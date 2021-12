De Fauci à Big Tech, le GOP a déjà des cibles d’enquête claires s’il reconquiert le Congrès

Le représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, est le candidat le plus susceptible de prendre la tête du comité judiciaire de la Chambre si le GOP reconquiert le Congrès l’année prochaine. Demandez-lui sur quoi il veut enquêter et qui il veut citer à comparaître, et il n’hésite pas. Pas même une seconde.

« Fauci », a-t-il déclaré à Just the News, faisant référence au Dr Anthony Fauci, le spécialiste américain des maladies infectieuses supervisant la riposte américaine à la pandémie.

Alors que les nombreux messages contradictoires et les renversements de la réponse à la pandémie sont mûrs pour une enquête, des républicains comme la Jordanie veulent également faire pression sur Fauci pour savoir pourquoi l’Amérique finançait la recherche chinoise sur les chauves-souris sur les coronavirus à l’Institut de virologie de Wuhan par le biais d’une organisation à but non lucratif américaine appelée EcoHealth Alliance et pourquoi le NIH a relancé une dangereuse forme d’expérimentation connue sous le nom de gain de fonction en 2017.

« Vous savez, le Dr Fauci savait le 31 janvier 2020, que [the COVID-19 outbreak] provenait très probablement d’un laboratoire », a déclaré Jordan lors d’une interview avec le podcast de John Solomon Reports. «Il a reçu un e-mail du Dr Christian Anderson, qui a déclaré que le virus semble conçu, le virus n’est pas cohérent avec la théorie de l’évolution. C’est une façon élégante de dire que cette chose vient du laboratoire, et pourtant il nous a induits en erreur au cours de l’année dernière en disant : « Oh, non, non, non, ce n’est pas le cas. » Il a écrit des articles et tout le reste. Nous devons donc enquêter là-dessus. »

Fauci conteste certaines des théories républicaines mais reconnaît que la théorie des fuites de laboratoire est une possibilité même si lui et d’autres scientifiques du NIH soutiennent toujours que l’évolution naturelle est une explication plus probable du fléau COVID dont le monde souffre maintenant. Mais Jordan sait qu’il y a une raison populiste de creuser dans le gâchis chinois.

« L’idée que nous finançons, nous payons des gens en Chine pour faire ce genre de recherche est effrayante », a-t-il déclaré.

Les élections de mi-mandat de 2022 sont encore dans plus de 10 mois et beaucoup d’histoires restent à écrire. Mais la popularité en baisse rapide du président Joe Biden, la persistance de l’inflation et des crises COVID, et un grand nombre de départs à la retraite démocrates sortants font que les républicains complotent et rêvent de ce sur quoi ils enquêteraient s’ils remportaient les marteaux des présidents.

Axios a rapporté dimanche que le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, prévoyait déjà d’envoyer des ordonnances de conservation de documents à plusieurs agences de l’administration Biden afin de conserver des preuves pour les enquêtes. Le site d’information a suggéré que McCarthy avait déjà sept enquêtes majeures prévues.

Jordan, en tant que président probable du principal comité de surveillance de l’application des lois, superviserait plusieurs des enquêtes.

Il a déclaré à Just the News qu’en plus des relations de Fauci avec la Chine, il aimerait également enquêter sur l’ordonnance du procureur général Merrick Garland demandant au FBI d’enquêter sur les parents en tant que menace intérieure pour avoir protesté contre les décisions du conseil scolaire concernant les programmes scolaires et sur la censure continue des Américains par Big Technologie. Sur ce dernier, Jordan espère réformer l’immunité de l’article 230 contre les poursuites dont bénéficient actuellement de nombreux géants comme Facebook, Google et Twitter.

« Nous devons aller au fond du problème du conseil scolaire, ce que fait le ministère de la Justice, comment ils le traitent », a déclaré le républicain de l’Ohio. « Cette étiquette de menace que nous avons obtenue d’un dénonciateur qu’ils mettent sur les parents sont effrayants aussi. Voilà donc quelques-unes des grandes enquêtes. Et puis, franchement, ça va être difficile de faire adopter quoi que ce soit dans la loi, mais nous devrions quand même aller de l’avant et l’adopter hors de la Chambre.

« Et vous savez, Joe Biden y opposerait son veto, mais nous devons adopter l’article 230 [reform], ce qui supprime la protection de la responsabilité de ces… plates-formes Big Tech qui veulent toujours étouffer et censurer les conservateurs.

McCarthy aurait plusieurs autres cibles, notamment :

La fuite d’une vaste cache de documents de l’IRS sur les milliardaires vers ProPublica ; la surveillance ou le démasquage possible par la National Security Agency de journalistes comme l’animateur de Fox News Tucker Carlson ; L’afflux record d’étrangers illégaux traversant la frontière sud des États-Unis ; Le retrait raté des troupes américaines d’Afghanistan, y compris l’échouage d’Américains et de partisans afghans ; Le contrat controversé de cloud computing JEDI au Pentagone qui oppose Microsoft aux Amazon Cloud Services de Jeff Bezos.

De nombreux républicains pensent également qu’une enquête plus approfondie sur les accords commerciaux de Hunter Biden et que son père en a connaissance est justifiée. Les sénateurs Ron Johnson et Chuck Grassley ont terminé une enquête préliminaire avant les élections de 2020, mais il y a eu de nombreuses révélations depuis, beaucoup provenant d’un ordinateur portable que Hunter Biden a laissé dans un atelier de réparation d’ordinateurs, un appareil qui est maintenant entre les mains du FBI.

Peter Navarro, ancien conseiller commercial et manufacturier de l’ancien président Donald Trump, a déclaré que les révélations de l’ordinateur portable sur l’étendue des intérêts commerciaux de la famille Biden en Chine soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à savoir si le président Biden est trop compromis pour négocier avec Pékin.

« Je pense que l’ordinateur portable de l’enfer, l’ordinateur portable de l’enfer de Hunter Biden est en quelque sorte la grande révélation », a déclaré Navarro à Just the News. « Hunter Biden se rend en Chine communiste et y exploite la renommée politique de papa. Écoutez, nous n’avons pas de politique chinoise dans l’administration Biden, nous avons simplement de l’apaisement. »