De curieuses astuces pour nettoyer avec du ketchup qui vous surprendront par son efficacité | La vie

Saviez-vous que le ketchup a un grand pouvoir nettoyant ? Prenez note de quelques astuces curieuses pour nettoyer avec ce produit et découvrez à quel point il est efficace.

Outre les produits commerciaux, lors du nettoyage de la maison, nous pouvons également nous aider avec d’autres ingrédients qui n’ont pas été conçus à cet effet. Dans le garde-manger, nous pouvons en trouver beaucoup et ils sont efficaces pour éliminer la saleté dans des circonstances spécifiques.

À de précédentes occasions, nous vous avons expliqué comment nettoyer avec les ingrédients les plus populaires, tels que le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc ou le jus de citron, et nous avons également abordé d’autres produits plus curieux, tels que l’huile d’olive, le Coca-Cola, le peroxyde d’hydrogène, le dentifrice. , ou bain de bouche.

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur un autre produit curieux avec lequel il ne vous est certainement pas venu à l’esprit de nettoyer : le ketchup.

Presque toutes les recettes de ce produit contiennent du vinaigre, et l’acide acétique contenu dans cet ingrédient agit comme un nettoyant doux efficace pour éliminer différents types de saleté. De plus, la tomate contient également une petite quantité d’acide citrique, qui aide également à nettoyer.

L’une des utilisations les plus utiles du ketchup dans le nettoyage est d’aider à éliminer la saleté collée au fond des casseroles et des poêles. Recouvrir le fond de sauce tomate et laisser agir toute la nuit pour que les acides du ketchup fassent leur travail. Le lendemain matin, frottez avec une éponge et rincez.

Une autre astuce pour nettoyer avec du ketchup que vous souhaitez connaître est que cela fonctionne très bien pour traiter les métaux. Il peut polir l’acier inoxydable, l’argent, le laiton poli et le cuivre. Il suffit de l’appliquer, de laisser agir quelques minutes puis de rincer et bien sécher avec un chiffon doux.

Également efficace pour éliminer la rouille sur les ustensiles, les meubles d’extérieur, les outils et autres objets métalliques. Mettez une épaisse couche de ketchup sur la surface que vous souhaitez traiter, laissez reposer pendant 30 minutes, puis rincez et séchez bien avec un chiffon.

Ce produit est également intéressant pour éliminer les odeurs fortes. Par exemple, si votre réfrigérateur dégage une odeur désagréable, vous pouvez l’enlever en insérant un récipient ouvert avec du ketchup.