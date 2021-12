De Famicom Disk System à Switch – L’évolution des Miis de Nintendo

Image : La vie de Nintendo

Pendant les vacances, nous republions certains de nos meilleurs reportages, interviews, articles d’opinion et points de discussion des 12 derniers mois de la part du personnel et des contributeurs – des articles qui, selon nous, représentent notre meilleur de 2021. Vous y trouverez notre mélange habituel de prévenance, de frivolité, d’expertise rétro, de nostalgie du jeu et, bien sûr, d’enthousiasme pour tout ce qui concerne Nintendo. Profitez!

Ah, le Mii. Nous nous souvenons de la première fois où nous avons créé nos propres Miis en 2006. À l’époque, la plus grande personnalisation de personnage que nous ayons expérimentée était probablement avec Les Sims, donc faire des Miis de nos amis, de notre famille et de nos personnages de jeux vidéo préférés était un passe-temps amusant. C’est donc vraiment dommage que Nintendo se soit éloigné de ses Miis, vraisemblablement pour tenter de distancer Switch de la marque Wii. Ces avatars amusants sont toujours là, bien sûr – le Switch a son propre Mii Maker caché – mais ce n’est pas aussi prononcé et ils ont certainement pris du recul ces dernières années.

Cela dit, le lancement de Miitopia sur Switch ce vendredi voit Miis revenir en force avec son propre utilitaire amélioré Mii Maker, nous avons donc pensé qu’il serait amusant de revenir sur l’histoire des Miis – ce qui a conduit à leur développement , leur popularité et leur éventuelle mise de côté.

De l’esprit de Miiyamoto

Image : Nintendo, GDC 2007

L’idée de créer vos propres personnages personnalisés pour les jeux vidéo était une idée que Nintendo brassait dans ses bureaux depuis l’époque de la NES. De retour sur le système de disque Famicom, Shigeru Miyamoto a pensé que ce serait amusant si les joueurs pouvaient utiliser la console pour créer leurs propres visages personnalisés pour les personnages que vous pourriez ensuite contrôler après avoir inséré un « disque de scénario » séparé. Comme l’a souligné l’homme lui-même dans une conférence GDC 2007 qui a tracé l’évolution du Mii, un prototype a même été développé, mais lorsque Miyamoto a présenté son idée aux autres supérieurs de Nintendo, ils ont vraiment eu du mal à voir comment cela pourrait être transformé en un jeu amusant, et donc l’idée a été mise de côté.

Miyamoto est cependant connu pour sa ténacité, et cette idée ne resterait pas inutilisée. Il a attendu son temps, attendant que la technologie rattrape ses concepts et qu’ils créent un jeu réel pour accompagner ce logiciel de création de personnages. Et cela prendrait deux générations de consoles avant que cela ne se produise, lorsque Nintendo a lancé son deuxième module complémentaire de système de disque, la Nintendo 64 DD.

Dites chiise !

Image: LuigiBlood

Avec la puissance améliorée de la Nintendo 64 et l’espace fourni par les disques propriétaires de la 64DD, Nintendo a revisité son logiciel de création de personnages et l’a emballé avec un titre exclusif au Japon appelé Artiste Mario : Talent Studio, le deuxième jeu de la gamme Mario Artist et un successeur de la suite de jeu/création SNES Mario Paint. Ce jeu 64DD consistait à créer vos propres personnages, appelés « Talents », à les habiller de différentes tenues, puis à réaliser de courts films 3D à l’aide du logiciel. Les talents que vous avez créés pourraient même être importés et utilisés pour les autres jeux de la gamme Mario Artist.

Alors que vous pouviez simplement dessiner le visage des talents à l’aide du logiciel de création dans le jeu, l’une des grandes fonctionnalités promues par Nintendo était la possibilité de prendre des photos et de les utiliser pour créer vos personnages. Une fonctionnalité qui devait à l’origine être incluse dans Rare’s Perfect Dark (jusqu’à ce que Nintendo dise qu’il n’aimait pas l’idée de laisser les joueurs se tirer dans le visage), ce transfert de visage pouvait être effectué avec la caméra Game Boy, en prenant une photo et en utilisant le pack de transfert Nintendo 64 pour l’importer dans le jeu, ou en utilisant n’importe quel appareil photo prenant en charge la sortie vidéo NTSC, et en transférant les données à l’aide d’une cassette de capture fournie. Cela a permis d’obtenir des détails incroyables (pour l’instant) sur ces personnages, un niveau de fidélité que nous ne voyons vraiment correspondre qu’au nouveau créateur de Miitopia.

Talent Studio était malheureusement limité dans sa portée grâce au 64DD qui ne quittait jamais le Japon, donc la grande majorité des joueurs dans le monde ne l’a jamais expérimenté. Nintendo n’était pas sur le point de perdre cette idée de créateur, cependant, et a donc commencé à travailler sur un successeur sur le Nintendo GameCube appelé Débuts sur scène, finalement renommé Manebito. Ce titre avait une version plus avancée du créateur de talent, conservant la possibilité de prendre des photos de vous-même avec l’appareil photo Game Boy, mais utilisant également les cartes e-Reader GBA de Nintendo pour vous permettre de transférer des personnages prédéfinis, comme des célébrités, dans le Jeu.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ce concept a été présenté au public à l’E3 2002, mais il n’a jamais trouvé le moyen de sortir. Nintendo a de nouveau rencontré le même problème; une fois qu’un personnage avait été créé, il n’y avait vraiment rien à voir avec eux, à part faire des films loufoques. Le projet a de nouveau été mis sur la glace et cela ressemblait à la fin du concept de création de personnage de Miyamoto.

Il est temps que Mii brille

À l’insu de Miyamoto à cette époque, une équipe complètement séparée chez Nintendo travaillait sur le logiciel Nintendo DS et avait développé sa propre suite de création de personnages. Inspirés par le look des poupées kokeshi, les modèles ressemblaient beaucoup à Miis et cela a impressionné le président de la NCL de l’époque, Satoru Iwata. Il a informé Miyamoto du projet et Miyamoto a immédiatement quitté le navire, abandonnant son équipe précédente et Manebito pour travailler sur ce nouveau projet « Kokeshi ».

Cependant, l’équipe a encore du mal à trouver une utilisation pour les personnages. Ils pouvaient créer une collection de mini-jeux, mais savaient que les joueurs finiraient par arrêter de jouer et que les personnages ne seraient plus utilisés ni aimés. À cette époque, la Wii était également en développement et l’équipe chargée de créer Wii Sports avait du mal à trouver une esthétique. Ils avaient essayé d’utiliser des personnages de Mario, ce qui ne leur semblait pas bien. Ils voulaient que cela donne l’impression que le joueur était celui qui était le pro du tennis, pas un « plombier » touche-à-tout.

Ainsi, Wii Sports manquait de personnages et l’outil de création de personnages de l’équipe DS manquait de jeu. Vous pouvez voir où cela va.

Image : Nintendo, GDC 2007

Miyamoto a approché l’équipe Wii Sports, dont certains avaient travaillé sur Talent Studio, et leur a demandé de transformer ce logiciel DS en quelque chose qui pourrait fonctionner pour la Wii. La décision a été prise d’ouvrir le logiciel à l’ensemble du système Wii, pas seulement à Wii Sports, pour contourner le problème de ces avatars faisant une apparition unique. Il y avait même des plans pour ramener la possibilité de transformer vos propres photos en Miis en branchant une carte SD sur la Wii – cela serait abandonné en raison des inquiétudes que peu d’utilisateurs de Wii voudraient s’embêter à le faire.

Le prochain Mario Golf: Super Rush vous permet de jouer avec un Mii, bien que pour une communauté qui a maintenant échantillonné l’ensemble d’outils étendu de Miitopia, il puisse être difficile de revenir aux « anciens » Mii ordinaires.

Et à partir de là, nous avons les Miis tels que nous les connaissons et les aimons aujourd’hui. Ils deviendront un incontournable de la console Nintendo pour les époques Wii, 3DS et Wii U. Les différentes gammes de jeux ‘Wii’ (Wii Play, Wii Party, Wii Music, etc.) s’en tiendraient à l’utilisation de ces personnages et les Mii auraient davantage de chances de briller dans Tomodachi Collection pour DS (au Japon) et le suivi 3DS , Vie de Tomodatchi. La 3DS Miitopia originale a donné aux avatars leur propre RPG, ils feraient partie intégrante du centre social tant manqué de la Wii U Miiverse, et seraient également utilisés dans d’autres jeux tels que Mario Kart et Super Smash Bros. les joueurs courent et se battent aux côtés des mascottes emblématiques de Nintendo. Et qui peut oublier la malheureuse expérience mobile Miitomo ? Nous ne pouvons certainement pas.

Cela nous amène donc à la fin de notre regard sur la longue et mouvementée histoire du Mii, un concept en préparation depuis près de 20 ans. L’annonce de Miitopia pour Switch a été une surprise, et son créateur Mii plus avancé a attiré une base de joueurs talentueux se rendant en ville avec des créations vraiment impressionnantes, un peu comme nous l’avons fait en 2006 lors du lancement de la Wii. Le prochain Mario Golf: Super Rush vous permet de jouer avec un Mii, bien que pour une communauté qui a maintenant échantillonné l’ensemble d’outils étendu de Miitopia, il puisse être difficile de revenir aux « anciens » Mii ordinaires.

Quoi qu’il en soit, peut-être que Miitopia sur Switch est un signe que les Miis ont encore plus de vie en eux. Si tel est le cas, nous avons hâte de voir quels plans follement créatifs Nintendo leur réserve.