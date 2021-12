De curieuses cartes qui vous feront voir le monde autrement | Vie

Enfants, nous avons tous dessiné des cartes avec différents pays, provinces, rivières et montagnes. Et maintenant, nous les emportons toujours avec nous, avec Google Maps.

Mais les cartes sont utilisées pour bien plus que nous orienter ou apprendre la géographie. Ces cartes curieuses Ils vous ouvriront les yeux sur des choses que vous n’avez jamais vues de cette façon.

La cartographie est un excellent outil visuel pour afficher des informations, et avec un peu d’imagination, vous pouvez visualiser bien plus que des pays, des montagnes ou des routes.

Après avoir vu ces cartes curieuses, vous les regardez sûrement différemment.

Vous vous amuserez et apprendrez de nouvelles choses avec cette cartographie particulière. Garanti!

Des cartes curieuses qui vous ouvriront les yeux

La carte Internet 2021

Martin Vargic est un designer qui a créé des dizaines de cartes fantastiques, consacré à des sujets aussi curieux que la carte des effets d’une guerre nucléaire, ou les pays séparatistes.

Vargic en a compilé certains dans le livre Atlas de cartes curieuses, en vente sur Amazon.

dans cette Carte Internet 2021 recueille des centaines de pages Web et de services, convertis en pays. Leur taille dépend des visiteurs qu’ils ont.

Les thèmes de groupe Archipelagos, tels que les moteurs de recherche, les navigateurs, etc. Chaque pays recueille des mots associés à son sujet, simulant des villes. Par exemple, dans les moteurs de recherche, ce sont les mots les plus recherchés.

Accéder à la carte Internet

Films animés

Ceci est une autre carte de Martin Vargic.

Cette fois, il a placé Les 124 films d’animation les plus populaires de tous les temps, à l’endroit où ils ont lieu.

Comme on peut le voir, la grande majorité sont fixées aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu’au Japon, certifiant que les producteurs balaient chez eux.

Un seul, El Gato con Botas de Dreamworks, se déroule en Espagne.

Accéder à la carte des films d’animation

Taille du pénis

Le site Internet Toutes les tailles comptent a mis le doigt sur la plaie, en publiant la taille moyenne du pénis dans tous les pays, tiré de données médicales.

C’est une carte interactive, et on craint qu’elle ne donne raison aux stéréotypes… La taille moyenne du pénis dans le monde est de 13,8 centimètres. La moyenne augmente dans les pays africains et diminue en Asie.

En Espagne, on ne peut pas trop se vanter. Il atteint 13,6 centimètres, en dessous de la moyenne mondiale…

Un océan de livres

C’est le XXIe siècle, il n’y a pas que les êtres humains qui dessinent des cartes.

Un océan de livres est une carte du monde dessinée par une intelligence artificielle où chaque île est un écrivain et chaque ville, un livre.

Cette IA a rassemblé 113 008 auteurs et 145 162 livres. et il les a placés sur des îles dans un océan imaginaire qui ne correspond pas aux mers de la Terre. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Ces auteurs sont regroupés en archipels selon leur genre: roman, santé, science, histoire, poésie, divertissement, etc.

Dans chaque île, il y a des villes qui représentent un livre de l’auteur. Appuyez dessus pour ouvrir une carte avec un résumé du livre et accéder à son fichier dans Google Books. Vous pouvez également tweeter ou Facebook l’entrée.

Accédez à un océan de livres

Pays selon la population

Ceci est une autre carte assez curieuse.

Il a été créé par le site Web Our World in Data, qui se consacre à la création de cartes et de graphiques avec toutes sortes de données.

Ici, nous pouvons voir les pays du monde dont la taille est proportionnelle à leur population. L’Asie connaît une croissance spectaculaire, étant le continent le plus peuplé.

L’Inde, la Chine, le Japon ou l’Indonésie sont beaucoup plus grands qu’en réalité.

Au contraire, l’Europe se rétrécit, tout comme l’Amérique. L’Allemagne et le Royaume-Uni sont plus grands que l’Espagne ou l’Italie.

Cela nous donne une bonne perspective sur comment la population est répartie dans le monde.

Accéder à la carte des pays selon la population

Mars médiéval

Nous sommes habitués aux cartes terrestres, mais rien ne nous empêche de dessiner cartes d’autres planètes.

Eleanor Lutz est une biologiste qui a créé ce curieux carte de mars… comme s’il avait été dessiné au Moyen Âge.

Collectez tous les cratères et reliefs connus, ainsi que les zones d’atterrissage du rover Mars.

Accéder à la carte médiévale de Mars

Envahir le Royaume-Uni

Cette carte est très révélatrice pour comprendre l’idiosyncrasie du Royaume-Uni.

On peut voir les pays que le Royaume-Uni a jamais essayé d’envahir, au fil de son histoire. Presque toute la planète !

Sur les plus de 220 pays qui existent dans le monde, The Telegraph a découvert que seuls 22 n’avaient pas été attaqués par le Royaume-Uni, la plupart étant des cités-États comme le Vatican, Andorre ou Monaco.

Accéder à la carte

Milliardaires

Bien qu’elle date de quelques années, c’est toujours une carte pertinente.

ça nous montre pays, sur la base des milliardaires qui ont, c’est-à-dire qu’ils ont plus de 1 milliard de dollars.

Le pays qui compte le plus de milliardaires est les États-Unis, avec 585, suivis de la Chine et de l’Allemagne.

En 2018, il y avait 29 milliardaires en Espagne.

Accéder à la carte des milliardaires

Quels dinosaures vivent près de chez nous ?

Cette carte interactive créée par le paléontologue californien Ian Webster nous permet de visualiser quelles espèces de dinosaures vivaient il y a des millions d’années dans notre ville, ou partout où nous voulons consulter.

Tout ce que nous avons à faire est d’entrer une ville que nous voulons dans le coin supérieur gauche.

Par exemple, si nous entrons dans Madrid, les dinosaures apparaissent Losillasaurus, Draconyx et les Arcovenators. Cela signifie que ces fossiles ont été trouvés près de Madrid et qu’ils vivaient donc dans ces régions à leur époque.

Et en cadeau, vous pourrez voir à quoi ressemblait la Terre il y a des millions d’années.

Accéder à la base de données des dinosaures

La vraie afrique

Il nous est parfois difficile de calibrer la taille réelle des pays et des continents. Cette carte est incroyable.

nous révèle la taille réelle de l’Afrique, selon sa superficie. Et c’est immense…

En Afrique, il s’adapte à toute l’Europe, la Chine, l’Inde et les États-Unis. Et le Royaume-Uni tient pratiquement à Madagascar…

Accéder à la carte de l’Afrique réelle