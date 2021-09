De combien d’échos Amazon avez-vous besoin pour votre maison ?

in

Meilleure réponse: Cela dépend de la taille de votre maison, mais trois ou quatre haut-parleurs Echo bien placés devraient vous offrir une couverture décente avec l’assistance Alexa. Le choix se résume maintenant à l’endroit où vous pensez utiliser au mieux Alexa. Les zones les plus populaires seraient la chambre à coucher, le salon et la cuisine.

Trouver les bons produits Echo pour les pièces de votre maison

De combien d’échos Amazon avez-vous besoin dans votre maison ? Décider du meilleur haut-parleur Alexa à obtenir, ainsi que du nombre, sont des questions difficiles à répondre car chaque maison est différente et chacun a une préférence unique. Il existe de nombreux appareils compatibles Alexa que vous pouvez choisir pour faire de votre maison une maison vraiment intelligente. Un Amazon Echo (4e génération) est un excellent point de départ car c’est le haut-parleur le plus performant d’Amazon pour le prix. À partir de là, un Echo Dot avec horloge (4e génération) ou un Echo Show 10 (3e génération) sera votre meilleur choix pour remplir d’autres pièces de votre maison.

Dans le salon

Source : Joe Maring / Android Central

Le salon est l’endroit où la famille se réunit et est un espace essentiel pour recevoir des invités. À bien des égards, c’est le cœur de la maison, donc placer un Amazon Echo dans cet espace est une évidence. Nous recommandons l’Amazon Echo (4e génération), qui offre un son bien amélioré et des capacités de maison intelligente par rapport aux générations précédentes, en partie grâce à sa forme sphérique et à son hub Zigbee intégré.

Les mélomanes apprécieront le son dynamique et la prise en charge de la connexion d’autres haut-parleurs. Vous pouvez coupler deux Echos ensemble pour un son stéréo, ou combiner avec un Echo Sub pour une sensation de remplissage de la pièce. Si vous avez hésité à investir dans Sonos ou d’autres haut-parleurs sans fil haut de gamme, c’est peut-être l’option que vous attendiez.

Même un seul Echo (4e génération) remplira de son une pièce plus grande. Il peut être connecté à n’importe quel système d’enceintes existant que vous possédez. De plus, selon la configuration de votre maison, Alexa peut toujours vous entendre depuis les pièces adjacentes. Partout où vous avez besoin d’une couverture supplémentaire, il existe des Echo Dots (4e génération) pour combler les lacunes.

Dans la cuisine

Source : Amazon

Une fois que vous aurez utilisé un assistant IA dans la cuisine, vous oublierez comment vous vous en êtes sorti sans un. Alexa peut gérer les minuteries, lire des recettes et jouer de la musique ou des podcasts pendant que vous préparez des ingrédients et préparez un repas fait maison – ou vous pouvez utiliser Alexa pour commander une pizza à la place.

Une configuration de cuisine idéale implique un Echo Dot avec horloge sur le comptoir ou une étagère de placard. Non seulement ce nouveau Dot vous montre l’heure en un coup d’œil, mais il affichera votre minuterie lorsque vous demanderez à Alexa de “régler une minuterie de cuisson sur 25 minutes”. La qualité du son n’est pas une priorité absolue dans la cuisine, mais le microphone du Dot devrait capter votre voix à travers la pièce ou sur un robot culinaire bruyant.

La cuisine est également un endroit idéal pour l’Echo Show 10 (3e génération). À 10 pouces, c’est la taille parfaite pour voir de l’autre côté de la cuisine, de plus, son affichage rotatif unique peut vous suivre lorsque vous vous déplacez pour préparer le dîner. Il sert également de caméra de sécurité secondaire pour la maison. Et bien sûr, vous pouvez lui demander d’afficher des recettes d’un nombre presque illimité de compétences culinaires Alexa ou de montrer des vidéos de cuisine sur YouTube via son navigateur Internet Silk.

Dans les chambres

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Les petites pièces latérales sont les endroits où les Echo Dots abordables brillent vraiment. Alexa permet de régler les alarmes du matin, de vous donner un aperçu du matin pour les actualités et la météo, ou de jouer de la musique ou des podcasts pendant que vous vous détendez.

Vous pouvez obtenir un tout nouveau Echo Dot avec horloge (4e génération) à un prix raisonnable, et c’est une amélioration significative de la qualité sonore et du design par rapport à l’ancien style. De plus, vous pouvez vérifier l’heure, la température ou les minuteries en un coup d’œil, ce que vous ne pouvez pas faire avec les haut-parleurs Dot ordinaires.

Des ensembles Echo Dot sont disponibles pour coupler le haut-parleur intelligent avec une ampoule intelligente, un support ou même d’autres appareils Echo. Ces offres groupées sont souvent beaucoup plus abordables que l’achat d’accessoires séparément et peuvent grandement vous aider à construire votre maison intelligente beaucoup plus rapidement.

L’Echo Show 5 (2e génération) est plus adapté à la chambre à coucher que le plus grand Echo Show 10 (3e génération). Il comporte non seulement un commutateur de sourdine physique, mais également un curseur physique qui recouvre la caméra. Ces fonctions de confidentialité contribuent à faire de l’Echo Show 5 l’alarme intelligente de table de chevet parfaite.

Il existe également des enceintes Echo conçues sur mesure pour vos enfants, notamment l’Echo Dot Kids Edition (4e génération) et l’Echo Show 5 Kids. Les deux sont disponibles dans des couleurs amusantes et offrent des tonnes de contenu adapté à l’âge et des contrôles parentaux de pointe via Amazon Kids+.

Dans l’entre-deux

Source : Amazon

L’Echo Flex est un excellent appareil pour tous les espaces autour de votre maison ou de votre bureau où un haut-parleur Echo ordinaire ne convient tout simplement pas ou pour lesquels vous ne voulez pas débourser autant d’argent.

Il n’y a pas de cordons ou de câbles impliqués. Il vous suffit de brancher le Flex sur n’importe quel luminaire mural standard, ce qui le rend parfait pour les couloirs, les salles de bain, les buanderies/buanderies ou les garages. Il est doté d’un microphone intégré et d’un petit haut-parleur, ce qui le rend idéal pour émettre des commandes ou des demandes à Alexa telles que “Alexa, allume les lumières” ou “Alexa, commande plus de détergent”. Vous pouvez également acheter des pièces jointes tierces comme une veilleuse ou un détecteur de mouvement pour vous connecter au Flex. Alternativement, il y a un chargeur USB intégré pour que vous puissiez charger votre téléphone ou un autre appareil dans la base.

Le seul inconvénient de l’Echo Flex est qu’il ne peut pas servir de relais pour d’autres appareils branchés comme une prise intelligente plus traditionnelle. Mais ce que vous obtenez, c’est la possibilité d’étendre les capacités d’Alexa à davantage de zones de votre maison. Malheureusement, l’Echo Flex n’est actuellement pas disponible sur Amazon, bien que vous puissiez toujours le trouver chez d’autres détaillants comme Best Buy.

Notre choix

Écho (4e génération) | Avec un son premium et Alexa

Le meilleur endroit pour commencer avec Alexa

L’Echo (4e génération) a un design sphérique époustouflant avec un meilleur son et un hub intégré pour la maison intelligente Zigbee.

À temps

Point d’écho (4e génération) | Haut-parleur intelligent avec horloge et Alexa

Maintenant, encore plus parfait pour votre table de chevet.

Le plus petit haut-parleur Echo est également livré avec une horloge LED, et lorsqu’une alarme se déclenche, vous pouvez appuyer sur le haut pour la répéter.

Lire la chambre

Amazon Echo Show 10 (3e génération) – Blanc glacier

Écran intelligent, machine de chat vidéo et caméra de sécurité.

L’Amazon Echo Show 10 (3e génération) a un écran mobile qui peut garder l’écran toujours à votre vue. Il sert également de caméra de sécurité domestique.

