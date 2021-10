De Doncic au martyre : les Kings expulsent Marvin Bagley III

Vivre dans l’ombre de Luka Doncic doit être l’une des plus grandes tortures de la NBA aujourd’hui. Surtout pour un joueur comme Marvin Bagley III (Phoenix, Arizona, 14 mars 1999). L’attaquant, âgé de seulement 22 ans, a été expulsé par les Kings avec seulement trois ans d’expérience dans la meilleure ligue du monde. Et il le fait avec l’affiche de l’échec écrite dans son esprit et au plus profond de son âme. Et pas précisément à cause de lui : ce sont les Kings qui l’ont choisi à la deuxième place du repêchage 2018, juste après DeAndre Ayton et devant… Luka Doncic. Une chance dont il n’est pas entièrement responsable, et qu’il a torturé les Kings sans fin et cela a laissé au joueur une pression excessive qu’il n’a pas pu gérer.

Finalement, l’histoire s’est terminée de la pire des manières. Les Kings ont annoncé qu’ils n’avaient pas l’attaquant puissant, qui ne sera pas inclus dans la rotation ou appelé aux matchs. Et le tout avec un contrat garanti pour le joueur jusqu’à la fin du cours, quelque chose qui le laissera vide tout ce temps et qui a déclenché la colère de son agent, qui a fait une déclaration dure contre une franchise qui traverse une crise gargantuesque, de teintes insolubles et sans aucune indication d’amélioration. Et ce n’est pas qu’en retirant Bagley de ses plans, les choses s’amélioreront. Au moins ça n’a pas l’air d’être le problème. Bien que cela n’ait pas été, bien sûr, la solution.

Bagley a enregistré en moyenne des chiffres similaires au cours de ses trois saisons professionnelles, oscillant toujours entre 14 points et 7 rebonds par match. Cependant, tu n’as pas fini de trouver ta place dans le schéma des rois, ses difficultés défensives ont été notables et il n’a pas explosé. Ou, du moins, tout ce qu’un n° 3 dans le projet aurait dû faire n’a pas été développé. La connexion avec les pairs n’a pas été assez grande, les comparaisons avec Doncic ils n’ont jamais fini et il a pris les mêmes clubs que les Kings. Beaucoup d’injustes, puisqu’au final ce sont les Rois qui l’ont choisi.

Désormais, une nouvelle étape s’ouvre pour le joueur, qui demandera sûrement à être inclus dans un transfert ou trouvera un accord avec les Kings pour négocier son départ. A tout juste 22 ans, il a tout l’avenir devant lui et ainsi mettre fin à la renommée d’avoir été l’erreur que les rois ont commise au lieu de choisir Doncic. Dans une NBA où ces types d’erreurs finissent par être historiques, il est très possible que Bagley finisse par être retenu pour ce fait. Et beaucoup devra s’améliorer pour ne pas être comme ça. Mais, pour l’instant, c’est encore un repêchage raté que les Kings ont retiré de l’équipe. Suivez leur malheur. Et toujours, lié au succès de Doncic. Son malheur et, bien sûr, celui des Rois. Ce n’est pas pour moins.