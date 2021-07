in

De dos et sur le balcon, Daniella Chávez montre sa parfaite | INSTAGRAM

L’un des modèles qui se sont le plus démarqués au pays de le Chili est Daniella Chávez grâce à sa façon incroyable de la partager beauté dans ses réseaux social et maintenant de Miami, Floride, où il réalise son plus grand rêve.

A cette occasion, nous serons en charge d’aborder une vidéo assez impressionnante dans laquelle nous pouvons apprécier les courbes parfaites que Dani a là où son dos se termine dans un clip vidéo qui a été enregistré depuis le balcon de son appartement avec l’une des meilleures vues qu’elle nous a donné.

Et c’est qu’en plus de ce que la mer, le sable et le ciel sont observés, un détail énorme était celui qui se démarquait, c’est ainsi qu’il en est de leur charmes plus tard qui étaient modelés par la jeune femme qui n’arrêtait pas de s’exhiber du bord de la balustrade de son balcon.

Cette vidéo a été publiée sur son compte secondaire de Instagram un site où il cherche à étendre le contenu qu’il télécharge sur ses réseaux sociaux et nous invite ainsi attentivement à nous abonner à sa page de Contenu exclusif Onlyfans, où il télécharge des divertissements encore meilleurs que celui-ci.

Bien que vous deviez bien sûr payer un Souscription mensuelle pour déverrouiller tout ce contenu affectueux en plus de ce qui a de nombreux autres avantages tels que discuter avec elle via un chat et faire quelques demandes sur le type de photos ou de vidéos que vous souhaitez voir d’elle.

De plus, ses histoires de son compte officiel sont toujours utilisées pour élargir un peu la vision que nous avons de sa vie, qu’elle soit personnelle ou professionnelle, en s’en rapprochant et en les prenant par la main dans leurs aventures afin que nous puissions aussi en profiter. .

La belle Influenceuse offrait et célébrait sa nouvelle collaboration avec certaines marques en ouvrant les produits directement dans certaines vidéos qu’elle a placées dans ses stories afin que nous puissions mieux les apprécier ainsi qu’en plaçant des vidéos où elle est capturée devant le miroir montrant de sa silhouette.

Il convient de mentionner que la jeune femme a non seulement prétendu fournir un contenu visuel de son physique, mais souhaite également apporter quelque chose de plus aux personnes qui la suivent, comme certaines phrases dans lesquelles elle cherche à nous motiver, la dernière qu’elle a partagée dit “croire en toi”.

Dans Show News, nous continuerons à ne partager que ses meilleures photographies, vidéos et bien sûr toutes les informations intéressantes sur cette belle influenceuse et mannequin chilienne qui n’arrête pas de surprendre le monde et de se placer comme l’une des favorites des réseaux Daniella Chávez. .