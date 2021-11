De fortes averses inondent le Kerala ; L’IMD émet une alerte orange pour 6 districts

Une alerte orange est le deuxième avertissement le plus alarmant émis par le service météo après l’alerte rouge et indique la prévision de très fortes précipitations dans la région indiquée.

Une période de fortes précipitations au cours des dernières 24 heures a provoqué un grave engorgement dans plusieurs zones de basse altitude du Kerala. Conscient des précipitations incessantes, le département météorologique indien a émis une alerte orange dans les six districts les plus touchés de l’État. Les districts pour lesquels l’alerte a été émise sont – Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam et Idukki. Le département météorologique a également émis aujourd’hui une alerte de pluies extrêmement abondantes dans ces six districts, a rapporté l’agence de presse PTI.

En plus de ces districts, l’IMD a également émis une « alerte jaune » pour les districts d’Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Kannur, Wayanad et Kasaragod. L’IMD a averti que des précipitations fortes à très fortes devraient avoir lieu dans ces zones. Des orages devraient également se produire dans quelques autres endroits du Kerala au cours des 3-4 prochains jours.

En raison des fortes pluies continues dans la capitale Thiruvananthapuram depuis la nuit dernière, des dégâts considérables ont été signalés dans la ville. Les autorités du district ont également sonné l’alerte et secourent les personnes des zones les plus touchées et les plus vulnérables. En raison des pluies incessantes et des coulées de boue, des dommages aux infrastructures ont également été signalés à quelques endroits de la ville, notamment la voie ferrée Thiruvananthapuram-Nagarcovil qui est devenue dysfonctionnelle à cause de la chute de boue sur sa voie.

Un pont a également été submergé par les pluies incessantes et a ensuite été emporté par la route nationale de Neyyattinkara. Une alerte orange est le deuxième avertissement le plus alarmant émis par le service météo après l’alerte rouge et indique la prévision de très fortes précipitations dans la région indiquée.

