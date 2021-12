De Covid au changement climatique, les Américains traversent l’apocalypse

Pendant un instant, début 2020, il nous a semblé que nous pourrions faire une pause avec le capitalisme.

Un nouveau coronavirus balayait le monde, et les dirigeants et les experts ont recommandé que les États-Unis paient des millions de personnes pour qu’elles restent chez elles jusqu’à la fin de la crise immédiate. Ces gens ne travailleraient pas. Ils s’accroupiraient, prendraient soin de leur famille et s’isoleraient pour assurer la sécurité de tout le monde. Avec presque toute l’économie en pause, le virus cesserait de se propager et les Américains pourraient bientôt revenir à la normale avec relativement peu de pertes en vies humaines.

De toute évidence, cela ne s’est pas produit.

Au lieu de cela, les cols blancs sont passés à Zoom (souvent avec des enfants en arrière-plan), et tout le monde a été obligé de continuer à se présenter à son travail face à un virus mortel. Des centaines de milliers de personnes sont mortes, un nombre incalculable de personnes ont sombré dans la dépression et l’épuisement professionnel, et une nouvelle norme sinistre a été établie : les Américains continuent de travailler, même pendant l’apocalypse.

Cela fait maintenant près de deux ans depuis le début de la pandémie – une période qui a également englobé une tentative de coup d’État, d’innombrables événements météorologiques extrêmes probablement liés au changement climatique et des violences policières continues contre les Noirs américains – et on s’attendait à ce que nous nous présentions pour travailler à travers tout cela. «Je ne pense pas que les gens vont bien», déclare Riana Elyse Anderson, psychologue clinicienne et communautaire et professeure à l’École de santé publique de l’Université du Michigan. « Nous avançons mais nous ne sommes certainement pas bien. »

Pour certains Américains, travailler pendant l’apocalypse est fatal – pensez aux travailleurs des transports en commun décédés de Covid-19 en 2020, ou aux employés d’entrepôt d’Amazon tués par une tornade le 10 décembre dans l’Illinois. « Toutes les catastrophes sont des catastrophes sur le lieu de travail pour certaines personnes », a déclaré Jacob Remes, historien et directeur de l’Initiative for Critical Disaster Studies à l’Université de New York. Pour d’autres, les effets sont plutôt une combustion lente ; le stress chronique qui accompagne le jeu au travail, jour après jour, alors que le monde devient de plus en plus terrifiant.

Bien sûr, les Américains n’ont pas tous accepté tranquillement l’exigence que nous travaillions jusqu’à la fin des temps. Un nombre record de personnes quittent leur emploi à la recherche d’un salaire plus élevé et de meilleures conditions. Après plus de 20 mois à se présenter sans se plaindre alors que tout s’effondre autour d’eux, les gens réclament une approche plus humaine du travail à l’ère des crises imbriquées.

Une catastrophe, qu’il s’agisse de la pandémie ou du changement climatique ou de la menace existentielle pour la démocratie ou tout ce qui précède, « peut nous aider à comprendre différemment les structures ordinaires du travail », a déclaré Remes. Les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd’hui, aussi sombres soient-elles, sont une opportunité de refaire la culture américaine autour d’une éthique de soins plutôt que de productivité, afin que nous puissions faire face ensemble à la prochaine catastrophe – plutôt que d’être obligés de la traverser dans des cabines isolées. .

Depuis le début de la pandémie, les travailleurs américains sont confrontés à des crises « aggravantes et continues », a déclaré Anderson. Il y a la menace du virus lui-même, qui a fait des ravages parmi les travailleurs de première ligne, les cuisiniers à la chaîne, les employés d’entrepôt et les travailleurs agricoles présentant un risque de décès particulièrement élevé en 2020. Les premières vagues du virus ont également entraîné des difficultés économiques dans sous la forme d’insécurité de l’emploi, d’horaires réduits et d’épargne épuisée, des angoisses qui ont particulièrement touché les travailleurs noirs et latins qui avaient moins de richesse que les blancs au départ et qui étaient moins susceptibles de recevoir une aide fédérale sous forme de prêts PPP.

Alors que Covid-19 faisait rage, les Américains ont été témoins du meurtre de George Floyd et des violences policières en cours contre les Noirs américains, un rappel que la pandémie n’était pas « la seule menace pour la vie des Noirs », comme l’a dit Anderson. Dans le même temps, le président de l’époque, Donald Trump, a refusé de dire s’il accepterait les résultats des élections de 2020, attisant la peur généralisée sur le sort de la démocratie américaine. Puis, lorsqu’il a perdu les élections, ses partisans ont pris d’assaut le Capitole lors d’une insurrection qui a fait cinq morts.

Ce jour-là, un tweet demandant si nous étions vraiment « censés travailler pendant le coup d’État » est devenu viral, alors que les travailleurs se demandaient si nous étions toujours censés être productifs alors que les plus hauts niveaux du gouvernement américain semblaient s’effondrer sous nos yeux.

Un ami vient de me dire « Est-ce qu’on est censé travailler pendant le coup ? » et honnêtement, c’était la chose la plus américaine que j’aie jamais entendue. – Traîneau mon nom (@thequeengeek) 6 janvier 2021

« C’est le cœur noir de la culture de la productivité : l’accent maniaque sur la capacité individuelle à produire élide les forces externes qui pourraient (et devraient !) court-circuiter notre concentration et notre éthique de travail », Anne Helen Petersen, co-auteur du livre Out of Office, écrit à l’époque. « Si nous avions le temps et l’espace pour traiter les tragédies de la vie quotidienne, si nous nous donnions la permission d’avoir une profonde empathie, alors peut-être aurions-nous le courage et la volonté de nous battre pour les changements qui rendraient le monde moins traumatisant.

Puis le coup était terminé. Certaines entreprises ont accordé des jours de congé supplémentaires à leurs employés ou élargi les options de santé mentale ou les cours de yoga. Mais surtout, c’était comme d’habitude. La réponse à la question de savoir si les Américains devaient travailler pendant le coup d’État était : en gros, oui.

Depuis, les crises n’ont cessé de s’aggraver. Une nouvelle variante du coronavirus parcourt le monde, attisant la peur et l’incertitude chez les dirigeants et les gens ordinaires. Les tornades ont tué au moins 90 personnes dans six États en décembre dans ce qu’un responsable fédéral a prévenu être la « nouvelle normalité » en raison du changement climatique. La démocratie américaine semble de plus en plus menacée, les experts avertissant que le pays est en train de « somnoler » vers un avenir dans lequel les votes n’ont plus d’importance.

Les travailleurs ne sont pas restés immobiles pendant tout cela : ils ont quitté leur emploi en nombre record tout au long de l’année. Ces chiffres incluent de nombreux travailleurs à bas salaire qui sont partis pour des emplois mieux rémunérés, comme le rapporte Derek Thompson de l’Atlantique. En effet, les travailleurs pourraient connaître l’année prochaine la plus forte augmentation de salaire depuis 2008. Des milliers de personnes sont également en grève ou se syndiquent pour reprendre au moins un peu de pouvoir à leurs employeurs. Et les Américains, des employés de bureau aux Olympiens, s’expriment sur l’importance de donner la priorité à leur santé mentale.

Cependant, parler de la soi-disant grande démission ignore souvent les expériences des personnes qui pourraient vouloir arrêter mais n’ont pas les économies (ou la richesse héritée) pour risquer de quitter un emploi, a noté Anderson. Pendant ce temps, même si les salaires augmentent, cela ne signifie pas que les employeurs ou le pays dans son ensemble ont compris comment gérer le travail à une époque de catastrophe constante.

À l’extrême, s’attendre à ce que les gens continuent de travailler, peu importe ce qui se passe autour d’eux, peut entraîner leur mort. Certains travailleurs de l’usine Mayfield Consumer Products dans le Kentucky ont déclaré qu’on leur avait dit qu’ils seraient licenciés s’ils quittaient leur poste, alors même que des tornades meurtrières approchaient. Eux-mêmes et les travailleurs d’un entrepôt d’Amazon dans l’Illinois étaient, « en effet, contraints de travailler par le pouvoir presque souverain de leurs employeurs respectifs, avec des conséquences horribles pour eux, leurs familles et leurs communautés », a écrit Jamelle Bouie dans le New York Times.

Les pressions du travail au 21e siècle peuvent également avoir des effets plus subtils. Par exemple, l’économiste de l’environnement et du travail R. Jisung Park et son équipe ont découvert que la chaleur extrême, un phénomène plus fréquent grâce au changement climatique, entraîne une augmentation des blessures au travail telles que les chutes et les déversements de produits chimiques. « Si vous êtes dans un environnement de travail dangereux de base, la température n’est qu’une des nombreuses variables qui pourraient rendre de plus en plus difficile la concentration et éviter les blessures », a déclaré Park.

C’est vrai non seulement dans les activités de plein air comme la construction ou l’agriculture, mais aussi dans les lieux de travail comme les entrepôts qui peuvent manquer de climatisation ou d’autres systèmes de contrôle du climat, a ajouté Park.

Ensuite, il y a les conséquences émotionnelles et psychologiques d’essayer de faire son travail, jour après jour, pendant des périodes sans cesse chaotiques. En raison de la pandémie et du changement climatique, les gens sont obligés d’évaluer et de réévaluer continuellement leur tolérance au risque, a déclaré Remes. Est-il sécuritaire de manger dans un restaurant? Envoyer un enfant à la garderie ? Prendre le métro ?

Faire ce genre de calculs tout le temps est épuisant et nuit à la santé mentale. Le « stress constant et de faible niveau » des catastrophes à évolution lente comme la fonte des calottes glaciaires polaires peut rendre tout plus difficile, y compris le travail, a déclaré Remes. « Il est plus difficile pour les gens d’être productifs, car ils s’inquiètent de l’inondation de leur sous-sol. »

Soixante-dix pour cent des personnes interrogées dans une enquête de septembre ont déclaré qu’elles étaient anxieuses ou stressées à propos du travail, et 81 pour cent ont déclaré qu’elles étaient plus épuisées qu’au début de la pandémie. Parmi les Américains de couleur, qui ont vécu de manière plus aiguë de nombreuses crises imbriquées de la pandémie, « la dépression, l’anxiété et le stress augmentent de manière disproportionnée par rapport à leurs pairs », a déclaré Anderson.

Les entreprises ont fait des efforts pour reconnaître le problème. Comme le note Petersen, de nombreux employeurs de cols blancs ont envoyé des e-mails aux travailleurs du genre « n’hésitez pas à prendre un peu de temps si vous en avez besoin ».

Cependant, de tels messages peuvent sonner creux, alors que chaque jour est plus effrayant que le suivant – après plus de 20 mois de pandémie, comment savons-nous même quand nous devons prendre du temps ? De plus, ceux qui ont le plus besoin d’une pause sont probablement les moins susceptibles de s’en voir offrir une – personne dans l’usine de Mayfield n’a eu l’opportunité de « prendre le temps ».

Les experts disent que ce qui est nécessaire, c’est, au minimum, une nouvelle approche du bien-être des employés et, au maximum, une refonte complète du sens du travail en Amérique.

Les entreprises peuvent commencer par décharger les employés individuels et offrir du temps libre à tout le monde dans les moments difficiles. Même si la direction encourage les gens à prendre des congés, les employés peuvent craindre des répercussions s’ils le font réellement, a souligné Anderson – en plus, ils reviendront à une montagne de travail à leur retour. Une meilleure stratégie consiste simplement à donner du temps libre à tous les employés sans les obliger à en faire la demande. Nike, par exemple, a accordé une semaine de congé à tous les employés de bureau plus tôt cette année, et Bumble et LinkedIn ont adopté des politiques similaires.

Au-delà des congés, de plus en plus d’entreprises offrent également des avantages pour le bien-être, des cours d’art aux visites de chiens de thérapie, a déclaré Rebecca Rice, professeure d’études en communication à l’Université du Nevada à Las Vegas, qui étudie le fonctionnement des organisations en cas d’urgence. De tels extras peuvent être agréables, mais en fin de compte, ils sont « une solution temporaire à un sentiment plus large que tout le monde est surchargé », a déclaré Rice.

Les employeurs doivent comprendre que la liste actuelle des crises qui se chevauchent « est une nouvelle norme qui nécessite peut-être des normes différentes », a expliqué Rice. Cela signifie avoir «des conversations honnêtes avec les employés sur le travail qui est nécessaire et prioritaire et ce qui n’est pas pour le travail en ce moment». Cela pourrait signifier qu’une réunion quotidienne n’a lieu que trois jours par semaine – ou jamais.

Ces conversations commencent à avoir lieu dans les lieux de travail des cols blancs, mais n’ont pas encore autant pénétré le travail à bas salaire et le secteur des services. Alors que de plus en plus d’entreprises instituent des congés pour les employés de bureau, certains employés des entrepôts d’Amazon affirment que l’entreprise utilise un système de surveillance de haute technologie pour surveiller chacun de leurs mouvements et les inciter à travailler plus rapidement.

Des réglementations du travail plus strictes, y compris celles régissant le travail dans des conditions météorologiques extrêmes, pourraient aider à protéger les travailleurs dont les employeurs n’ont jusqu’à présent pas manifesté d’intérêt à les protéger. Plus largement, les catastrophes de ces deux dernières années devraient inciter à réexaminer à quoi sert vraiment le travail, disent certains. Pour Remes, la pandémie a montré l’importance du travail de soins, de l’enseignement aux soins aux personnes âgées en passant par les soins infirmiers. « Cela devrait en fait être la chose essentielle que nous faisons de notre vie », a-t-il déclaré. « Tout le reste devrait soutenir cela par opposition à ces soins et entretien soutenant la production de biens de consommation. »

Réorienter l’économie américaine autour des soins signifierait rémunérer équitablement les travailleurs dans des domaines comme la garde d’enfants et les soins aux personnes âgées, qui paient régulièrement des salaires au seuil de la pauvreté. Cela signifierait également offrir aux autres travailleurs les congés payés, la flexibilité et les horaires raisonnables nécessaires pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs propres responsabilités de soins à domicile.

Dans l’ensemble, survivre aux catastrophes du 21e siècle nécessitera un nouveau type de force de la part des Américains – non pas la persistance acharnée de continuer à faire notre travail pendant que le monde s’effondre autour de nous, mais l’empathie et la générosité de s’unir pour arrêter l’effondrement. Comme le dit Remes, « rien n’est possible quand nous devons tous prétendre être indépendants tout le temps ».