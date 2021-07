De duchesse à productrice, Meghan Markle travaillera avec Netflix – El Sol de México

in

Archewell Productions, producteur de la Ducs de Sussex, a annoncé qu’elle créera avec Netflix une nouvelle série animée intitulée perle.

La série animée racontera les aventures héroïques d’une jeune fille de 12 ans qui s’inspire de femmes influentes de l’histoire, a rapporté la société de production elle-même.

Meghan Markle, agira en tant que producteur exécutif avec David Furnish, qui a déjà participé à des projets à succès tels que “Rocketman” ou “Gnomeo & Juliet”.

Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne perle il est en voyage de découverte de soi alors qu’il essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie », explique l’épouse du prince Harry de ce nouveau projet d’animation.

La duchesse se montre “enchantée” que sa société audiovisuelle “en partenariat avec la puissante plateforme Netflix et ces incroyables producteurs, rassemble cette nouvelle série animée, qui rend hommage à des femmes extraordinaires”.

Archewell Productions a été créé par le duc et la duchesse de Sussex pour produire une programmation qui informe, élève et inspire, expliquent ses promoteurs.

De plus, grâce à son association créative avec Netflix, la plateforme de divertissement avec plus de 195 millions d’utilisateurs, Archiewell Productions utilisera le pouvoir de la narration pour “embrasser notre humanité partagée et notre devoir de vérité à travers une lentille compatissante”, ont-ils déclaré.

