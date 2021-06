De combien d’argent Adamari López dispose-t-il ? 5 faits de sa fortune

in

. Découvrez les détails de la fortune d’Adamari López.

Adamari López, 50 ans, née dans la ville de Humacao à Porto Rico, est une actrice et présentatrice de télévision exceptionnelle qui s’est positionnée comme l’une des personnalités les plus importantes de l’industrie du divertissement hispanophone. Actuellement, López est l’hôte de l’émission Telemundo “Hoy Día”.

La star portoricaine a commencé sa carrière artistique à l’âge de six ans avec sa participation à la telenovela « Cristina Bazán », un mélodrame avec Johanna Rosaly et José Luis Rodríguez « El Puma ». Peu de temps après, il a participé à des productions télévisées telles que “Yo sé que mentía” et “Vivir para ti”.

Ci-dessous, nous vous fournissons des informations sur la fortune d’Adamari López, comment elle l’a gagnée et quels sont ses projets actuels.

Ce qu’il faut savoir :

1. La valeur nette de Lopez est de 5 millions de dollars

Selon les informations examinées par Celebrity Net Worth, Adamari López a une valeur nette de 5 millions de dollars.

López est l’une des femmes les mieux payées de l’industrie de la télévision hispanophone, rejoignant un groupe restreint de professionnels tels que Lili Estefan, Pamela Silva et María Celeste Arrarás.

La présentatrice de télévision d’origine portoricaine fait partie de Telemundo depuis 2012, ce qui lui a permis de nouer une relation de travail consolidée avec le réseau de télévision qui dépense des milliers de dollars chaque année pour son talent.

2. Adamari López est l’ambassadrice d’Oprah Winfrey pour le marché espagnol

En janvier 2020, Adamari López est devenue la première ambassadrice latino du programme de contrôle du poids Weight Watchers de la célèbre journaliste américaine Oprah Winfrey.

Winfrey aurait déboursé des millions de dollars pour que López devienne ambassadrice officielle de son programme, selon l’émission numérique « Chisme en Vivo ».

Après l’importante alliance avec Oprah, la fortune de l’actrice pourrait dépasser les 5 millions de dollars.

En tant qu’ambassadrice de Weight Watchers, Adamari López accompagne des milliers de femmes qui, comme elle, cherchent à perdre du poids pour des raisons de santé.

“Adamari López a rejoint WW et sa mission est de perdre du poids. Elle s’engage à être en meilleure santé pour son bien et celui de sa famille », peut-on lire sur le site officiel de Weight Watchers.

3. La star est l’un des visages les plus connus des matins de Telemundo

En juillet 2012, Adamari López a rejoint l’équipe de présentateurs de l’émission matinale « Un Nuevo Día » sur Telemundo. Depuis lors, la star est l’un des visages les plus aimés et les mieux payés de la programmation du réseau de télévision.

À l’heure actuelle, López continue de diriger « Hoy Día », une production qui s’appelait à l’origine « Un Nuevo Día ».

Tout au long de ses neuf années en tant que talent exclusif de Telemundo, Adamari López a gagné l’amour et le respect du public hispanophone qui l’a accompagnée dans les moments les plus importants de sa vie.

4. Elle a été porte-parole de grandes marques

Avec des millions de fans à travers le monde, Adamari López est devenu l’un des porte-parole préférés des grandes marques qui cherchent à promouvoir leurs nouveaux produits avec des stratégies publicitaires originales.

Hair Plus, Aveeno, Chevrolet, Amazon et Walmart sont quelques-unes des marques qui se sont tournées vers López ces dernières années pour être le porte-parole de leurs produits ou services.

Dans son alliance avec Aveeno, Adamari López a été la première femme latina à collaborer avec l’importante marque de soins personnels qui s’est positionnée comme un leader sur le marché américain.

« Je suis heureux d’être ambassadeur d’une marque que j’utilise depuis de nombreuses années. Collaborer avec Aveeno me rend fier car ils comprennent mes besoins, ceux de ma famille et favorisent également notre bien-être », a déclaré la star en annonçant son accord avec Aveeno en 2017.

S’il est vrai que López a une valeur nette incroyable, un grand pourcentage de la somme d’argent qu’il a collectée l’a été grâce à ses importants accords publicitaires qui réaffirment qu’il est l’un des talents préférés des Hispaniques aux États-Unis.

5. Elle est une actrice établie

Avant de se consacrer pleinement à son rôle de présentatrice de télévision, Adamari López a étudié le théâtre et a participé à d’importantes productions dramatiques qui la positionnent comme l’une des actrices les plus rentables de la télévision.

“Chat sauvage”, “Amis et rivaux”, “Locura de amor”, “Alma de Hierro”, “Femme de bois” et “Camila” sont quelques-uns des mélodrames les plus représentatifs de la carrière artistique de l’actrice d’origine portoricaine .

Après plusieurs années d’absence d’acteur, López a récemment joué dans “La Suerte de Ada”, la première parodie de Telemundo inspirée d’une autre production de la chaîne de télévision, “La Suerte de Loli”.