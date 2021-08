De dos Demi Rose pose en photo sans rien porter !

in

Le célèbre modèle britannique Demi Rose a partagé dans ses stories une nouvelle photo faisant sa promotion Seuls les fans Elle y est sans aucun vêtement, certains de ses fans ont sûrement été plus que choqués, la célébrité coquette d’Instagram est sur le dos avec ses charmes en vue sur le devant.

Constamment, le mannequin originaire du Royaume-Uni et qui vit actuellement aux États-Unis, a choisi de ne plus montrer sa silhouette comme elle le faisait auparavant sur son compte Instagram officiel.

Depuis que Demi Rose Il a ouvert son compte OnlyFans, plusieurs de ses fans ont décidé de s’abonner à son compte, surtout après avoir annoncé que l’abonnement serait gratuit, ce chiffre a immédiatement commencé à augmenter de façon exponentielle.

Actuellement, le modèle compte plus de 232,8 mille likes et seulement 32 publications, contrairement à Instagram qui compte 17,2 millions de followers et 478 publications.

Dans cette nouvelle photo qui semble plutôt être une vidéo du fait qu’il a un coeur qui bouge un peu dans la partie de son énormes charmes plus tard, sûrement pour cacher cette partie de son corps et attirer l’attention de ses partisans.

Demi Rose Mawby Nom complet du mannequin britannique, elle ramasse ses cheveux pour que son dos soit complètement exposé ainsi que ses charmes de devant dont on ne peut pas dire qu’elle n’a rien dessus.

Dans l’image, il semble qu’elle soit dans un lieu ouvert, mais enfermé car certaines barres peuvent être distinguées, la musique qui est en arrière-plan dans la vidéo est électronique bien qu’elle ne soit pas immédiatement identifiée.

La belle et coquette femme britannique a averti qu’elle ne partagerait pas ce type de contenu sur son Instagram, au cas où ils voudraient le voir, ils devraient entrer dans son OnlyFans que, comme elle, Ana Cheri est une autre personnalité qui a un compte sur dit page et en même temps, tout comme elle, il n’y a aucun frais d’abonnement.

Plusieurs célébrités du divertissement, de la musique et du théâtre ont lancé OnlyFans, certains noms que vous connaissez sûrement sont : Bella Thorne, Cardi B, Mia Khalifa, Noelia et Anastasia Kvitko, bien que leurs comptes aient un coût, le contenu qui y est partagé Les comptes sont variés, même si certainement beaucoup d’entre eux sont utilisés pour publier du contenu exclusif et beaucoup d’entre eux sans aucun engagement.