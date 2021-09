De Firozabad à Prayagraj, des épidémies massives de dengue et de fièvre virale dans l’Uttar Pradesh – Ce qui a été fait jusqu’à présent

in

L’équipe centrale a découvert que la majorité des cas de fièvre virale et de décès parmi les enfants à Firozabad étaient dus à la dengue

L’Uttar Pradesh est aux prises avec une autre situation sanitaire alors que sa partie ouest a connu un énorme pic de cas de dengue, une maladie virale transmise par les moustiques. Firozabad et Mathura ont enregistré plus de 100 cas jusqu’à présent au cours des deux dernières semaines, dont davantage d’enfants. La maladie s’est maintenant propagée à la partie orientale de l’État également.

Delhi a également connu une augmentation des cas de dengue en août par rapport aux dernières années et dans le Madhya Pradesh voisin, une douzaine de cas de dengue ont été signalés dans le district de Gwalior.

Ouest de l’Uttar Pradesh :

Le district de Firozabad a été le plus touché, jusqu’à 105 nouveaux cas de dengue et de fièvre virale sont apparus dimanche. Jusqu’à présent, 51 personnes sont décédées dans le district à cause de la dengue et de la fièvre virale. A Mathura, quatre autres villages ont signalé des cas de fièvre dengue.

Pâques Uttar Pradesh

Les cas de fièvre virale avec des symptômes semblables à ceux de la dengue ont augmenté dans le district oriental de l’UP Ballia au cours des 10 derniers jours. De plus, a déclaré le directeur médical de l’hôpital, le Dr VP Singh, le service pédiatrique est entièrement occupé.

À Prayagraj, 170 enfants ont été admis dimanche à l’hôpital Motilal Nehru avec une fièvre virale et beaucoup de ces patients ont besoin d’un soutien en oxygène. Des cas de fièvre virale ont également été signalés à Varanasi et Basti.

Quelle administration a fait si far

Une équipe de cinq membres s’est rendue à Firozabad et a mené une inspection porte-à-porte pour demander aux gens quoi faire et quoi ne pas faire pour freiner la propagation de la dengue. L’équipe centrale a suggéré des mesures de suivi pour contenir la maladie

Tous les patients fiévreux seront dépistés pour la dengue, le paludisme, le typhus des broussailles et la leptospirose

Renforcer les installations de test ELISA dans le district Les activités liées à l’enquête sur la fièvre, la lutte antivectorielle et les camps de fièvre se poursuivent conformément au micro plan soumis par l’équipe centrale. Renforcement des activités entomologiques conformément aux directives standard. La surveillance doit être renforcée avec la mise en œuvre de l’IHIP dans les lits d’isolement du district et les installations d’admission à l’hôpital de district de Firozabad et des districts voisins seront augmentés.

L’administration a demandé au public de s’abstenir de stocker l’excès d’eau, de garder les environs propres et d’utiliser d’autres techniques innovantes pour contrôler la propagation de la reproduction des moustiques dans la localité.

Le département de santé du district a relâché des poissons Gambusia qui se nourrissent de larves de moustiques, dans plusieurs étangs autour de Firozabad pour lutter contre la menace des moustiques qui supportent l’infection de la dengue. De plus, il a été conseillé aux écoles de ne pas organiser de cours jusqu’à la classe 8 jusqu’au 16 septembre.

