les spectaculaires KO. Avec le poids de croisière n ° 1 Mairis Briedis âgé de 36 ans, l’Okolie de 6 pieds 5 pouces pourrait bien être l’avenir de la division des 200 livres.

4. Anthony Josué

W : 24 (22 KO), L : 2

Il est trop facile de regarder la défaite contre Oleksandr Usyk et de simplement écarter le règne des poids lourds d’AJ. Mais les victoires contre Dillian Whyte, Wladimir Klitschko, Joseph Parker et Andy Ruiz Jr (dans leur match revanche) montrent un pedigree éprouvé pour le médaillé d’or olympique de 6 pieds 6 pouces. Pourtant, la nature de cette défaite contre Usyk – où Joshua a bizarrement essayé d’envoyer l’un des meilleurs boxeurs du monde, plutôt que d’imposer sa taille et sa puissance – était une inquiétude. Il est revenu d’un grave revers auparavant. Peut-il le refaire ?

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a perdu ses titres l’année dernière, mais a la chance de les récupérer au début de 2022

3. Ensoleillé Edwards

W : 17 (4 KO), L : 0

À 5 pieds 3 pouces, 112 livres et avec une puissance si modeste que vous ne pourriez pas être sûr de l’entendre s’il frappait à votre porte, Edwards est à l’opposé des hommes de chaque côté de lui sur ce compte à rebours. Mais ce déménageur habile a connu une percée en 2021, produisant une masterclass pour choquer l’expérimenté Moruti Mthalane et remporter un titre mondial, qu’il a ensuite défendu en décembre. Le jeune de 26 ans – frère cadet de l’ancien champion des poids mouches Charlie Edwards – a des compétences tout simplement fascinantes.

2. Tyson Fury

W : 32 (22 KO), L : 0, D : 1

Le slugfest fou, bâclé et passionnant avec Deontay Wilder en 2021 n’a peut-être pas été la meilleure performance de Fury, mais il a mis en valeur ses attributs intangibles : des pouvoirs de récupération remarquables et une volonté de fer de gagner. Ajoutez cela à un cadre de 6 pieds 9 pouces, un QI élevé, une polyvalence et une volonté croissante de s’asseoir sur ses coups depuis son équipe avec SugarHill Steward et vous avez le plus gros et le meilleur ensemble de poids lourds au monde. Maintenant, il a juste besoin de rester occupé et concentré.

Fury est le champion des poids lourds WBC, défendant son titre dans un combat incroyable avec Deontay Wilder pour cimenter sa place parmi les meilleurs

Taylor est le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO

1. Josh Taylor

W : 18 (13 KO), L : 0

Le piquant ‘Tartan Tornado’ frotte certaines personnes dans le mauvais sens, mais ce n’est pas rare en boxe. Ce qui est rare, c’est de nettoyer votre division et de prouver que vous êtes le n ° 1 mondial incontesté. En seulement 18 combats, Taylor – un formidable polyvalent qui peut boxer mais préfère souvent combattre le feu par le feu – a montré sa classe à 140 lb en battant le n°2 et n°3 de la division Regis Prograis et Jose Ramirez (tous deux invaincus avant de combattre Taylor). Un autre challenger invaincu, Jack Catterall, est le prochain pour le joueur de 31 ans – mais le battre est une très grosse demande.

Mentions honorables: Liam Smith, Leigh Wood, Joe Joyce, Josh Buatsi, Anthony Yarde, Callum Johnson, Conor Benn, Lerrone Richards, Richard Riakporhe, Kid Galahad, Lee McGregor