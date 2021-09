de Football Manager à la Copa América

28/09/2021 à 6h30 CEST

ben brereton Il a été le footballeur de la semaine en Championship, la deuxième division anglaise. Un triplé de sa part a mené à la victoire historique des Blackburn Rovers contre Cardiff City et consolide l’attaquant comme l’un des noms les plus en vue de la compétition. Personne n’a plus de buts que lui dans la catégorie, sept en neuf jours, quelque chose qui doit, aussi incroyable que cela puisse paraître, à son nom de famille et à un jeu vidéo.

Brereton a déjà trois ans à Blackburn, où il est arrivé en 2018 en provenance de Nottingham Forest, mais ne s’était pas installé dans le onze de départ jusqu’à présent, après un été qui a tout changé. Né à Stoke-on-Trent, l’attaquant a été convoqué en mai par la sélection de le Chili jouer la Copa América. Une histoire aussi improbable que réelle, qui s’est déchaînée au milieu de l’année dernière.

Brereton n’a pas connu beaucoup de continuité à Blackburn. Il débutait normalement comme remplaçant, limité par le talent du joueur de Liverpool, Harvey Elliott, puis prêté aux Rovers. A l’approche de l’un des affrontements de la saison, le service communication du club a décidé de réaliser une interview avec lui, qui sera publiée dans le programme d’avant-match en vente aux “fans”.

« Parlez-nous d’une curiosité à votre sujet que nous ne connaissons pas & rdquor ;, a demandé l’intervieweur. « Eh bien, je suis à moitié chilien. Je ne parle pas espagnol, mais ma mère est chilienne, donc j’ai ses racines & rdquor;. La réponse est passée inaperçue du monde entier, à l’exception d’un fan de Blackburn qui, en la lisant, a allumé une ampoule. Ce fan était, à ses heures perdues, un collaborateur bénévole du populaire Jeu vidéo Football Manager, dont plusieurs clubs utilisent leur base de données pour découvrir de nouveaux talents.

Après avoir lu l’interview de Brereton, le fan n’a pas hésité à avertir les développeurs du jeu. Ceux-ci ont ajouté la double nationalité à l’attaquant, un fait qui a déclenché l’avalanche. Au Chili, tant d’utilisateurs de jeux vidéo ont réalisé la nouvelle que la nouvelle est parvenue à la Fédération nationale de football. Après avoir fait leurs recherches, ils ont confirmé que c’était vrai et que Brereton était éligible.

Le footballeur, international avec les moins de 19 ans et moins de 20 ans anglais, n’a pas hésité dès que la Fédération chilienne lui a parlé. Toutes les démarches ont commencé, et en juin l’America’s Cup est arrivée. JIl a joué les cinq matches du Chili dans la compétition, marquant un but et fournissant une passe décisive.

Le voyage de Brereton est devenu un phénomène social en Angleterre en général, et à Blackburn en particulier. Cette saison, le joueur a choisi d’utiliser le numéro 22, celui qui portait le Chili, et incrustait ses deux patronymes dans le maillot : Brereton-Diaz. La confirmation qu’en fin de compte, un petit détail peut changer votre vie.