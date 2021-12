De faux comptes et personne n’en parle : les choix d’hiver du Vox Book Club

Le Vox Book Club est lié à Librairie.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Cet hiver, le Vox Book Club va réfléchir à l’endroit où nous semblons tous vivre la moitié de notre vie ces jours-ci : Internet.

Comment vivre sur Internet change-t-il notre cerveau ? En quoi cela change-t-il nos livres ? Et comment écrivons-nous sur quelque chose d’aussi bizarre et abstrait d’une manière réellement intéressante à lire ?

Les deux livres que nous lirons en décembre et janvier proposent des réponses à ces questions, avec des résultats délicats, drôles, étranges. En décembre, nous aborderons les faux comptes ironiques et cyniques de Lauren Oyler, à propos d’une femme qui découvre que son petit ami d’apparence normale a une seconde vie en tant que théoricien du complot sur Instagram. Puis, en janvier, nous nous tournerons vers l’amusant et tendre No One Is Talking About This de Patricia Lockwood, une sorte de roman courant de conscience communautaire dans lequel la conscience est Twitter.

Oyler est critique littéraire et Lockwood est poète, ils sont donc tous les deux très intéressés par la façon dont la langue et les romans réagissent à un monde en mutation. Ces livres sont profondément préoccupés par la façon dont les médias sociaux ont changé la façon dont nous pensons à nous-mêmes, la façon dont nous imaginons nos identités, les modèles mêmes de nos pensées. De plus, ce sont des exemples brillants de ce à quoi le roman peut ressembler à l’ère d’être extrêmement en ligne.

Fin janvier, nous rencontrerons Oyler et Lockwood en direct sur Zoom pour parler d’Internet, du roman Internet et de ce qui nous arrive à l’esprit lorsque nous passons du temps en ligne. Vous pouvez confirmer votre présence ici, et les questions des lecteurs sont encouragées. En attendant, abonnez-vous à la newsletter du Vox Book Club pour être sûr de ne rien manquer.

Le plein Horaire du club de lecture Vox pour décembre 2021 et janvier 2022



Vendredi 17 décembre : Message de discussion sur les faux comptes publié sur Vox.com

Vendredi 7 janvier : Message de discussion sur Personne n’en parle publié sur Vox.com

Jeudi 20 janvier à midi HE : Événement virtuel en direct avec les auteurs Lauren Oyler et Patricia Lockwood. Vous pouvez répondre ici. Les questions des lecteurs sont encouragées!