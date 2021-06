De fortes averses pourraient perturber le premier jour de Wimbledon

T

Des pluies abondantes et abondantes sont prévues pour lundi dans le sud de l’Angleterre, le coup d’envoi d’une semaine de temps humide qui pourrait mettre un frein à certains des événements sportifs à venir au Royaume-Uni.

Avec des averses éparses prévues, les stars du monde du tennis qui doivent jouer le jour de l’ouverture de Wimbledon lundi pourraient être forcées de quitter le court.

Historiquement, les intempéries ont eu tendance à forcer le report de tous les matchs programmés un jour de pluie donné aux championnats.

Cependant, l’investissement dans les toits du Court Central et du Court 1 ces dernières années signifie que l’imprévisibilité du temps britannique est moins susceptible d’affecter le calendrier – bien que l’expérience de s’asseoir près du court avec des fraises et de la crème à la main puisse ne pas être tout à fait la même.

Le Met Office a émis deux avertissements jaunes pour lundi s’étendant à travers le pays de Bath vers le sud – un pour les orages épars et un autre pour les fortes pluies – y compris des avertissements sur la «petite chance» d’eau de crue rapide ou profonde.

Les régions du sud devraient subir le plus gros des tempêtes de pluie pour le reste de la semaine, y compris mardi lorsque l’Angleterre affrontera l’Allemagne lors de leur dernier match de l’Euro 2020 à Wembley.

De nombreux supporters à travers le pays, notamment dans le Nord, pourront suivre le match au soleil.

Mais le météorologue principal du Met Office, Steven Keates, a déclaré « qu’il y a une chance raisonnable de pluie qui pourrait être forte, au moins parfois, pendant le match » dans le nord de Londres.

L’Angleterre a fait face à des conditions similaires lorsqu’elle a joué un match nul sans but contre l’Écosse lors de la phase de groupes du tournoi il y a deux semaines.

Les fans réunis au stade cette semaine espèrent que le déluge ne signifie pas un emportement pour les Trois Lions qui vont subir un test difficile contre leurs rivaux, bien qu’ils soient les favoris des bookmakers pour gagner.

Malgré la bruine, les températures seront douces d’un bout à l’autre et le cadran devrait atteindre 19 °C à temps pour le coup d’envoi.

À partir de mercredi, il y aura des poches de pluie qui s’atténueront, les conditions devenant plus sèches et plus lumineuses à l’approche du week-end prochain.

M. Keats a déclaré: “Pour le reste de la semaine, il semble que la haute pression va persister, influençant le temps sur une grande partie du nord et du centre de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, mais le sud de l’Angleterre, et en particulier le sud-est, restera à risque de douches.

« Avec un flux largement d’est, les côtes de la mer du Nord seront souvent plus fraîches et parfois plus nuageuses, avec le meilleur du soleil et la chaleur de l’ouest abrité. »