De #CucaNao à la dévotion

En mars, ils l’ont salué avec le puissant hashtag #CucaNao. Un secteur du fanatique véreux d’At. Mineiro ne voulait pas du retour de l’entraîneur, peu importe combien les seuls Libertadores du club (en 2013) avaient gagné. Et, neuf mois plus tard, le débat à Belo Horizonte, et dans le football brésilien, est de savoir si, une fois le Brasileirao conquis après 50 ans de traversée dans le désert, Alexis Stival (qui est le nom de baptême de Cuca) est le plus grand coach de l’histoire des Gaules avant même le mythique Tel Santana, qui était qui était dans le titre précédent en 1971.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Le Brasileirao, obtenu avec une supériorité insultante, et la possibilité de sceller le doublé (ce dimanche Galo joue le match aller de la finale de la Copa do Brasil contre Ath. Paranaense), ont enterré toute trace d’indignation qui a provoqué la signature du technicien pour un épisode qui s’est produit en 1987, en Suisse, alors qu’il était footballeur pour la Guilde. Cuca, avec deux compagnons, a été condamné par la justice suisse pour attentat à la pudeur et usage de la violence contre un mineur de moins de 13 ans, dans des événements survenus dans un hôtel où étaient concentrés les gauchos.

« Il n’y a pas eu de viol comme on dit, il y a eu une condamnation car une mineure est entrée dans la pièce. Seulement ça. Il n’y a eu aucun abus sexuel, aucune tentative. Je n’ai jamais touché une femme de manière inappropriée ou inappropriée. Je suis une personne avec une conscience calme », se défendit Cuca dans une vidéo enregistrée en mars avec sa femme et ses deux filles.

Une partie des escrocs a cependant compris que la société avait évolué à pas de géant depuis la première étape victorieuse de l’entraîneur, même si le pays a un président misogyne et d’extrême droite comme Jair Bolsonaro. Ils considéraient qu’un club de masse et populaire ne pouvait pas avoir un technicien avec un épisode aussi sombre entachant son CV.

🖤🤍 Une famille qui cette année a gagné des batailles non seulement pour les cheveux brésiliens, mais pour la vie ! Champions ! 🏆🏆 #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/FVG7voI5Ol – Atlético 😷 (@Atletico) 7 décembre 2021

Si Cuca avait commis un coup sûr, pour son escroc, il a été acquitté car le ballon est entré. Et les politiciens aux lanternes lui ont déjà accordé le titre de citoyen d’honneur de Belo Horizonte, aux côtés de deux autres architectes d’une année historique : Ponton, l’artilleur du Brasileirao, et l’exécutif Rodrigo Caetano.

Cuca, montrant sa foi et nourrissant son image folklorique, a dirigé le Galo toute la saison avec un T-shirt noir avec l’image de la Vierge Marie. C’est l’entraîneur qui a remporté deux des trois titres les plus importants du club : les Libertadores (c’est alors lui qui a demandé et approuvé la signature de Ronaldinho Gaucho), et ce Brasileirao, célébré en grand et avec l’éternel rival, Cruzeiro, retranché en Serie B.

Avec un jeu offensif très attractif soutenu durablement tout au long de la saison, At. Mineiro a été incontestablement l’équipe de l’année au Brésil devant Palmeiras, qui a pu revalider le titre des Liberta-dores, et Flamengo, champions de la ligue les deux années précédentes.

Finaliste des Libertadores 2020 avec Santos, Cuca atteint son deuxième Brasileirao (il a remporté 2016 avec Palmeiras) et, avec son image lavée, gagne tout pour remplacer Tite, qui quittera le banc de la Seleçao en remportant ou en perdant la Coupe du monde au Qatar.