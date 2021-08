De faux épaulards partagent un « sashimi » lors d’une rare rencontre

in

Les observateurs de baleines en croisière toute la journée dimanche au départ de Newport Beach ont pu observer une rare observation de faux épaulards alors que les mammifères se régalaient de thon.

Les images d’accompagnement, capturées par Ryan Lawler de Pacific Offshore Expeditions, montrent plusieurs faux épaulards passant entre eux un thon rouge fraîchement pêché dans un comportement de partage de proies.

« Une famille de faux épaulards partage un repas de sashimi », lit-on dans une partie de la description de Facebook.

La rencontre s’est produite à 60 milles au large, près de l’île de San Clemente, après près de trois heures passées sur ce qui semblait être un océan désert.

“Ensuite, nous avons vu des formes et des oiseaux à l’horizon”, a déclaré Lawler à FTW Outdoors. « Quand nous les avons vus pour la première fois, ils étaient dispersés et nous ne nous attendions pas à cela. »

Une aubaine pour l’équipage et quatre passagers : peut-être 75 faux épaulards se nourrissant dans un banc de thon rouge, avec des albatros à pieds noirs en compétition pour les restes.

Les faux épaulards étaient répartis en sous-groupes de six à 12 animaux, comme le sous-groupe présenté dans les images de Lawler.

Les faux épaulards, qui sont gris foncé et ne ressemblent pas beaucoup aux épaulards, se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales et rarement rencontrés au large de la Californie.

Cependant, les observations ont augmenté ces dernières années, peut-être à cause des températures océaniques inhabituellement chaudes pendant les mois d’été.

Comme de nombreuses espèces de dauphins, les faux épaulards sont très sociaux et développent des liens solides au sein de leurs sous-groupes.

Le partage des proies est courant et les poissons et les calmars sont les principales proies. Bien qu’attraper du thon puisse sembler une tâche difficile, les faux épaulards sont de puissants nageurs et sont connus pour capturer des proies jusqu’à 1 600 pieds de profondeur.

“Nous avions également un petit groupe de grands dauphins au large dans la région se mélangeant aux faux épaulards, et c’était vraiment cool”, a fait remarquer Lawler. « Nous étions avec eux pendant au moins trois heures et tout le monde à bord n’avait jamais vu cette espèce auparavant.

“C’était probablement ma 10e fois que je voyais cette espèce depuis 2016. Mais c’était la première fois que je les voyais manger du thon.”