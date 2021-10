De David Bowie à Pavarotti et au-delà

En matière de culture, Freddie Mercury était comme une éponge, absorbant les idées de toutes les sources possibles. Comme sa musique révolutionnaire, le reine frontman ne voyait pas de frontières entre les modes d’expression artistiques. Les influences de Freddie Mercury vont donc d’autres chanteurs de rock aux stars de l’opéra et aux icônes du cinéma, et de nombreux points intermédiaires, s’ajoutant à la légende musicale unique qu’était Freddie Mercury.

Écoutez les meilleures chansons de Freddie Mercury sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour découvrir qui a influencé le chanteur légendaire.

Elvis Presley

Lorsque Freddie Mercury était au pensionnat près de Bombay dans les années 50, il a entendu pour la première fois Elvis Presley et est devenu un fan de longue date du chanteur. « Quand j’étais petit, j’étais dans la chorale et j’aimais juste chanter. Je copiais des chansons d’Elvis Presley, puis j’ai soudain réalisé que je pouvais en fait écrire des chansons et faire ma propre musique – appelez ça un cadeau naturel, ou quoi que ce soit », se souvient le chanteur dans Freddie Mercury: A Life, In His Own Words (Mercury Songs Ltd).

En 1979, Mercury a écrit une chanson hommage à Presley pour Queen intitulée “Crazy Little Thing Called Love”, qui est devenue n ° 1 en Amérique. “C’est en quelque sorte l’hommage de Freddie à Elvis”, a déclaré le guitariste Brian May. “Freddie aimait beaucoup Elvis.”

Mercury a déclaré qu’il avait même stylisé sa voix sur la chanson pour qu’elle sonne comme le roi du rock’n’roll. “Ma voix ressemble un peu à celle d’Elvis Presley dans ‘Crazy Little Thing Called Love'”, a expliqué le chanteur. « Ce n’était pas quelque chose que j’essayais de faire, naturellement, c’était une pure coïncidence. Tout est chanté assez bas, alors on se rapproche vite d’Elvis, surtout avec une chanson genre 50’s. Cela ne me dérange pas de vous dire que ma petite amie pensait que c’était une reprise, mais ce n’est absolument pas vrai. Je l’ai écrit… en prenant un bain.

David Bowie

Freddie Mercury profondément admiré David Bowie – et a vu un lien entre l’auteur-compositeur-interprète britannique et Presley. « Le public veut une sensation de type showbiz. Ils font le buzz. Pourquoi pensez-vous que des gens comme David Bowie et Elvis Presley ont eu autant de succès ? Parce qu’ils donnent du champagne à leur public au petit-déjeuner ? Non, parce qu’ils sont ce que les gens veulent.

En 1980, Mercury a vu Bowie se produire à Broadway dans une version scénique de The Elephant Man et a loué son « talent remarquable ». En moins d’un an, ils ont eu la chance de collaborer, sur la chanson “Sous pression”, qui a été enregistré en juin 1981. “C’était un vrai plaisir de travailler avec David”, a déclaré Mercury. « ‘Under Pressure’ est arrivé par pur hasard, mes chers. David Bowie est venu nous voir un jour dans les studios d’enregistrement que nous possédions à l’époque, à Montreux, où nous travaillions, et nous avons commencé à bricoler quelque chose ensemble. C’est arrivé très spontanément et très vite en effet. Parfois, lorsque différents artistes se rencontrent au bon moment, et si les personnages ont raison, c’est plus important que tout. Nous étions tous les deux ravis du résultat.

Liza Minnelli

Mercure adoré le film Cabaret de 1972, qui se déroule à Berlin dans les années 30 et met en vedette Liza Minnelli dans le rôle de la jeune américaine Sally Bowles. Mercury, qui était également un fan de l’actrice et chanteuse extravagante Mae West, a déclaré : « J’aime le genre cabaretish. En fait, une de mes premières inspirations est venue du Cabaret. J’adore Liza Minnelli, elle est vraiment géniale. La façon dont elle livre ses chansons – l’énergie pure.

Mercury a déclaré qu’en tant que groupe, Queen “a plus en commun avec Liza Minnelli que Led Zeppelin. On est plus dans la tradition du showbiz que dans la tradition du rock’n’roll. Il a dit que la présence de Minnelli était impressionnante. «Sur scène, soit vous avez la magie, soit vous n’en avez pas, et il n’y a aucun moyen que vous puissiez y travailler. Liza Minnelli déborde de talent. Elle a de l’énergie et de l’endurance, qu’elle fait passer sur scène, et la façon dont elle se livre au public est une bonne influence. Il y a beaucoup à apprendre d’elle. »

John Lennon

Le 9 décembre 1980, lors d’un spectacle à Londres, Queen a chanté “Imaginer” en hommage à John Lennon, qui avait été assassiné à New York la veille. Mercure était un grand fan de Les Beatles‘ chanteur et auteur-compositeur.

« John Lennon était plus grand que nature et un génie absolu. Même à un stade très précoce quand ils étaient les Beatles, j’ai toujours préféré les choses de John Lennon. Je ne sais pas pourquoi », a révélé Mercury, ajoutant : « Il avait juste cette magie… pour être honnête, je ne voudrais jamais du tout me mettre sur un pied d’égalité avec John Lennon, car il était le plus grand, pour autant que je suis concerné. Ce n’est pas une question d’avoir moins de talent, juste que certaines personnes sont capables de faire certaines choses mieux que n’importe qui d’autre, et je sens que je ne suis pas équipé pour faire les choses que Lennon a faites. Je pense que personne ne devrait le faire, car John Lennon était unique, unique, et c’est comme ça. Je l’admire beaucoup et c’est aussi loin que je veux aller. Quand j’ai appris que Lennon était mort, j’ai été choqué et abasourdi.

Ella Fitzgerald

Mercury aimait son séjour en Suisse et a visité le Montreux Jazz Festival en 1978 – quand Stan Getz, Base de comptage et Ray Charles figuraient parmi les interprètes. Queen a même appelé leur album de 1978 le jazz (bien qu’il ne comportait pas de morceaux de jazz) et il aimait le chant de Ella Fitzgerald. « C’est pourquoi quelque chose comme « Vivre tout seul » [1985] a du chant scat dedans », a déclaré Mercury, « quelque chose comme Ella Fitzgerald l’a fait il y a longtemps – et pas une tendance actuelle. »

Arétha Franklin

Arétha Franklin, connue sous le nom de The Queen Of Soul, a eu une énorme influence sur Mercury. “J’aime Aretha Franklin par-dessus tous les autres chanteurs”, a déclaré Mercury. «Elle doit avoir l’une des meilleures voix de tous les temps et elle chante comme dans un rêve. J’aimerais pouvoir chanter à moitié aussi bien qu’elle. C’est tellement naturel et elle y met toute son émotion. Chaque mot qu’elle chante est plein de sens et d’expression. Je pourrais l’écouter pour toujours. Je peux toujours voir Aretha comme faisant partie de mon monde. ‘Natural Woman’ est l’une de mes préférées de tous les temps. Elle a tellement de singles et de morceaux que j’aime. J’adore l’album Amazing Grace. C’est une sorte de gospel album, que je joue de temps en temps et dont je m’inspire énormément. J’adorerais qu’Aretha chante ‘Somebody To Love’, en fait.

Joni Mitchell

L’une des stars contemporaines des années 70 qui a inspiré Mercury était l’auteur-compositeur-interprète canadien Joni Mitchell. “J’apprécie énormément Joni Mitchell et je suis constamment impressionné par son phrasé vocal ainsi que par les choses incroyables qu’elle écrit”, a déclaré Mercury.

Des larmes pour les peurs

Le leader de Queen, Mercury, a déclaré qu’il n’avait pas acheté beaucoup de nouveaux disques, surtout lorsqu’il travaillait sur ses propres projets musicaux, mais il y en avait quelques-uns. groupes surprenants des années 80 qu’il a choisi pour des éloges spéciaux, y compris un groupe de pop anglais Des larmes pour les peurs, qui ont été formés par Roland Orzabel et Curt Smith à Bath en 1981. « J’ai aimé Tears For Fears, parce qu’ils ont écrit de la musique à laquelle je pouvais vraiment m’identifier. Ils avaient beaucoup de rythme et en même temps beaucoup d’agressivité », a déclaré Mercury. « Flo et Eddie étaient simplement une émeute, je les ai aimés. je pense La Ligue humaine étaient l’un des meilleurs groupes du moment. Frankie va à Hollywood étaient un acte formidable, tout comme Ballet Spandau. ”

Garçon Georges

Au milieu des années 80, Mercury traînait avec Boy George – ils ont été photographiés au Fashion Aid Charity Show au Royal Albert Hall de Londres en 1985 – et Boy George a parlé chaleureusement de leur amitié. Mercure était un fan de la Club Culturel musique du chanteur. « Boy George a une excellente image, mais peu importe la qualité de votre image ou la beauté de la vidéo. Si ses chansons n’étaient pas bonnes, elles ne se vendraient pas. Même s’il portait une théière sur la tête, ce qu’il n’arrête pas de répéter, cela n’aurait pas d’importance. Boy George a un grand talent. Je l’aime beaucoup. Nous sommes devenus de bons amis. Ce garçon est si courageux – il a tant fait pour rendre la société plus tolérante à l’égard des préférences sexuelles. Boy George vient de mettre à jour l’ensemble glam rock peu, mais il l’a fait à sa manière. Il a de l’endurance, ce qui est un ingrédient crucial dont vous avez besoin. »

Elton John

Elton John et Freddie Mercury avait une amitié étroite et pleine d’esprit, se donnant des surnoms, Sharon et Melina. John a déclaré qu’après la mort de Mercury des suites du sida en novembre 1991, un colis est arrivé chez lui, contenant une peinture d’Henry Scott Tuke que John avait toujours aimée. La note accompagnant le cadeau disait : « Chère Sharon, j’ai pensé que cela te plairait. Amour, Mélina. Joyeux Noel.”

Mercury a parlé publiquement de son respect pour le “Homme-fusée” chanteur. « Elton est un bon vieux cookie. Je l’aime à en mourir et je pense qu’il est fabuleux », a déclaré Mercury. «Pour moi, il est comme l’une de ces dernières actrices hollywoodiennes de quelque valeur. Il a été un pionnier du rock’n’roll. La première fois que je l’ai rencontré, il était merveilleux, une de ces personnes avec qui on peut s’entendre instantanément. Il a dit qu’il aimait ‘Killer Queen’ et tous ceux qui disent cela vont dans mon livre blanc. Mon livre noir est plein à craquer !

Montserrat Caballé

Mercury était un grand fan de la soprano d’opéra Montserrat Caballé, avec qui il a collaboré sur l’album Barcelona en 1988. « Pour moi, une légende, c’est quelqu’un comme Montserrat Caballé. C’est la légende, et je ne suis qu’une vieille tarte ! plaisanta-t-il.

Luciano Pavarotti

Mercury était aussi un fan du ténor d’opéra italien Luciano Pavarotti et écoutait régulièrement ses disques. Il a dit à des amis qu’il était bouleversé après l’avoir vu jouer dans Verdi‘s Un Ballo In Maschera au Royal Opera House de Londres. Le batteur Dave Clark, qui a travaillé avec Mercury sur le spectacle Time, a dit uDiscover Music que la passion du chanteur pour l’opéra faisait partie de l’approche révolutionnaire de Mercury en matière de musique rock.

“Freddie a toujours été si enthousiaste à propos de la musique”, a déclaré Clark. « Il me montrait des vidéos de la soprano d’opéra Montserrat Caballé. C’était super. Ce que j’ai aimé chez Freddie, c’est qu’il était tellement avant-gardiste. Il a fait ‘Rhapsodie bohémienne’, puis redevient aventureuse avec Barcelone en 1988, qui introduit l’opéra au rock’n’roll. Pavarotti et ‘Nessun Dorma’ est venu après ça. Freddie était un innovateur.

Robert Plante

Mercury était généreux dans son éloge des groupes contemporains qu’il aimait, et a prodigué des éloges sur Robert Plante. “Je dirais que Led Zeppelin est le plus grand, et en tant que groupe de rock, ils méritaient le genre de succès qu’ils ont eu”, a déclaré Mercury. « Robert Plant est l’un des chanteurs les plus originaux de notre époque. Il a toujours été mon chanteur préféré. Et il a dit des choses gentilles sur moi.

Jimi Hendrix

Lorsque Mercury était encore Farrokh Bulsara, étudiant et musicien en herbe à l’Ealing Art College à la fin des années 60, il gardait une photo de son idole. Jimi Hendrix sur le miroir de sa chambre. Il n’a cessé de célébrer la musique du grand chanteur et guitariste, décédé à seulement 27 ans, le 18 septembre 1970, à Londres.

“Jimi Hendrix n’était qu’un bel homme, un maître du spectacle et un musicien dévoué”, a déclaré Mercury. «Je parcourais le pays pour le voir, chaque fois qu’il jouait, parce qu’il avait vraiment tout ce qu’une star du rock’n’roll devrait avoir; tout le style et la présence. Il n’avait rien à forcer. Il venait juste de faire une entrée et tout l’endroit serait en feu. Il vivait tout ce que je voulais être. Hendrix est très important. C’est mon idole. Il incarne en quelque sorte, avec sa présentation sur scène, l’ensemble de l’œuvre d’une rock star. Il n’y a aucun moyen de le comparer à qui que ce soit et personne ne peut prendre sa place.

