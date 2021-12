De Cristiano Ronaldo et Rio Ferdinand, à Roy Keane et Rooney

Aujourd’hui marque le 80e anniversaire de Sir Alex Ferguson. Ancien manager de Manchester United et sans doute l’un des, sinon le plus grand entraîneur de tous les temps.

Il est l’entraîneur le plus titré du football britannique, ayant remporté 13 titres de Premier League, deux Coupes d’Europe, cinq Coupes d’Angleterre, quatre Coupes de la Ligue et une Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe.

Fergie a signé certains des meilleurs au monde pendant son mandat à Old Trafford

Au cours de ses 27 ans de règne à Old Trafford, il a donné aux fans de Manchester United la plus grande période de succès de leur histoire, et que vous aimiez ou détestiez les Diables rouges, il a donné aux clubs de football du monde entier une masterclass sur la façon de gagner un trophée ou deux et comment pour produire de nombreux XI de départ de classe mondiale !

Ferguson a recruté plus de 100 joueurs pendant son séjour au club. Ceux-ci comprenaient des buteurs tels que Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy et Cristiano Ronaldo. Des défenseurs comme Rio Ferdinand, Dennis Irwin et Jaap Stam et sans oublier des capitaines comme Roy Keane, Eric Cantona et Steve Bruce.

Tout cela sans mentionner les talents du club tels que Paul Scholes, Gary Neville et David Beckham pour n’en nommer que quelques-uns !

Mais parmi les signatures de Ferguson, qui étaient les meilleurs ? Dans cet esprit, TalkSPORT EDGE répertorie les 10 meilleures signatures du manager !

