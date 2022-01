De combien d’assurance-vie avez-vous besoin? Trouver

C’est le manque de compréhension quant à la somme assurée qui entraîne des difficultés financières. Par conséquent, il est impératif d’évaluer les critères qui devraient être utilisés pour répondre à cette question imminente – « De quel montant d’assurance ai-je besoin ? »

Bien s’assurer est devenu indispensable dans le scénario actuel, mais la question demeure : quel montant d’assurance devriez-vous souscrire ?

Supriya Rathi – directeur à temps plein, Anand Rathi Insurance Brokers, déclare : « C’est l’incertitude dans la vie qui nous fait penser davantage à la sécurité financière de nos proches. Pour répondre à de tels besoins, l’assurance-vie est l’une des premières choses qui viennent à l’esprit. La nécessité d’acheter une couverture d’assurance adéquate a augmenté au milieu de la pandémie actuelle de COVID-19. Cependant, la population indienne sous-assurée en est perplexe.

Avec le recul, c’est le manque de compréhension quant à la somme assurée qui entraîne des difficultés financières. Par conséquent, il est impératif d’évaluer les critères qui devraient être utilisés pour répondre à cette question imminente – « De quel montant d’assurance ai-je besoin ? »

Voici quelques-uns des facteurs à considérer;

1. Objectifs de vie

La plupart des objectifs de vie principaux, les vôtres et ceux de vos proches, nécessitent une aide financière appropriée. La trentaine est une tranche d’âge idéale pour qu’un individu soit assuré car il obtient un mandat suffisamment important pour créer un pécule décent pour l’avenir. «Lorsque nous considérons les effets de la capitalisation et de la moyenne des bas et des hauts, l’argent a tendance à se multiplier dans des proportions plus importantes sur le long terme. L’objectif final ici est de doter la famille de la sécurité financière dont elle a tant besoin en cas de décès prématuré du soutien de famille », explique Rathi.

Dressez la liste de vos objectifs de vie importants afin que vous puissiez estimer de combien d’argent votre famille aura besoin pour réaliser leur aspiration.

2. Passifs financiers courants

Les experts de l’industrie disent qu’il faut penser à tous les actifs qu’ils ont achetés grâce à des prêts, puis imaginer que leur famille finirait par supporter le fardeau de ces dettes si le soutien de famille n’était pas là. Rathi explique : « Il faut dresser une liste de tous les prêts qu’ils ont contractés et vérifier auprès de plusieurs régimes d’assurance temporaire qui peuvent fournir une couverture adéquate à une prime modeste. Même l’assurance temporaire la plus basique peut aider sa famille pendant une crise financière.

3. Âge

Votre âge est un paramètre important car il a un impact direct sur le montant maximum de la prime d’assurance-vie. Lorsqu’une personne est jeune, elle a le droit d’acheter une somme assurée adéquate à des primes faibles par rapport à un stade ultérieur de sa vie où les primes sont élevées et la somme assurée est moindre.

Rathi dit: «Les années 30 sont celles où un individu est libre de l’engagement financier qui vient avec l’âge qui en découle. Les personnes dans la quarantaine constituent la plus grande faction des assurés-vie, car elles sont après tout le principal revenu de la famille. Bien que le fardeau des dépenses d’éducation de leurs enfants et des dépenses médicales des parents soit pris en considération à cet âge.

4. Années de travail estimées

Un aspect décisif de la planification de votre retraite est de prendre soin de vos responsabilités financières pendant vos années de travail. Notez que le montant de la couverture que vous choisissez doit concorder avec la prime que vous pouvez vous permettre au cours de ces années.

Rathi dit : « La prime d’assurance-vie est une responsabilité qui peut être assumée pendant la vie professionnelle. Le meilleur des cas est celui où l’on sélectionne une option de rémunération limitée avec son régime d’assurance-vie afin de pouvoir finir de payer les primes tôt pendant que la police se poursuit jusqu’à un âge plus avancé.

Si vous avez besoin d’une assurance-vie, il est impératif de savoir de quel montant et de quel type vous avez besoin. Une couverture d’assurance-vie suffisante serait là où votre famille peut maintenir son style de vie tel qu’il est.

