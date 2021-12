De ‘Face with tears of joy’ à ‘Red Heart’, voici les emojis les plus utilisés de 2021

Liste des émojis les plus utilisés en 2021 (Photo : Consortium Unicode)

La nouvelle liste des « emojis les plus utilisés » de l’année 2021 est là avec nous. Les données des emoji les plus fréquemment utilisés de 2021 sont publiées par Unicode Consortium, une organisation à but non lucratif chargée de numériser les langues du monde. Selon la liste 2021, les emoji « Visage avec des larmes de joie » étaient en tête de liste, suivis du « cœur rouge ». La troisième place est occupée par des emoji « rouler sur le sol en riant », suivis de « pouce levé » et « emoji au visage qui pleure fort » qui a maintenu la cinquième place dans la liste de cette année.

Les données pour l’année 2020 n’avaient pas été publiées, mais les données des dix meilleurs emojis de 2019 semblaient largement similaires. D’après la liste, les emojis les plus utilisés cette année, les « mains jointes » se situent à la sixième place, comme en 2019. L’emoji « deux cœurs » populairement utilisé est en septième position contre la neuvième il y a deux ans. L’emoji, « deux cœurs » n’est plus dans la liste des dix meilleurs emoji. Il est maintenant remplacé par un emoji « visage souriant avec des cœurs ». L’emoji « visage souriant aux yeux souriants » qui était en cinquième position plus tôt en 2019 est tombé en dixième position. L’emoji « deux cœurs » est également descendu à la 16e place cette année.

Unicode a noté que la liste des 200 premiers a connu des sauts plus importants faisant des emoji les plus grands gagnants des « gâteaux d’anniversaire ». Cet emoji est passé de la 113e à la 25e position. Le «ballon emoji», qui était auparavant à la 139e position, est maintenant à la 48e position. L’emoji « visage suppliant » est maintenant à la 14e position contre l’ancienne 97e position.

« Biceps fléchis » est l’emoji le plus utilisé dans la catégorie des parties du corps, tandis que l’emoji « fusée » est le plus utilisé dans la catégorie des transports. Dans la catégorie plante/fleur, le « bouquet » est le plus utilisé et le « papillon » dans la catégorie des emoji animaux les plus couramment utilisés.

